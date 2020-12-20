Как играть в шахматы:

Никогда не поздно научиться играть в шахматы - главную настольную игру в мире! Изучаем правила и узнаем, как добиться успеха в шахматах!
Шаг 1. Как располагается доска
Перед игрой доска располагается так, чтобы в правом нижнем углу перед каждым из игроков находилось белое поле.
Шахматные фигуры расставляются всегда одинаковым образом. Второй ряд (или горизонталь) занимают пешки. Ладьи стоят по углам, рядом с ними - кони, после коней - слоны, наконец, ферзь ставится на поле своего цвета (белый ферзь на белое, чёрный на чёрное), и король занимает оставшееся поле.
Расставить фигуры на шахматной доске в начале партии очень просто.
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Шаг 2. Как ходят фигуры
Каждая из шести фигур ходит по-своему. Фигуры не могут перепрыгивать через другие фигуры (за исключением коня) или вставать на поле, где уже стоит фигура того же цвета. Однако они могут встать на место фигуры противника, которая считается взятой. Фигуры обычно размещают так, чтобы они угрожали фигурам противника взятием (встать на поле, где стояла взятая фигура, заменив её), защищали свои собственные фигуры, которым грозит взятие, или держали под боем важные поля доски.
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Как в шахматах ходит король
Король - самая важная фигура, но при этом и одна из самых слабых. Король может ходить только на одно поле в любом направлении: вверх, вниз, в стороны и по диагонали. Король никогда не может вставать на битое поле (где его может взять фигура соперника). Когда король атакован другой фигурой, это называется "шах".
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Как в шахматах ходит ферзь
Ферзь - самая сильная фигура. Он может ходить по прямой в любом направлении - вперёд, назад, в стороны или по диагонали на любое число полей, но при этом он не может перепрыгивать через другие фигуры. Если ферзь или любая другая фигура берёт фигуру соперника, ход заканчивается. Смотрите, как белый ферзь берёт чёрного, вынуждая чёрного короля сделать ход.
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Как в шахматах ходит ладья
Ладья может ходить на любое число полей, но только вперёд, назад и в стороны (не по диагонали). Ладьи особенно сильны, когда они защищают друг друга и действуют сообща!
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Как в шахматах ходит слон
Слон может ходить на любое число полей, соединенных углами по диагонали. Каждому слону доступна только половина полей доски (одного цвета, белого или черного). Слоны хорошо действуют сообща, идеально дополняя друг друга.
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Как в шахматах ходит конь
Кони ходят иначе, чем другие фигуры - на два поля в одном направлении и далее на одно поле под углом 90 градусов, буквой "Г". Конь - единственная фигура, способная перепрыгивать через другие фигуры.
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Как в шахматах ходит пешка
Пешка - необычная фигура, она ходит и берёт по-разному: ходить пешка может лишь вперёд, а брать - лишь по диагонали. Пешка может передвигаться только на одно поле за ход. но еще не ходившая пешка может пойти вперёд на одно или два поля. Пешка может брать только по диагонали на одно поле перед собой. Пешка не может ходить или брать назад. Если другая фигура находится прямо перед пешкой, та не может сделать ход вперёд и не может взять эту фигуру.
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Шаг 3. Особые правила шахмат
В шахматах есть несколько особых правил, придуманных, чтобы сделать игру более весёлой и интересной.
Как превратить пешку в шахматах
У пешки есть одна замечательная особенность: дойдя до противоположной стороны доски, она может стать любой другой фигурой (это называется "пешечное превращение").
Пешка может превратиться в любую фигуру. Некоторым любителям кажется, что пешка может превратиться лишь в одну из ранее взятых фигур. Это НЕ так. Как правило, пешку превращают в ферзя, но возможно и превращение в другие фигуры.
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Взятие на проходе
Последнее правило, относящееся к пешкам, называется "взятие на проходе". Пешку, сделавшую ход на два поля от своей первоначальной позиции, может взять пешка соперника, расположенная на соседней вертикали и на горизонтали, только что занятой пешкой. При взятии пешка соперника занимает не то поле, которое заняла взятая пешка, а то, которое она миновала.
Такое взятие возможно только ходом, следующим за продвижением на два поля, и невозможно впоследствии. Изучим пример, чтобы лучше понять это необычное, но важное правило.
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Рокировка
Рокировка - еще одно особое правило шахмат. Рокировка позволяет сделать две важные вещи за один ход: обезопасить (по возможности) вашего короля и вывести из угла ладью, включив её в игру. Совершая рокировку, игрок перемещает своего короля на два поля по направлению к ладье, затем эта ладья занимает на поле, которое король только что пересек (смотрите пример). Рокировку можно выполнить только при соблюдении следующих условий:
- до рокировки король ни разу не ходил;
- ладья, совершающая рокировку, ни разу не ходила;
- между королём и ладьёй нет других фигур;
- король не находится под шахом и не пересекает поле, атакованное фигурой противника.
Обратите внимание, что при рокировке на королевский фланг король оказывается ближе к краю доски. Этот ход называется "короткой рокировкой". Рокировка на другой фланг, через поле, где находился ферзь, называется "длинной рокировкой". Как при короткой, так и при длинной рокировке, король передвигается только на два поля.
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Шаг 4. Первый ход
Шахматист, играющий белыми, всегда ходит первым. Чтобы решить, кто будет играть белыми, шахматисты обычно подкидывают монету или один из них угадывает цвет пешки, спрятанной в руке соперника. Потом ход делают белые, далее чёрные, потом снова белые, потом чёрные и так далее по очереди до конца игры. Возможность ходить первым - небольшое преимущество, которое даёт белым возможность немедленно начать атаку.
Шаг 5. Как победить в шахматной партии
Шахматная партия может завершиться несколькими способами: матом, вничью, сдачей, поражением по времени...
Как поставить мат в шахматах
Цель игры - поставить мат королю соперника. На доске мат, когда один из игроков не может защититься от шаха,
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Защититься от шаха можно тремя способами:
- отступить на другое поле (но нельзя рокировать!),
- закрыться от шаха другой фигурой
- или взять фигуру, напавшую на короля.
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Если король не может избежать мата - партия завершена. Обычно короля не берут и не снимают с доски, партия просто объявляется законченной.
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При невнимательности мат можно получить в любой момент партии. Приведем пример Самого быстрого мата, возникающего уже на втором ходу.
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Когда шахматная партия ничейна
Шахматная партия завершается не победой, а ничьей в пяти случаях:
- На доске возникает "пат", если у игрока при его очереди хода нет ни одного возможного хода, а его король не находится под шахом
При ходе ферзем на с7 черные не находятся под шахом, но и не могут сделать ход. На доске пат, и партия заканчивается вничью.
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- Противники могут просто согласиться на ничью и завершить партию.
- На доске осталось недостаточно фигур, чтобы поставить мат (например, король и слон против короля).
- Игрок объявляет ничью, если одна и та же позиция на доске повторяется три раза (не обязательно три раза подряд).
- За последние 50 ходов не было взятий и продвижения пешек.
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Шаг 6. Основные стратегические приемы
Есть четыре простые вещи, которые должен знать каждый шахматист:
Защищаем своего короля
Переведем короля в угол доски, обычно там он расположен более безопасно. Не стоит откладывать рокировку. Обычно следует делать рокировку как можно раньше. Помните: не важно, насколько вы близки к тому, чтобы объявить мат королю соперника, если вашему королю первому объявят мат!
Не зеваем фигуры
Не надо отдавать свои фигуры просто так! Каждая фигура ценна. Вы не сможете выиграть партию без фигур, иначе нечем будет поставить мат. Существует простая система, позволяющая определить относительную ценность каждой фигуры:
- Пешка - базовая единица - 1 очко
- Конь стоит 3 очка
- Слон стоит 3 очка
- Ладья стоит 5 очков
- Ферзь стоит 9 очков
- Король бесценен
На результат игры эти очки никак не влияют - это лишь ориентир для принятия решений во время игры. Эта система помогает понять, когда лучше взять фигуру соперника, сделать размен или другой ход.
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Контролируем центр шахматной доски
Стараемся контролировать центр доски своими фигурами и пешками. Если центр в наших руках, у нас будет больше места для маневров фигур, а противнику будет сложнее удобно расположить свои фигуры. В вышеприведённом примере белые, стремясь контролировать поля в центре, делают сильные ходы, а черные - слабые.
Используем все свои фигуры
В вышеприведённом примере белые задействовали а атаке все свои фигуры! От фигур мало пользы, пока те стоят на первой горизонтали. Стараемся развить все свои фигуры так, чтобы собрать больше сил для атаки на вражеского короля. В игре с достойным соперником атака на короля одной или двумя фигурами не принесет пользу.
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Шаг 7. Играем как можно чаше
Чтобы совершенствоваться в шахматах, важнее всего играть! Не важно, играем ли мы дома с друзьями, или с родственниками, или по сети, чем больше мы играем, тем сильнее становимся. В наше время легко найти противников на сайте Chess.com!
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Как играть в варианты шахмат
Хотя большинство людей играют в шахматы по стандартным правилам, некоторые любят играть в шахматы с изменёнными правилами, или «варианты шахмат». У каждого варианта свои правила.
- Шахматы-960: в шахматах-960 (шахматах Фишера) начальная расстановка фигур выбирается случайным образом. Пешки расположены как и в обычных шахматах, а остальные фигуры за ними расставляются случайно.
- Царь горы: в этом варианте шахмат можно добиться победы, заняв своим королем одно из полей в центре шахматной доски, так называемую "вершину горы".
- Шведские шахматы: в эту игру играют парами. Когда один из игроков берет фигуру соперника, ее может использовать его напарник. Например, если я играю белыми, и мой напарник, играя черными, берет белого коня у своего соперника, то любым своим будущим ходом я могу выставить его на любое свободное поле доски.
- Крейзихаус: очень интересная игра, где вы можете использовать фигуры, взятые у соперника. Например, если я играю белыми и беру черную пешку, она превращается в белую пешку, которую я могу выставить на доску как свою фигуру любым своим будущим ходом.
- До трех шахов: в этой игре побеждает тот, кто первым даст три шаха королю соперника.
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Нет как бы доли везения, внезапности, интриги. Это как в боулинг на ПК играть
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В этом и хитрость. Чтобы определить, что ход бессмысленный, надо просчитать его варианты. А если убрать их не рассчитывая, то можно так отбросить сильнейший ход, ведущий к выигрышу. У каждого шахматиста, в зависимости от его уровня, есть собственный алгоритм отбрасывания ходов как бессмысленные. Например, начинающие шахматисты часто даже не рассматривают варианты материальной жертвы, не ведущие к получению немедленного преимущества.
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---посмотрите видео, где тот де голфиш проигрывает новомодной ИИ----
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Смотрел я много их партий (хотя это и утомительное занятие, очень уж они длинные). Альфастар конечно сильнее, но это не совсем честно. Голдфишу обрезали дебютную базу. Потому что Альфастар ею не пользуется, у него другой принцип работы, который основан на самообучении.
Альфастар это тоже нейросеть от той же Дипмайнд, но не для шахмат, а для Старкрафта.
Пойду в шахматы играть
(С) В.Токарев
1. Берете шахматы
2. Играете
Автор, с нетерпением ждем в следующий раз от тебя пост про краткий курс теоретической механики.