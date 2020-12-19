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Бродя по Санкт-Петербургу

Бродя по Санкт-Петербургу (50 фото)

Автор:
19 декабря 2020 12:25
Метки: Петроград   СПб   ленинград   питер   санкт-петербург   
1024
50
Бродя по инету собрал для Вас Фотографий Санкт-Петербурга.
Тут нет выставочных фотографий. Тут он такой как его увидели люди
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Метки: Петроград   СПб   ленинград   питер   санкт-петербург   
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461k
Alexey Berestenko 9 часов назад
А предпоследняя фотка Выборг, нахрена вклячили?!
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−34
Серж Час назад
"Блеск и нищета куртизанок"(с)
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4k
Янус Полуэктович 3 часа назад
Фото сделано во дворе дома 22 на Боровой. Там неподалёку раньше работал, часто этот Ягуар видел.
Фото сделано во дворе дома 22 на Боровой. Там неподалёку раньше работал, часто этот Ягуар видел.
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28k
LEPA 3 часа назад
Как всегда!
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3
Максим 8 часов назад
Классные фотографии, неожиданные ракурсы. респект автору. Люблю Питер!
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3k
ваня панкин 8 часов назад
питер, ты фиолетовой смерти хотел мне,
срываясь с катушек в крутое пике...
(с) не помню кто
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7k
Cornho 8 часов назад
Это дом в итоге расселили или нет? Много шумихи вокруг него было.

Это дом в итоге расселили или нет? Много шумихи вокруг него было.
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2k
Unics 9 часов назад
Зачетные снимки. Красиво.
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