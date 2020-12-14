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"Атом Солнца Олега Табакова"

"Атом Солнца Олега Табакова" (10 фото)

Автор:
14 декабря 2020 19:18
Метки: имена   легенды   памятники   
738
10
Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в Москве
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Метки: имена   легенды   памятники   
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7  комментариев
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15k
Lynx 2 часа назад
Перебор. Достаточно памятника на кладбище. Да, харизматичный, но просто актёр. Культпросвет, получается, можно не спрашивать, захотел - установил, захотел - убрал.
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2k
Unics Lynx 2 часа назад
Возможно, но актёр достойный, настоящий ТИТАН, а потому и памятник у театра не будет лишним. Это как у цирка на Цветном памятник Великому Никулину, разве можно сказать, что он там лишний?
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583
Uggla 13 минут назад
+ за попытку,
но не похож абсолютно
ыыы

... и да

Найдите лучше Кота Матроскина на второй картинке - в листиках осенних :)
Кто найдет (без googl подсказок)
- удачи в хороших делах!
- исполнения позитивных желаний!
- семейного счастья, даже одиноким!


+ за попытку, но не похож абсолютно ыыы ... и да Найдите лучше Кота Матроскина на второй картинке - в листиках осенних :) Кто найдет (без googl подсказок) - удачи в хороших делах! - исполнения позитивных желаний! - семейного счастья, даже одиноким!
+ за попытку, но не похож абсолютно ыыы ... и да Найдите лучше Кота Матроскина на второй картинке - в листиках осенних :) Кто найдет (без googl подсказок) - удачи в хороших делах! - исполнения позитивных желаний! - семейного счастья, даже одиноким!
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11k
gavrosh 18 минут назад
Замечательный актёр и памятник хороший. Долго ещё будут помнить талант человека.
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4k
SSD 2 часа назад
Мне эта его роль - больше всего нравится.
Мне эта его роль - больше всего нравится.
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118
azuver 2 часа назад
Олег Павлович это заслужил.Великий был актёр.Светлая память.
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