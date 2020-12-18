Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Авторский пост
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А когда тебе за 50 - только улыбка)
Лично у меня нервов не хватит и три штуки рядком выложить ровно. А тут в несколько слоёв по кругу.
Тут нужен кто-то со стальными нервами, вроде Железного Феликса.