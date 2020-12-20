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Как играть в шахматы

Как играть в шахматы (1 фото + 20 видео)

Автор:
20 декабря 2020 10:43
Метки: видео   игра   как играть   настольные игры   фото   шахматы   
649
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Никогда не поздно научиться играть в шахматы - главную настольную игру в мире! Изучаем правила и узнаем, как добиться успеха в шахматах!

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Метки: видео   игра   как играть   настольные игры   фото   шахматы   
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568
фхранцуз 6 часов назад
Как играть в шахматы
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0
Александр Полчаса назад
Шахматы играть легко. Трудно играть в шахматы хорошо.
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3k
livaneth 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Ego sum qui sum 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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14k
Ego sum qui sum 5 часов назад
Вранье, в шахматы нужно играть вот так

Вранье, в шахматы нужно играть вот так
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58k
Доктор Джонс 5 часов назад
Как играть в шахматы
Как играть в шахматы
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9k
Сергей 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Vacony 6 часов назад
пока не было машин, в шахматы можно было играть. Но потом стало понятно, что игра лишь на просчет ходов. Кто более дальше просчитает вариант и выберет лучший - тот и победил.
Нет как бы доли везения, внезапности, интриги. Это как в боулинг на ПК играть
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2k
Voland schmubu 2 часа назад
2 варианта, как я и говорил - да, а вот все - та еще проблема. Именно по той причине, что первые шахматные компы считали ВСЕ - они долгое время и не играли особо. С появлением нейронок и разделении глобальной и локальных стратегий многое изменилось.
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2k
Voland schmubu Час назад
ну и не рассчитать - прикинуть - да. Если есть нападение или шах, то вообще может к единственному варианту свестись... как часто и бывает. Но это локальные ситуации, но посмотрите видео, где тот де голфиш проигрывает новомодной ИИ (при этом тот же голфиш на изи рвет любого шахматиста или их группу) - это реально круто!
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1k
Алексей Voland 42 минуты назад
---половина ходов у каждого просто бессмыслена (то есть их убрать сразу из расчета)----

===============
В этом и хитрость. Чтобы определить, что ход бессмысленный, надо просчитать его варианты. А если убрать их не рассчитывая, то можно так отбросить сильнейший ход, ведущий к выигрышу. У каждого шахматиста, в зависимости от его уровня, есть собственный алгоритм отбрасывания ходов как бессмысленные. Например, начинающие шахматисты часто даже не рассматривают варианты материальной жертвы, не ведущие к получению немедленного преимущества.

================
---посмотрите видео, где тот де голфиш проигрывает новомодной ИИ----

================
Смотрел я много их партий (хотя это и утомительное занятие, очень уж они длинные). Альфастар конечно сильнее, но это не совсем честно. Голдфишу обрезали дебютную базу. Потому что Альфастар ею не пользуется, у него другой принцип работы, который основан на самообучении.
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1k
Алексей Voland 41 минуту назад
Пардон. Не Альфастар эта нейросеть называется, а Альфазиро.
Альфастар это тоже нейросеть от той же Дипмайнд, но не для шахмат, а для Старкрафта.
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2k
Voland Алексей Полчаса назад
Да, вот напомнили название и вспомнил! Скучно? Ну мне - нет, а вот дебютная база - важна. Ну то есть опять же: кто выучил дебюты - тот скорее всего выйграет партию;) Или кто лучше выучил. Ну а альфа еще подучится и будет разрывать на изи, имхо.
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25k
Acu900 6 часов назад
Эх шоб, твою мать
Пойду в шахматы играть
(С) В.Токарев
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11k
Yasen_Perec 7 часов назад
Как играть в шахматы
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14k
Ego sum qui sum Yasen_Perec 5 часов назад
Как играть в шахматы
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18k
BillyBonzz 7 часов назад
Как играть в шахматы:
1. Берете шахматы
2. Играете
Автор, с нетерпением ждем в следующий раз от тебя пост про краткий курс теоретической механики.
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2k
Агасфер 7 часов назад
Дебил
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25k
Acu900 7 часов назад
Как играть в шахматы
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2k
Агасфер Acu900 7 часов назад
Зато в порно всегда побеждают и кончают черные ;-)
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25k
Acu900 Агасфер 7 часов назад
В каком порно, друг спрашивает?
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2k
Агасфер Acu900 7 часов назад
В любом в котором чернокожий якобы чечет колено через брюки :-)
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9k
3.6o6pa Acu900 5 часов назад
Как играть в шахматы
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14k
Ego sum qui sum Acu900 5 часов назад
это исправимо, - черные ходят белыми

это исправимо, - черные ходят белыми
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−228
Vova P 7 часов назад
играя в шахматы я стал замечать что и в жизни начинаю планировать все на несколько ходов вперед
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166
Я тебя вижу!!! 7 часов назад
Опять какую-то херь на сайт притащила...
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