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Британец предпочел женщинам эльфиек

Британец предпочел женщинам эльфиек (8 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2020 15:41
Сообщество : Истории
Метки: Ник Равет   история   латексные подруги   ну вы даете   странные люди   удивительное рядом   человекоподобные куклы   эльфийки   
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Ник Равет из Бирмингема потратил 15 тысяч фунтов - около 1,5 миллионов рублей - на покупку четырех реалистичен кукол-эльфиек человеческого роста. По его словам, куклы нужны ему не для сексуального удовлетворения - он живет с ними в дружеских отношениях, и они обеспечивают ему комфорт и покой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ник Равет   история   латексные подруги   ну вы даете   странные люди   удивительное рядом   человекоподобные куклы   эльфийки   
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17k
ПаганецЪ 2 часа назад
У них там подойди к даме на предмет познакомиться - а она тебя копам сдаст за "харрасмент".
Ясен хрен, что мужик предпочёл кукол.
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3
Aleksei Полчаса назад
Ну хоть не эльфов...
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7k
kaboza 46 минут назад
а че у них хлебальники приоткрыты у всех? как у соскоинстахрамок с перефирии...глядиш ище и эти ухи отрезать начнут....жуть
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6k
Перст Указующий 49 минут назад
мальчики, увлекающиеся куклами - явление нынче популярное. у кого-то это миниатюрные аниме-модели, у кого-то героиня в компьютерной игре (привет, скайрим), для которой он скачивает в интернете платьишки и делится скриншотами в интернете, а кто-то просто воплощает идеальный образ в 3д-редакторе

вот, к примеру...

мальчики, увлекающиеся куклами - явление нынче популярное. у кого-то это миниатюрные аниме-модели, у кого-то героиня в компьютерной игре (привет, скайрим), для которой он скачивает в интернете платьишки и делится скриншотами в интернете, а кто-то просто воплощает идеальный образ в 3д-редакторе вот, к примеру...
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6k
Перст Указующий Час назад
какие-то куклы у него напуганные. неужели он плохо с ними обращается?
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1k
Афраний 2 часа назад
Британец предпочел женщинам эльфиек
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7k
Михалыч 2 часа назад
Мдя. Дожить до седых волос - не значит, что нажил ума.
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7k
Andrei Михалыч 55 минут назад
А может как раз и нажил.
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13k
Ser 2 часа назад
Британец предпочел женщинам эльфиек
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631
ah3007 2 часа назад
Каждый дро.ит, как он хочет
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30k
Опаньки ah3007 44 минуты назад
каждый дзюбит как он хочет
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