В Киеве при открытии загорелась главная ёлка страны

На церемонии открытия главной ёлки Украины на Софиевской площади в Киеве, она загорелась. Возгорание произошло из-за пиротехнических элементов церемонии. Никто не пострадал.
Стоит отметить, что Украина превратилась в ту страну, где любое, даже благое начинание, часто превращается в какую-то катастрофу и конфуз. Это происходит из-за общей деградации этой страны, из-за общей разрухи, как мы уже это много раз отмечали.
Церемонию открытия главной ёлки Украины, которая состоялась в день Св. Николая 19 декабря, (в этот день на Украине официально открываются все ёлки в стране уже много лет) омрачил пожар. На открытии присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, а трансляция церемонии велась на украинских телеканалах. Устроители церемонии устроили пиротехническое шоу, и один из фейерверков попал в ёлку, на ней загорелась гирлянда, и огонь начал очень быстро распространяться. Пожар быстро потушили огнетушителями, однако вокруг всё заволокло едким дымом и люди с детьми вынуждены были в спешке покидать место событий.
фото: скриншот TZ ,текст: Александр Точка,
Церемонию открытия главной ёлки Украины, которая состоялась в день Св. Николая 19 декабря, (в этот день на Украине официально открываются все ёлки в стране уже много лет) омрачил пожар. На открытии присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, а трансляция церемонии велась на украинских телеканалах. Устроители церемонии устроили пиротехническое шоу, и один из фейерверков попал в ёлку, на ней загорелась гирлянда, и огонь начал очень быстро распространяться. Пожар быстро потушили огнетушителями, однако вокруг всё заволокло едким дымом и люди с детьми вынуждены были в спешке покидать место событий.
фото: скриншот TZ ,текст: Александр Точка,
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Метки: главная ёлка украины киев новости общество пожар на главной ёлке украины происшествия софиевская площадь украина
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То кокос не ловится,
То крокодил не растёт...
а вообще, хохлов даже немного жалко. все-то у них через жопу, прям остров невезения
Автор, ну зачем этот очередной вброс хохлосрача?
Радостно, да?
Ну посмейся над косяком...
На всякий случай, я не из Украины и мне все равно на их внешнюю и внутреннюю политику...
Под Нижним Новгородом со двора украли елку, подозревают администрацию
лови ссылку на новость пи.с горбатый!
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/12/16/1878423.htmlhttps://www.rosbalt.ru/russia/2020/12/16/1878423.html