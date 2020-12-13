Бутылочная мафия Советского Союза

Советский Союз как это сейчас модно говорить, был экофрендли в плане мусора. Металл и макулатура перерабатывались, а стеклотара шла в повторное использование. Людей приучали не выбрасывать пустые бутылки, включая ее немалую залоговую стоимость в цену товара. После того как тара освобождалась, ее можно было сдать и вернуть залоговую стоимость обратно
Так за пустую тару из-под молока или кефира можно было выручить 15 копеек, что равнялось 50% от стоимости целой бутылки. Бутылка из-под лимонада или пива стоила 12 копеек, водочная – от 12 до 15 копеек, а за винную давали целых 17 копеек. В те времена это были не маленькие деньги учитывая, что проезд в метро стоил всего 5 копеек.
Многие семьи не выкидывали пустую стеклотару и складировали ее под мойкой или на балконе, а раз в месяц или чаще сдавали накопившие бутылки. Были и менее рачительные граждане, которые легко оставляли «стеклянные» деньги в парках и других местах распития. Считалось, что за такими бутылками и охотилась «бутылочная мафия», у которой были свои доходные места. Ходили даже городские легенды, что у тех кто собирал бутылки скапливались неплохие капиталы и некоторые умудрялись на вырученные деньги приобрести автомобиль.
На эту тему в СССР даже сняли короткометражный фильм «Мамочка и два трутня», режиссером которого стал Николай Экк известный своей картиной «Путевка в жизнь». В ролях играют такие замечательные актеры как Зоя Федорова, Георгий Вицин, Евгений Леонов, Василий Меркурьев и многие другие. Посмотрите!
В фильме предприимчивая уборщица, которая работает в «Котлетной», где не продают спиртное, сводит друг с другом любителей «сообразить на троих» за малую долю в виде пустой тары из под распитого напитка. За несколько дней «ударного» труда ей удается перевыполнить план и собрать три мешка бутылок. После окончания рабочей смены за уборщицей и собранным ею урожаем бутылок приезжают на «Волге» сын с невесткой, которым не приходится работать. Вырученных с тары денег, семейному подряду хватает на безбедную жизнь и поездки к морю.
Лично я таких успешных «мафиози» как в фильме не видел, но наша соседка одинокая бабушка-пенсионерка сбором пустых бутылок обеспечивала себе неплохую прибавку к пенсии. Видимо бабушки и были той самой мафией.
Источник:
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Ребят в костюмах Адидас, эти "копейки" не интересовали.
Знаю не понаслышке - сам с пацанами собирал бутылки с мест в парке, в отдалении от ларьков.
Бабки поначалу бузили, но потом поняли, что не смогут обогнать быстроногих пацанов.
В итоге достигли паритета - мы не канючим возле ларьков, бабки не суются в близлежащие кусты.
У приемщиков бутылок очереди стояли и мы придумали свою логистику.
Договорились (конечно после нескольких оптовых сбросов), что приемщики нам давали пластиковые ящики на 20 шт. (в свободном обороте этих ящиков не было, тоько у них), а мы им ежедневно без очереди сдавали их же, наполненные идеальными бутылками без сколов.
К чему такие подробности - чтобы вы не думали, что этот "хлеб" был прост.
Но за одно лето я действительно заработал на отпуск себе и родителям. Причем все траты во время отпуска, были из этого заработка.
Написал про "костюмы Адидас" чтобы было понятно, о ком речь.
Наш "бизнес" их совсем не интресовал, равно как и "бизнес" парней, мывших "Секундой" стекла авто на светофорах.
А были еще и более "крутые" пацаны, оккупировавшие места возле "воды", положившие начало современным мойкам авто.
Периодически были "разборки" с целью сохранить свою територию.
"Святые 90-е", ипать ту Наину, за эту фразу.