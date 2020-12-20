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Как и почему в Петербурге любят котов: 5 основных «кошачьих» достопримечательностей

Как и почему в Петербурге любят котов: 5 основных «кошачьих» достопримечательностей (5 фото)

Автор:
20 декабря 2020 18:08
Сообщество : Бар у дороги
Метки: история   коты   легенды   питер   
263
5
Знаменитые свидетельства "котопривязанности" в городе на Неве.
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Метки: история   коты   легенды   питер   
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8  комментариев
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−147
Vovka 2 часа назад
шел кот по питеру
и тут на нахер и расчленили котика!!!

мораль... а нехер просто так по \Питеру гулять
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1k
додик Vovka 2 часа назад
Слышал про анекдот Вовочку дебила?
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−147
Vovka 49 минут назад
figny Vovka 22 минуты назад придурок, ты обкурился что ли?

я даже обкуренный не додумаюсь как вы питерцы своиз родных людей расчленять

нет такой традиции )))
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додик 2 часа назад
Хороший добрый пост.
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7k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ну, у питероботов тактика ожидаемая: видят, что их в минуса гонят - значит, надо запилить пост, за который минусовать не станут, а то карма не позволит дальше гнать ботопосты
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−147
Vovka 2 часа назад
в питере там такая тема...
если [мат]еть то все! пойдешь на колбасу
в лучшем случае в реску выкинут по частям

м не давного времени если чел гооарит что он с питера... я тут же перестаю ему грубить

ну хер его занет а то сонного расчленит и выкинет в мойку как наполеон
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−147
Vovka 3 часа назад
Питер... ну да ну да

обычно в последнее время я все же уточняю у хозяев квартиры
-Я с утра расчлененным не проснусь? а то [мат] знаю вас питерцев
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