Боевые самолеты. Он летает, чего еще вам надо?

О вооружении. Британцам, дарившим нам самолеты, не вызвало никаких эмоций сама мысль о том, что воевать на этих самолетах будет нечем. Советская авиаторпеда была на целых 75 сантиметров длиннее британской. Ничего, выкрутились. Резали днища, переносили силовые опоры, наваривали створки люка, переделывали захваты. И в итоге впихнули нашу 45-36АН вместо британской Mark XII.

В полевых условиях.

И 18 декабря 1942 года состоялся боевой вылет с участием торпедоносца «Хэмпден» - один Ил-4 и один «Хэмпден» вылетели на свободную охоту за вражескими кораблями в районе Танафьорда.

И так воевали до полного износа этих машин. И воевали хорошо. В истории остался подвиг экипажа капитана В.Н. Киселева. Группа торпедоносцев (5 единиц) под прикрытием истребителей Пе-3 (6 машин) 24 июля 1943 года атаковала транспорты конвоя, шедшего в германию из Норвегии. Корабли конвоя прикрывали гидросамолеты и взлетевшие с береговых аэродромов Ме-110.

В завязавшемся бою был сбит один «Мессершмитт» Ме.110 и один «Хейнкель» Не.115, с нашей стороны были потеряны два Пе-3 и один «Хэмпден». Ведущего группы капитана Киселева сбили зенитки конвоя.

Экипаж решил идти до конца, горящий самолет сбросил торпеду и попал в транспорт «Леезе» (водоизмещение 2 624 тонны) и направился к другому транспорту с намерением совершить таран. Но не долетел несколько десятков метров и упал в воду.

Экипаж торпедоносца был удостоен звания Героев Советского Союза.

А незадолго до этого случая, 14 января 1943 года два торпедоносца «Хэмпден» обнаружили караван из семи судов. Самолет капитана А.А. Баштыркова был подбит кораблями охранения при выходе в атаку. Торпедоносец загорелся, но не свернул с боевого курса и прежде чем упасть в море, успел сбросить торпеду по транспорту. Правда, транспорт увернулся от нее. Тем не менее, командир экипажа А. А. Баштырков и стрелок - радист В. Н. Гаврилов были посмертно удостоены звания Героев Советского Союза.

Второй «Хэмпден» смог сбросить торпеду под огнем и вернуться на базу. Вел его капитан В.Н. Киселев…

Эти два случая стали основой для одного из лучших и пронзительных фильмов о той войне – «Торпедоносцы». Только в фильме, как знают те, кто смотрел, снимались Ил-4. Что в принципе оправдано. Герои должны воевать на отечественных самолетах, а не на иностранном «чемодане».

Последние вылеты в составе советских ВВС «Хэмпдены» совершили в самом конце 1943 года.