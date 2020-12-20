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Нас признали цветными

Нас признали цветными (2 фото)

Автор:
20 декабря 2020 16:20
Метки: белые   цветные   черные   
541
2
То ли плакать , то ли смеяться.
Но как я понял , чернокожие приняли решение , что славяне не белые .
Мы теперь по разряду цветных- угнетенных.

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Метки: белые   цветные   черные   
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8k
Александр Час назад
Таки уже можно идти громить магазины или нет?
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7k
costa 10 минут назад
Перевод:
"Несколько необычно рассматривать Славянские сообщества не как общество белых, так как обычно это сообщество признается Белым и во всех данных использованных в этом исследовании это общество внесено в общество Белых.
К чему тогда такая вариация?

Славянские сообщества, попадая в эти области США и сталкиваются с такими же формами дискриминации и соц изоляции как и те с которыми сталкивались Польские, Ирландские и Итальянские диаспоры много поколений назад. Эти сообщества сталкиваются с языковым барьером, сложностями в поиске работы, образования и остальное общество изолируется от них. В очень схожей манере Славянские сообщества испытывают такие же сложности что и цветные сообщества, так что Коалиция Сообществ Цветных (включает латинос, черных, азиатов, индейцев) решило официально включить и Славянские Сообщества.
Опыт Славянских Сообществ совпадает с опытом других цветных сообществ Америки. Если ранняя иммиграция из СССР добивалась равноправия по сравнению с другими иммигрантами из Европы в течении 5 лет от момента прибытия. Сейчас подобное равноправие отодвинулось еще дальше даже для тех Славянские сообществ что существуют в США на протяжении 20ти лет."

Короче - в США существует дискриминация по отношению к Славянам и коалиция по борьбе за равноправие граждан и иммигрантов включило Славян в свои ряды. Так что если какого нибудь Ивана Садков из бывшей Югославии какой нибудь расисткий Джон Сноу выгонит с работы за просто так - Иван Садков сможет обратиться в эту коалицию и они помогут с адвокатом и защитой его прав. А если семья Ивана Садков не сможет найти квартиру, потом что арендатор Джил Пойнти решит что люди с восточноевропейским акцентом не достойны иметь крышу над головой, то семья его сможет обратиться в эту Коалицию и они смогут помочь найти им жилье.
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15k
Flying Dutchmen. 21 минуту назад
Наверное, они фильм "Цирк" посмотрели...
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7k
albedo 23 минуты назад
Ну если славяне не белые, то в соответствии с европейскими и западными ценностями:
Когда славяне будут их иметь, западу стоит расслабиться и получать удовольствие.
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4k
MadShark Полчаса назад
Смех и грех.. А ведь вот совсем недавно статейку читал на тему рабства славян.
Суть о чем - что славянские народы массово угоняли в рабство, а смертность в процессе перегона была крайне высокой.
В конце статьи в шутку озвучили, что не те возмущаются многовековым рабством)
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39k
Максим Т. Полчаса назад
Нас признали цветными
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3k
mukado 37 минут назад
Это пошло ещё со времён восстания на Гаити в 1810 вроде годе. Когда негры убивая всех белых не тронули поляков признав их цветными
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37k
doker 48 минут назад
Ну... Теперь осталось заставить "белых" встать перед нами на колени.

Ну... Теперь осталось заставить "белых" встать перед нами на колени.
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16k
иванов дмитрий Автор поста doker 15 минут назад
Уточните пожалуйста.
Это Юрий Долгорукий или Владимир Мономах ?
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37k
doker иванов дмитрий 2 минуты назад
Нас признали цветными
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12k
Иван 51 минуту назад
пусть хохлов лучше цветными признают... братья по разуму, плять
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2k
Чиуауа Час назад
Нас признали цветными
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2k
Чиуауа Час назад
Теперь понятны истоки "русского рэпа"
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16k
иванов дмитрий Автор поста Чиуауа 59 минут назад
Тимати ликует. ? за своего приняли.
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2k
Чиуауа иванов дмитрий 51 минуту назад
Тот вообще ниггер..
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1k
AH_94 Час назад
Поржал
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13k
Ser Час назад
Нас признали цветными
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7k
ГородДомов Час назад
Пойду ка я помоюсь на всяких случай
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10k
Яромиръ Час назад
...они так решили, забавно))
...они так решили, забавно))
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50k
Андрей Час назад
Первобытный коммунизм какой-то. Мы тоже в своё время признавали чёрную расу равной белой - но для советских людей "несть эллина и иудея" под солнцем коммунистической идеологии. Это нам алаверды?
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16k
иванов дмитрий Автор поста Андрей Час назад
Внуки Патриса Лумумбы спасибо за дедушку говорят ?
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Мда...Гитлер тоже не относил славян к белой арийской расе.
Хотя в этом что-то есть:
- Ребе, скажите, черный - это цвет?
- Да, Хаим.
- Ребе, а вот белый - это таки тоже цвет?
- Таки тоже цвет, Хаим.
- Вооот! А этот поц Мойша заявляет, что я ему продал не цветной телевизор!
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3k
au3 Агент Безопасной Национальности Час назад
Черный, серый, белый - это один цвет, только разной интенсивности, т.е. темно белый - это черный
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30k
Mamin Sibiriak au3 Полчаса назад
А тёмно-чёрный?
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