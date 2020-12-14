"Атом Солнца Олега Табакова"

Ученик Табакова, актер и худрук Театра наций Евгений Миронов отметил, что все, что делал Табаков, огромное количество дел одновременно, он делал всегда талантливо.

"Когда мне сказали про эту композицию, макет был уже готов. Олег Павлович не может быть один – почему я с этим согласилась, в Матроскине объединилось все – и детство, и все-все, Олег Павлович будет не один, для меня это очень важно", - сказала Ольга Зудина.