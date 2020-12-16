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Новый Ил-114-300 совершил первый полет

Новый Ил-114-300 совершил первый полет (2 фото)

Автор:
16 декабря 2020 15:24
Метки: Ил-114   россия   самолет   
1018
2
16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300.
Разработчик самолета Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех).

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Метки: Ил-114   россия   самолет   
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16  комментариев
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11k
Алекс 2 часа назад
Хорошая новость. Стран которые могут проектировать и строить свои спмолеты по ппальцам посчитать можно. Россия в их числе. Это радует.
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18k
Шуруп 2 минуты назад
Ау, лёдчики!
кто-нить знает, а почему -300?
Почему не 700, или 1200, например?...
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17k
ПаганецЪ 11 минут назад
Вот интересно - с 80-х годов было много шумихи вокруг турбовентиляторных движков с "кривыми" лопастями. Дескать, они превосходят обычные турбовинтовые по куче параметров. А толком ни одного самолёта с ними так и нет.
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
счас вылезут либералье - да на дворе... век а он с пропеллерами .. да это еще из ссср разработка и т.д. и т.п.
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11k
робт Михаил Филиппов 59 минут назад
для них уже трагедия что он не упал
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Михаил Филиппов Lynx 56 минут назад
да.. вот прям сразу 100 штук вылететь должно не иначе
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2k
Core Михаил Филиппов Полчаса назад
тыщ пять хотябы
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17k
ПаганецЪ Михаил Филиппов 15 минут назад
"Медведь" тоже с пропеллерами, и что?
"Медведь" тоже с пропеллерами, и что?
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6k
Михаил Филиппов ПаганецЪ 11 минут назад
это ужасно как не современно. стеб. айфоновладельцы сравнивают такие самолеты как айфон с дисковым
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9k
котегRUS 2 часа назад
Отличная новость!!! Нужный самолет! как раз на замену Ан-24, Ан-26., которые уже в воздухе разваливаются..
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Опять новое старое! С 1986 года.
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13k
куджо Алекс Юстасов Час назад
Естественно, винт надо заново изобрести...
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49
Kashelj83 куджо 17 минут назад
Ненадо винт заново изобретать, но и писать что винт изобрели тоже ненадо.
Сам самолёт не новый, скорее новоя модернизированая версия.
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