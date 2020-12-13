Бутылочная мафия Советского Союза

Многие семьи не выкидывали пустую стеклотару и складировали ее под мойкой или на балконе, а раз в месяц или чаще сдавали накопившие бутылки. Были и менее рачительные граждане, которые легко оставляли «стеклянные» деньги в парках и других местах распития. Считалось, что за такими бутылками и охотилась «бутылочная мафия», у которой были свои доходные места. Ходили даже городские легенды, что у тех кто собирал бутылки скапливались неплохие капиталы и некоторые умудрялись на вырученные деньги приобрести автомобиль.

На эту тему в СССР даже сняли короткометражный фильм «Мамочка и два трутня», режиссером которого стал Николай Экк известный своей картиной «Путевка в жизнь». В ролях играют такие замечательные актеры как Зоя Федорова, Георгий Вицин, Евгений Леонов, Василий Меркурьев и многие другие. Посмотрите!