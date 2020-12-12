Британец предпочел женщинам эльфиек

Ник Равет из Бирмингема потратил 15000 фунтов (это около 1,5 миллиона рублей) на четырех кукол-эльфиек в рост человека. По его словам, они дажят ему комфорт - "как плюшевые мишки". Он регулярно переодевает их, снабжает новыми аксессуарами и наносит макияж. Вдохновил его на это фильм "Властелин колец". По словам Ника, его отношения с "подругами" лишены сексуальной составляющей", он просто ухаживает за ними и балует их, и это дает ему "тепло холодными зимними днями". Как он утверждает, фавориток у него нет - ко всем куклам он относится одинаково хорошо. Он даже предложил одну из них для участия в благотворительной кампании марки нижнего белья Ann Summer.