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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото + 2 гиф)

Автор:
18 декабря 2020 22:45
Метки: картинки   прикол   юмор   
1089
32
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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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28  комментариев
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
Ну на эту, положим, водки маловато. А литровые бутылки лифчик не выдержит
Ну на эту, положим, водки маловато. А литровые бутылки лифчик не выдержит
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1k
lekha-fil Андрей Иванов 3 часа назад
Да ладно тебе - трахать можно с удовольствием.
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646
Hard.NET 37 минут назад
Ибо - банька без пива - угли на ветер ))))
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646
Hard.NET 38 минут назад
Особенно - в баньке )))
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Hard.NET 39 минут назад
Да ладно... А просто пивка хряпнуть вечером в тяпниццу - не?
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660
ah3007 Час назад
Каждую пятницу жду этот пост с нетерпением
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ah3007 Час назад
Пармезан и Кьянти!? Я Вас умоляю.
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Hard.NET ah3007 Полчаса назад
Опыт - всегда стоит дорого )) Но пивас с раками, на бережке, у костерка, с гитарой и душевной компанией - это бесценно )))
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ah3007 Hard.NET Полчаса назад
Однозначно
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Hard.NET ah3007 20 минут назад
Ради поржать - люди вообще не должны пить с морскими тварями, будь то: креветки, кальмары, осьминги, рыбы.... Если будут замечены - передать в клинику им. Кащенко XD XD )))
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Hard.NET ah3007 14 минут назад
А жизнь - есть мотиватор опыта. И, к сожалению. иногда так мотивирует, что про друзей вспоминаешь - когда самому уже не вывезти, а не тогда, когда пиво остыло, баня истоплена, раки к берегу подползли, а впереди ещё вся жизнь, в которой - главное - найти нужное место, и своих за собой подтянуть...
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Hard.NET ah3007 11 минут назад
Ибо, без друзей и близких людей - и жить-то - не в кайф.
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16k
иванов дмитрий 3 часа назад
Эх. Лет в 20-25 я бы радовался этим шутками и пересылал друзьям.
А когда тебе за 50 - только улыбка)
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17k
Luc72 иванов дмитрий 2 часа назад
Ну да... И вместо "со спиртом и медсестрами" все больше склоняешся к пастафарианским "С пивным вулканом и стриптизершами"
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
Можно фото того, кто выкладывал?
Можно фото того, кто выкладывал?
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5k
Сергей Андрей Иванов 2 часа назад
Алкопост на вечер этой пятницы
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16k
Андрей Иванов Сергей 57 минут назад
Точно не она.
Лично у меня нервов не хватит и три штуки рядком выложить ровно. А тут в несколько слоёв по кругу.
Тут нужен кто-то со стальными нервами, вроде Железного Феликса.
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10k
alexis Сергей 52 минуты назад
Стоит у вина и звонит подружкам.
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3k
schmubu alexis Полчаса назад
не звонит, а звонит.
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alexis schmubu 20 минут назад
Если по телефону- то звонит, если подружкам- то звонит.
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