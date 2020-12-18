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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
18 декабря 2020 08:40
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2082
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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45  комментариев
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4k
Regerald 2 часа назад
Комментарий к фото
В девяностых соседа по дому обнесли. Воры нашли фотоаппарат ( плёночный), пофоткались на память и... забыли его в прихожей. Нашли по фотографиям :)
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23k
Павел 9 минут назад
Комментарий к фото
такая сама вдует кому угодно
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19k
hebpat 24 минуты назад
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Лозунг дня: Хлебни х.у.й.ц.а.а
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18k
Слепой Пью Полчаса назад
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Добрался до верха и уронил лампочку... обидно!
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28k
Минчанин 38 минут назад
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Судя по немаленьким таким залысинам, принимала "девушка" тестостерон пачками.
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10k
Serg2001 57 минут назад
Комментарий к фото
Похоже коты его держат в плену... ))
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182
Анна Анна 59 минут назад
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Смешные и познавательные картинки
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10k
Serg2001 Час назад
Комментарий к фото
Интересно, кто этот эксперимент ставит? Мальчик или девочка? Это важно!.. )
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10k
Serg2001 Час назад
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А мужики? "Зубы, зубы?!!".. )
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10k
Serg2001 Час назад
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Смешные и познавательные картинки
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10k
Serg2001 Час назад
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Это секретная техника спецназа, чтобы пули боком вылетали. Тогда останавливающее действие пули гораздо больше.
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12k
Иван Час назад
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Надеюсь, теперь у неё есть для этого силы
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182
Анна Анна Час назад
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Смешные и познавательные картинки
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10k
Serg2001 Час назад
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С нашими законами может и сесть за превышение необходимых мер самообороны... (
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182
Анна Анна Час назад
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Смешные и познавательные картинки
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15k
nobody® 2 часа назад
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Хорошо, что Djent - это не меньше 8 струн
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21k
turyst 2 часа назад
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Не лампочку, а антенну.
Не 610 метров, а 450.
Не раз в полгода, а постоянно, ибо работа такая.
Зарплата - хз.

https://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201501/07/trabajo-como-otro-cualquiera-20150107095112.htmlhttps://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201501/07/trabajo-como-otro-cualquiera-20150107095112.html
Не лампочку, а антенну. Не 610 метров, а 450. Не раз в полгода, а постоянно, ибо работа такая. Зарплата - хз.
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18k
Слепой Пью turyst Полчаса назад
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Это другой, без каски, высота-то маленькая.
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34k
Элек Мек 2 часа назад
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Ну хоть где то кипит жизнь.
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34k
Элек Мек 2 часа назад
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Не завидуй,он два 2,5 месяца забирается наверх,потом 3 месяца спускается вниз.
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10k
Serg2001 Элек Мек 56 минут назад
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Потом месяц кирпичи убирает под вышкой...
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1k
Андрей Элек Мек Полчаса назад
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И половину заработной платы тратит на психолога! ))
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4k
Regerald 2 часа назад
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Знаю действенный способ. Только купюра желтоватой станет...
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34k
Элек Мек 2 часа назад
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Оставил бы сторожа,а сам пошёл за бензопилой.
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