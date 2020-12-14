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Боевые самолеты. Он летает, чего еще вам надо?

Боевые самолеты. Он летает, чего еще вам надо? (19 фото)

Автор:
14 декабря 2020 15:36
Метки: Hampden B.Mk.I   авиация ВОВ   страницы истории   
961
19
Да, сегодня речь пойдет не о замечательном самолете. Хотя, почему, эта штука была весьма замечательной. Но в отрицательном понимании этого слова. Вообще «Хэмпден» был одним из тройки бомбардировщиков, с которыми Великобритания вошла в войну. «Веллингтон», «Уитли» и наше герой. Об «Уитли» мы говорили, «Веллингтон» у нас впереди, но те два участника начального этапа войны заслуживали о себе теплых слов. С «Хэмпденом» все сложнее.
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Источник:

Метки: Hampden B.Mk.I   авиация ВОВ   страницы истории   
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Спасибо автору за пост
Очень интересно.
Масса самолёта в 5 тонн - как американский истребитель Тандерболт конца войны.....
И ещё....
Живу на Кубани
У нас проходила Голубая линия тяжелейших воздушных боёв 1943 года.
Так вот, в 1943 у нас тут ещё воевали на И-16, останки самолётов и пилотов находят до сих пор в горах под Туапсе, Геленджиком... И драли "Густавов"....
А вы говорите - не современный.
От экипажа очень многое зависит.
Хартману дали вольную на свободную охоту - он и лупасил с высоты, от солнца, одним заходом....
Дали бы возможность торпедоносцам заходить на цель одновременно с разных пеленгов - не было бы концентрации зенитного огня на строе самолётов...
Так сделал капитан МакКласки, и обеспечил самую крупную победу американцам на Тихом океане.
Добовьте одноаременную атаку пикировщиков - и будет серьёзный результат.....
А так - да....два пикировщика атакуют конвой....шансов нет.
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8k
Kostick 2 часа назад
Скоморохов хорошо пишет. Плюс.
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16k
бат св 2 часа назад
"Реально, во всем мире в авиации творилось что-то несусветное: гидропланы с поплавками побеждали в скорости сухопутные самолет"(с),
-ничего нет "несусветного" в мире авиации нет, просто надо знать элементарное:
для достижения большой скорости нужно малое аэродинамическое сопротивление,его убираем в том числе уменьшая площадь крыла.При уменьшении площади крыла,увеличивается взлетная и посадочная скорость. чтобы достичь взлетной скорости и сесть на большой скорости,нужны крепкие шасси и нужна огромная и ровная ВПП. Простой вариант это поплавки и вода...
так появился "супермарин" S6 от Р. Митчела будущего конструктора "спитфайра"
"Реально, во всем мире в авиации творилось что-то несусветное: гидропланы с поплавками побеждали в скорости сухопутные самолет"(с), -ничего нет "несусветного" в мире авиации нет, просто надо знать элементарное: для достижения большой скорости нужно малое аэродинамическое сопротивление,его убираем в том числе уменьшая площадь крыла.При уменьшении площади крыла,увеличивается взлетная и посадочная скорость. чтобы достичь взлетной скорости и сесть на большой скорости,нужны крепкие шасси и нужна огромная и ровная ВПП. Простой вариант это поплавки и вода... так появился "супермарин" S6 от Р. Митчела будущего конструктора "спитфайра"
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61k
Максим 2 часа назад
Спасибо. Всегда с удовольствием читаю
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Было у нас такое чудо
Было у нас такое чудо
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50k
Андрей ZmeyUA 21 минуту назад
И присказка была у наших пилотов: "Ты мне друг или "Хэмпден"?!"
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