За кадром "Звездных войн". Часть 2

Любителям Звездных войн посвящается. Просто фотографии со съемок этого легендарного киношедевра. Известные и не очень.
Предыдущая часть здесь: За кадром "Звездных войн". Часть 1
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Метки: интересно кино фото со съемок
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