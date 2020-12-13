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Бутылочная мафия Советского Союза

Бутылочная мафия Советского Союза (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 21:58
Метки: СССР   интересно   торговля   
1584
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Советский Союз как это сейчас модно говорить, был экофрендли в плане мусора. Металл и макулатура перерабатывались, а стеклотара шла в повторное использование. Людей приучали не выбрасывать пустые бутылки, включая ее немалую залоговую стоимость в цену товара. После того как тара освобождалась, ее можно было сдать и вернуть залоговую стоимость обратно

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Метки: СССР   интересно   торговля   
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8k
Kucher 2 часа назад
У нас данная "статья доходов" шла в мой детский карман. Как только на балконе накапливалась полная парашютная сумка, я её сдавал. И тратил по своему усмотрению, а не клянчил у родителей.
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516
Tigerclaw Ω 40 минут назад
Работал в начале 90х на приеме. Золотое дно. За день мог пол зарплаты левыми заработать.
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4k
Бу Час назад
Было дело)
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264
Павел Попов Час назад
Мы так с одноклассником, намыв бутылок, собранных по селу, накопили на провиант для поездки на великах в соседнее село, а это 20 км туда и обратно. Правда, получили люлей на родительском собрании, хоть я и не понял за что
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12k
Алексей Час назад
В те времена в том секторе, "мафия" состояла из старушек, которые обирали самые "крутые" места - столики возле ларьков.
Ребят в костюмах Адидас, эти "копейки" не интересовали.
Знаю не понаслышке - сам с пацанами собирал бутылки с мест в парке, в отдалении от ларьков.
Бабки поначалу бузили, но потом поняли, что не смогут обогнать быстроногих пацанов.
В итоге достигли паритета - мы не канючим возле ларьков, бабки не суются в близлежащие кусты.
У приемщиков бутылок очереди стояли и мы придумали свою логистику.
Договорились (конечно после нескольких оптовых сбросов), что приемщики нам давали пластиковые ящики на 20 шт. (в свободном обороте этих ящиков не было, тоько у них), а мы им ежедневно без очереди сдавали их же, наполненные идеальными бутылками без сколов.

К чему такие подробности - чтобы вы не думали, что этот "хлеб" был прост.
Но за одно лето я действительно заработал на отпуск себе и родителям. Причем все траты во время отпуска, были из этого заработка.
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4k
Александр Алексей 57 минут назад
РебятА в костюмах Адидас появились в конце 80-х, при Горбатом. Это уже не совсем СССР...
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12k
Алексей Александр 37 минут назад
Они и в 90-х были.
Написал про "костюмы Адидас" чтобы было понятно, о ком речь.
Наш "бизнес" их совсем не интресовал, равно как и "бизнес" парней, мывших "Секундой" стекла авто на светофорах.
А были еще и более "крутые" пацаны, оккупировавшие места возле "воды", положившие начало современным мойкам авто.
Периодически были "разборки" с целью сохранить свою територию.
"Святые 90-е", ипать ту Наину, за эту фразу.
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32k
parallax 2 часа назад
У нас в приёмном пункте постоянно не хватало пустых ящиков. Тащишь сдавать полтора десятка бутылок, потом часть несёшь назад домой. А вот с молочными в маказине проблем ни когда не было
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3k
Ыукп 2 часа назад
Было дело. В конце 90 в Беларуси стали проводить дожинки (праздник урожая). Так вот, в парк в одном городе после первого дня проведения в 6 утра отправляли солдат местной части для уборки мусора и бутылок. Вот там реально можно было уехать на жигулях. :)
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8k
Kostick 2 часа назад
были ещё "перекупы", они на мотороллерах муравей, с фургоном, или на лошадях с телегами (краснодар, 80-е годы) ездили по дворам, и принимали немного дешевле, нежели было отнести в пункт приёма. бутылка пивная, она же лимонадная, стоила 20 коп = это булка белого хлеба, кирпичик, серый стоил 16 коп.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Да, в сквере, где Ленин сидел (и сидит до сих пор), подавшись вперед из кресла, - была танцплощадка "сковородка". Кавалеры во время и после танцев угощали дам, а посуду забирать было несолидно. Нам, пацанам, после ночной рыбалки стоило только успеть собрать бутылки до рано просыпавшихся колдырей - наших конкурентов. Хватало на полную продовольственную независимость от бабушек, к которым мы приехали на лето. Даже на хороший футбольный мяч как-то осталось.
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40k
Хельги 2 часа назад
Пивная бутылка стоила если мне не изменяет склероз 20 копеек. Главное чтоб мытая и не стукнутая.
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4k
Александр Хельги 59 минут назад
Изменяет. 12 копеек. 20 копеек стоила бутылка из-под шампанского. Никаких требований к чистоте посуды никогда не было. Единственно - надо было бутылки из-под шампанского очищать от фольги на горлышке. Со сколами - да, не брали.
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516
Tigerclaw Ω Александр 44 минуты назад
20 к
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7k
Андрей Хельги 8 минут назад
20 коп стоила и пивная, и от лимонада-минералки. Наверное стоила и 12 когда-то раньше, возможно в 70-х. Не скажу.
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