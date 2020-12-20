Нас признали цветными

То ли плакать , то ли смеяться.
Но как я понял , чернокожие приняли решение , что славяне не белые .
Мы теперь по разряду цветных- угнетенных.
Но как я понял , чернокожие приняли решение , что славяне не белые .
Мы теперь по разряду цветных- угнетенных.
Университет Портленда в своем исследовании на тему славян проживающих в США определил славян в цветных.
В результате Коалиция цветных сообществ официально признала славянское сообщество цветным.
Опыт славянского сообщества во многом солидарен с другими цветными сообществами.
https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/713232 - искомое исследование (цитата с страницы №7) Там огромное исследование на темы дискриминации славян и выходцев из бывшего СССР в США.
В результате Коалиция цветных сообществ официально признала славянское сообщество цветным.
Опыт славянского сообщества во многом солидарен с другими цветными сообществами.
https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/713232 - искомое исследование (цитата с страницы №7) Там огромное исследование на темы дискриминации славян и выходцев из бывшего СССР в США.
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"Несколько необычно рассматривать Славянские сообщества не как общество белых, так как обычно это сообщество признается Белым и во всех данных использованных в этом исследовании это общество внесено в общество Белых.
К чему тогда такая вариация?
Славянские сообщества, попадая в эти области США и сталкиваются с такими же формами дискриминации и соц изоляции как и те с которыми сталкивались Польские, Ирландские и Итальянские диаспоры много поколений назад. Эти сообщества сталкиваются с языковым барьером, сложностями в поиске работы, образования и остальное общество изолируется от них. В очень схожей манере Славянские сообщества испытывают такие же сложности что и цветные сообщества, так что Коалиция Сообществ Цветных (включает латинос, черных, азиатов, индейцев) решило официально включить и Славянские Сообщества.
Опыт Славянских Сообществ совпадает с опытом других цветных сообществ Америки. Если ранняя иммиграция из СССР добивалась равноправия по сравнению с другими иммигрантами из Европы в течении 5 лет от момента прибытия. Сейчас подобное равноправие отодвинулось еще дальше даже для тех Славянские сообществ что существуют в США на протяжении 20ти лет."
Короче - в США существует дискриминация по отношению к Славянам и коалиция по борьбе за равноправие граждан и иммигрантов включило Славян в свои ряды. Так что если какого нибудь Ивана Садков из бывшей Югославии какой нибудь расисткий Джон Сноу выгонит с работы за просто так - Иван Садков сможет обратиться в эту коалицию и они помогут с адвокатом и защитой его прав. А если семья Ивана Садков не сможет найти квартиру, потом что арендатор Джил Пойнти решит что люди с восточноевропейским акцентом не достойны иметь крышу над головой, то семья его сможет обратиться в эту Коалицию и они смогут помочь найти им жилье.
Когда славяне будут их иметь, западу стоит расслабиться и получать удовольствие.
Суть о чем - что славянские народы массово угоняли в рабство, а смертность в процессе перегона была крайне высокой.
В конце статьи в шутку озвучили, что не те возмущаются многовековым рабством)
Это Юрий Долгорукий или Владимир Мономах ?
Хотя в этом что-то есть:
- Ребе, скажите, черный - это цвет?
- Да, Хаим.
- Ребе, а вот белый - это таки тоже цвет?
- Таки тоже цвет, Хаим.
- Вооот! А этот поц Мойша заявляет, что я ему продал не цветной телевизор!