Нас признали цветными

Университет Портленда в своем исследовании на тему славян проживающих в США определил славян в цветных.



В результате Коалиция цветных сообществ официально признала славянское сообщество цветным.

Опыт славянского сообщества во многом солидарен с другими цветными сообществами.

https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/713232 - искомое исследование (цитата с страницы №7) Там огромное исследование на темы дискриминации славян и выходцев из бывшего СССР в США.