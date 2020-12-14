Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в Москве
Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в понедельник 14 декабря 2020 года рядом с Театром Табакова на Малой Сухаревской площади в Москве
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Открытие композиции рядом с Новой сценой Театра Табакова приурочено к 85-летию со дня рождения актера, основателя и худрука "Табакерки". Юбилей мастера театр отметил 17 августа.
На открытии присутствовали вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, его дети Антон, Павел и Маша, актеры Евгений Миронов, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Ирина Апексимова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и другие.
"Уходит поколение титанов, но они будут жить, пока мы о них помним, пока они у нас в сердцах. Олег Павлович сказал: "Смысл жизни в том, что жизнь не заканчивается", и эта фраза зафиксирована на "Атоме Солнца", - сказал худрук театра Олега Табакова Владимир Машков.
Композицию, установленную на средства родных, друзей, учеников и коллег Табакова, создал народный художник РФ Александр Рукавишников. Она относится к типу городской скульптуры и не имеет ни постамента, ни подиума, благодаря особенностям монтажа ее можно перемещать. В этой композиции Олег Табаков и кот Матроскин сидят на подмостках, прислонившись к сфере – "Атому Солнца", символу таланта.
Ученик Табакова, актер и худрук Театра наций Евгений Миронов отметил, что все, что делал Табаков, огромное количество дел одновременно, он делал всегда талантливо.
"Когда мне сказали про эту композицию, макет был уже готов. Олег Павлович не может быть один – почему я с этим согласилась, в Матроскине объединилось все – и детство, и все-все, Олег Павлович будет не один, для меня это очень важно", - сказала Ольга Зудина.
"Когда мне сказали про эту композицию, макет был уже готов. Олег Павлович не может быть один – почему я с этим согласилась, в Матроскине объединилось все – и детство, и все-все, Олег Павлович будет не один, для меня это очень важно", - сказала Ольга Зудина.
"Олег Павлович озвучил 27 мультфильмов, благодаря его Матроскину "Простоквашино" живет до сих пор. После того, как Олег Павлович его озвучил, художник серьезно изменили образ кота", - рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
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но не похож абсолютно ыыы
... и да
Найдите лучше Кота Матроскина на второй картинке - в листиках осенних :)
Кто найдет (без googl подсказок)
- удачи в хороших делах!
- исполнения позитивных желаний!
- семейного счастья, даже одиноким!