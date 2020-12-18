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За кадром "Звездных войн". Часть 2

За кадром "Звездных войн". Часть 2 (45 фото)

Автор:
18 декабря 2020 21:44
Метки: интересно   кино   фото со съемок   
490
45

Любителям Звездных войн посвящается. Просто фотографии со съемок этого легендарного киношедевра. Известные и не очень.

Предыдущая часть здесь: За кадром "Звездных войн". Часть 1

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Метки: интересно   кино   фото со съемок   
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1k
флоМастер 5 часов назад
снимали же раньше, такие декорации, сейчас вообще на съемки можно не приходить...
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661
ah3007 2 часа назад
Колин Фаррелл начало...или кончало
Колин Фаррелл начало...или кончало
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2k
Куронека 3 часа назад
Лучшая сказка для для белых про белых, сделанная белыми. А не нышний унылый п..ц с потными неграми и лесбиянками.
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876
greesevold 4 часа назад
Керри Фишер - замечательная, прекрасная и неповторимая принцесса Лея! Никто в последующих фильмах не сравнится с ней! Мир ей на небесах!
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12k
Иван greesevold 2 часа назад
Керри ушла в Силу, но останется навсегда в наших сердцах
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218
Funny 5 часов назад
Всё хорошо, фотки отличные, но зачем ссылку делать на свою убогую страницу, ну как минимум непонятно
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79k
Taras Kozalupko 5 часов назад
Первые Звездные войны были реальные звездные войны, а сейчас фуфло полное, ремесленничество
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661
ah3007 Taras Kozalupko 2 часа назад
Бабло побеждает здравый смысл
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34k
Бабай Taras Kozalupko 2 часа назад
"Мандалорец" ничего так, но сериал. Хотя и в оригинале фильм разнообразием сюжета от серии к серии не баловал.
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