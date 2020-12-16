Новый Ил-114-300 совершил первый полет

16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300.
Разработчик самолета Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех).
Разработчик самолета Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех).
Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.
«Всего по программе планируется производство и реализация до 100 ВС типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт. С получением сертификата типа в 2022 году будут подготовлены к поставке первые серийные самолеты», – прокомментировал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Конец года богат авиационными премьерами. Как вы знаете, вчера впервые взлетел среднемагистральный лайнер МС-21-310 с двигателями ПД-14. Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил-114-300 - еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе. Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года – начать его серийные поставки», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.
«Первый полет Ил-114-300 – это итог колоссальной работы десятков тысяч людей – ученых, инженеров, специалистов – работающих в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятиях наших поставщиков и партнеров. Появление нового турбовинтового регионального самолета открывает новые перспективы для российского гражданского авиастроения», – сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Самолет подняли в небо новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01 разработки и производства ОДК (входит в Госкорпорацию Ростех). Турбовинтовой двигатель создан на санкт-петербургском предприятии АО «ОДК-Климов». ТВ7-117СТ-01 обладает мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с. В состав силовой установки совместно с двигателем входит новый винт АВ-112-114 повышенной тяги и новая система автоматического управления с применением совмещенного модернизированного блока управления двигателем и воздушным винтом БАРК-65СМ. Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки. В своем классе двигатель ТВ7-117СТ-01 является лучшим по всем параметрам, определяющим экономическую целесообразность выбора силовой установки для самолета.
«Конец года богат авиационными премьерами. Как вы знаете, вчера впервые взлетел среднемагистральный лайнер МС-21-310 с двигателями ПД-14. Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил-114-300 - еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе. Новый самолет особенно актуален для нашей страны: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. В 2022 году ОАК планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года – начать его серийные поставки», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.
«Первый полет Ил-114-300 – это итог колоссальной работы десятков тысяч людей – ученых, инженеров, специалистов – работающих в КБ и на заводах Объединенной авиастроительной корпорации, на предприятиях наших поставщиков и партнеров. Появление нового турбовинтового регионального самолета открывает новые перспективы для российского гражданского авиастроения», – сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Самолет подняли в небо новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01 разработки и производства ОДК (входит в Госкорпорацию Ростех). Турбовинтовой двигатель создан на санкт-петербургском предприятии АО «ОДК-Климов». ТВ7-117СТ-01 обладает мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с. В состав силовой установки совместно с двигателем входит новый винт АВ-112-114 повышенной тяги и новая система автоматического управления с применением совмещенного модернизированного блока управления двигателем и воздушным винтом БАРК-65СМ. Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки. В своем классе двигатель ТВ7-117СТ-01 является лучшим по всем параметрам, определяющим экономическую целесообразность выбора силовой установки для самолета.
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кто-нить знает, а почему -300?
Почему не 700, или 1200, например?...
Сам самолёт не новый, скорее новоя модернизированая версия.