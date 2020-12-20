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В Киеве при открытии загорелась главная ёлка страны

В Киеве при открытии загорелась главная ёлка страны (1 фото)

Автор:
20 декабря 2020 01:06
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: главная ёлка украины   киев   новости   общество   пожар на главной ёлке украины   происшествия   софиевская площадь   украина   
408
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На церемонии открытия главной ёлки Украины на Софиевской площади в Киеве, она загорелась. Возгорание произошло из-за пиротехнических элементов церемонии. Никто не пострадал.

Источник:

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Метки: главная ёлка украины   киев   новости   общество   пожар на главной ёлке украины   происшествия   софиевская площадь   украина   
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19  комментариев
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44k
Albert GER 7 часов назад
Бедные хлопци.
То кокос не ловится,
То крокодил не растёт...
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25k
Acu900 47 минут назад
Да уж, очень зажигательная елка получилась....
Да уж, очень зажигательная елка получилась....
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7k
перевозчик 2 часа назад
да шош такое....
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5k
Ф Ив 3 часа назад
Бывает, хорошо что никто не пострадал. В любой стране может произойти ЧП, и я не вижу тут повода для злорадствования.
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3k
Еркен 3 часа назад
Главное никто не пострадал.
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5k
Miraton 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
вот елка в южно сахалинске загорелась в 2018...
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43k
Daniel Rumiantsev 7 часов назад
не надо было шапку на ёлку надевать.
а вообще, хохлов даже немного жалко. все-то у них через жопу, прям остров невезения
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8k
Александр Daniel Rumiantsev 3 часа назад
Шляпа какая-то)))
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9k
Паша Эмильевич 7 часов назад
Ну да, только в Украине такое возможно... Во всем остальном мире, новогодние и рождественские ёлки не горят, не падают от ветра, ничего с ними не происходит. Дарят радость детишкам, а вот на Украине что ни сделай, то косяк...
Автор, ну зачем этот очередной вброс хохлосрача?
Радостно, да?
Ну посмейся над косяком...
На всякий случай, я не из Украины и мне все равно на их внешнюю и внутреннюю политику...
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5k
Сергей albedo 4 часа назад
https://newizv.ru/news/incident/06-12-2020/elochka-gori-novogodnyuyu-el-v-irkutskoy-oblasti-prishlos-tushit-silami-mchshttps://newizv.ru/news/incident/06-12-2020/elochka-gori-novogodnyuyu-el-v-irkutskoy-oblasti-prishlos-tushit-silami-mchs
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5k
Сергей albedo 4 часа назад
https://yandex.ru/turbo/business-gazeta.ru/s/news/368655https://yandex.ru/turbo/business-gazeta.ru/s/news/368655
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5k
Сергей albedo 4 часа назад
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/58670-vsled-za-yuzhno-sahalinskom-zagorelas-elka-v-petropavlovske-kamchatskom-video.htmlhttps://vestiprim.ru/news/ptrnews/58670-vsled-za-yuzhno-sahalinskom-zagorelas-elka-v-petropavlovske-kamchatskom-video.html
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5k
Сергей albedo 4 часа назад
Ну что, ваточка, Южно-Сахалинск, Иркутская область, Петропавловск-камчатский и Сахалин это Берег слоновой кости? Или Украина?
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564
фхранцуз albedo 2 часа назад
эй, голова из ваты!
Под Нижним Новгородом со двора украли елку, подозревают администрацию
лови ссылку на новость пи.с горбатый!
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/12/16/1878423.htmlhttps://www.rosbalt.ru/russia/2020/12/16/1878423.html
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7k
ГородДомов 7 часов назад
Это знак ! .. Но не качества
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