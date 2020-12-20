В Киеве при открытии загорелась главная ёлка страны

Стоит отметить, что Украина превратилась в ту страну, где любое, даже благое начинание, часто превращается в какую-то катастрофу и конфуз. Это происходит из-за общей деградации этой страны, из-за общей разрухи, как мы уже это много раз отмечали.



Церемонию открытия главной ёлки Украины, которая состоялась в день Св. Николая 19 декабря, (в этот день на Украине официально открываются все ёлки в стране уже много лет) омрачил пожар. На открытии присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, а трансляция церемонии велась на украинских телеканалах. Устроители церемонии устроили пиротехническое шоу, и один из фейерверков попал в ёлку, на ней загорелась гирлянда, и огонь начал очень быстро распространяться. Пожар быстро потушили огнетушителями, однако вокруг всё заволокло едким дымом и люди с детьми вынуждены были в спешке покидать место событий.



фото: скриншот TZ ,текст: Александр Точка,