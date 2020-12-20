Как и почему в Петербурге любят котов: 5 основных «кошачьих» достопримечательностей

Знаменитые свидетельства "котопривязанности" в городе на Неве.
1. Коты спасли Петербург во время блокады
Это реальная история: в блокаду голод в Ленинграде был настолько страшным, что в городе практически не осталось домашних животных: люди пытались хоть как-то выжить … Но за этим ужасом последовал другой — бесконтрольно расплодились крысы, их полчища уничтожали всё, что ещё хоть как-то было пригодно в пищу. Оружие, бомбёжки и пожары оказались совершенно бессильны против «серой орды» — никакие методы борьбы не помогали, к тому же возникла угроза эпидемий: крысы являются разносчиками чумы, холеры и тифа. Сразу же после прорыва блокады было издано постановление: «Выписать из Ярославской области четыре вагона дымчатых кошек» (именно дымчатые до сих пор считаются лучшими крысоловами). Первый натиск отогнал грызунов от продуктовых складов, но было понятно: этого недостаточно. Тогда был собран второй «десант» — из Сибири, порядка 5000 особей. И благодаря этому город удалось отстоять. Печально: есть факт лишь о единственном петербургском коте Максиме, который выжил в блокаду…
2. Памятники кошкам: кот Елисей и кошка Василиса
Это реальная история: в блокаду голод в Ленинграде был настолько страшным, что в городе практически не осталось домашних животных: люди пытались хоть как-то выжить … Но за этим ужасом последовал другой — бесконтрольно расплодились крысы, их полчища уничтожали всё, что ещё хоть как-то было пригодно в пищу. Оружие, бомбёжки и пожары оказались совершенно бессильны против «серой орды» — никакие методы борьбы не помогали, к тому же возникла угроза эпидемий: крысы являются разносчиками чумы, холеры и тифа. Сразу же после прорыва блокады было издано постановление: «Выписать из Ярославской области четыре вагона дымчатых кошек» (именно дымчатые до сих пор считаются лучшими крысоловами). Первый натиск отогнал грызунов от продуктовых складов, но было понятно: этого недостаточно. Тогда был собран второй «десант» — из Сибири, порядка 5000 особей. И благодаря этому город удалось отстоять. Печально: есть факт лишь о единственном петербургском коте Максиме, который выжил в блокаду…
2. Памятники кошкам: кот Елисей и кошка Василиса
Памятники были созданы, по одной из версий, в благодарность тому самому ярославскому «кошачьему десанту». Вначале на Малой Садовой был установлен 25 января 2000 года первый памятник, коту Елисею как собирательному образу спасителя. Через некоторое время градостроители решили, что коту в одиночку скучно служить объектом поклонения аборигенов и гостей города, и было решено «посадить» рядом подругу, кошку Василису. Задумки были воплощены в жизнь скульптором-анималистом Владимиром Петровичёвым. Есть и третий общеизвестный памятник: Тишке Матроскиной на улице Правды — скульптура была создана тем же Петровичёвым, а затем подарена питерским «Митькам», которые дополнили произведение своей «фирменной» тельняшкой),
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3. Эрмитажные коты
До сих пор коты в Эрмитаже выполняют свою работу : они спасают богатейшее в мире хранилище произведений искусства от грызунов. Периодически в Питере устраиваются акции: котов, достигших «пенсионного» возраста, а также котят можно взять в домашние питомцы; процедура официальна — с попечителем постоянно контактируют и контролируют, отслеживая судьбу легендарных кошек. В Эрмитаже даже существует «Клуб друзей котов Эрмитажа».
До сих пор коты в Эрмитаже выполняют свою работу : они спасают богатейшее в мире хранилище произведений искусства от грызунов. Периодически в Питере устраиваются акции: котов, достигших «пенсионного» возраста, а также котят можно взять в домашние питомцы; процедура официальна — с попечителем постоянно контактируют и контролируют, отслеживая судьбу легендарных кошек. В Эрмитаже даже существует «Клуб друзей котов Эрмитажа».
4. Котокафе «Республика кошек»
Ещё одно из свидетельств поклонения котам — котокафе под названием «Республика кошек». Первое, причём не только в Питере, но и в рамках Европы, было открыто в 2011 году на улице Якубовича, 10, второе — позже на Владимирском проспекте, 60, оно, кстати, считается самым большим из существующих на европейской территории — здесь в формате приюта проживает одновременно около 60-ти особей. Котокафе — это контактный зверинец, где можно пообщаться с питомцами, понаблюдать за ними, также приветствуется желание «усыновить/удочерить» постояльца, процедура оформляется очень ответственно.
Ещё одно из свидетельств поклонения котам — котокафе под названием «Республика кошек». Первое, причём не только в Питере, но и в рамках Европы, было открыто в 2011 году на улице Якубовича, 10, второе — позже на Владимирском проспекте, 60, оно, кстати, считается самым большим из существующих на европейской территории — здесь в формате приюта проживает одновременно около 60-ти особей. Котокафе — это контактный зверинец, где можно пообщаться с питомцами, понаблюдать за ними, также приветствуется желание «усыновить/удочерить» постояльца, процедура оформляется очень ответственно.
5. Всемирный День петербургских котов и кошек
И, наконец, главное свидетельство котопочитания в городе на Неве — праздник, посвящённый петербургским котам. С 2005-го его празднуют ежегодно, и отмечается он с размахом — народными гуляниями, карнавалами, различными выставками. А статус «Всемирного» для него «выбили» те же «Митьки», руководствуясь простой логикой: если есть «Всемирный день петербуржца», чем питерские коты хуже?! Так этот день теперь и величают, отмечая 8-го июня.
И, наконец, главное свидетельство котопочитания в городе на Неве — праздник, посвящённый петербургским котам. С 2005-го его празднуют ежегодно, и отмечается он с размахом — народными гуляниями, карнавалами, различными выставками. А статус «Всемирного» для него «выбили» те же «Митьки», руководствуясь простой логикой: если есть «Всемирный день петербуржца», чем питерские коты хуже?! Так этот день теперь и величают, отмечая 8-го июня.
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и тут на нахер и расчленили котика!!!
мораль... а нехер просто так по \Питеру гулять
я даже обкуренный не додумаюсь как вы питерцы своиз родных людей расчленять
нет такой традиции )))
если [мат]еть то все! пойдешь на колбасу
в лучшем случае в реску выкинут по частям
м не давного времени если чел гооарит что он с питера... я тут же перестаю ему грубить
ну хер его занет а то сонного расчленит и выкинет в мойку как наполеон
обычно в последнее время я все же уточняю у хозяев квартиры
-Я с утра расчлененным не проснусь? а то [мат] знаю вас питерцев