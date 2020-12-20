Как и почему в Петербурге любят котов: 5 основных «кошачьих» достопримечательностей

1. Коты спасли Петербург во время блокады



Это реальная история: в блокаду голод в Ленинграде был настолько страшным, что в городе практически не осталось домашних животных: люди пытались хоть как-то выжить … Но за этим ужасом последовал другой — бесконтрольно расплодились крысы, их полчища уничтожали всё, что ещё хоть как-то было пригодно в пищу. Оружие, бомбёжки и пожары оказались совершенно бессильны против «серой орды» — никакие методы борьбы не помогали, к тому же возникла угроза эпидемий: крысы являются разносчиками чумы, холеры и тифа. Сразу же после прорыва блокады было издано постановление: «Выписать из Ярославской области четыре вагона дымчатых кошек» (именно дымчатые до сих пор считаются лучшими крысоловами). Первый натиск отогнал грызунов от продуктовых складов, но было понятно: этого недостаточно. Тогда был собран второй «десант» — из Сибири, порядка 5000 особей. И благодаря этому город удалось отстоять. Печально: есть факт лишь о единственном петербургском коте Максиме, который выжил в блокаду…



2. Памятники кошкам: кот Елисей и кошка Василиса