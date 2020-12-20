Как играть в шахматы:

Шаг 1. Как располагается доска

Перед игрой доска располагается так, чтобы в правом нижнем углу перед каждым из игроков находилось белое поле.

Шахматные фигуры расставляются всегда одинаковым образом. Второй ряд (или горизонталь) занимают пешки. Ладьи стоят по углам, рядом с ними - кони, после коней - слоны, наконец, ферзь ставится на поле своего цвета (белый ферзь на белое, чёрный на чёрное), и король занимает оставшееся поле.

Расставить фигуры на шахматной доске в начале партии очень просто.