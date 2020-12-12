Британец предпочел женщинам эльфиек

Ник Равет из Бирмингема потратил 15 тысяч фунтов - около 1,5 миллионов рублей - на покупку четырех реалистичен кукол-эльфиек человеческого роста. По его словам, куклы нужны ему не для сексуального удовлетворения - он живет с ними в дружеских отношениях, и они обеспечивают ему комфорт и покой.
Ник Равет из Бирмингема потратил 15000 фунтов (это около 1,5 миллиона рублей) на четырех кукол-эльфиек в рост человека. По его словам, они дажят ему комфорт - "как плюшевые мишки". Он регулярно переодевает их, снабжает новыми аксессуарами и наносит макияж. Вдохновил его на это фильм "Властелин колец". По словам Ника, его отношения с "подругами" лишены сексуальной составляющей", он просто ухаживает за ними и балует их, и это дает ему "тепло холодными зимними днями". Как он утверждает, фавориток у него нет - ко всем куклам он относится одинаково хорошо. Он даже предложил одну из них для участия в благотворительной кампании марки нижнего белья Ann Summer.
В видеоролике Ник представляет своих эльфов: "Слева от меня Фореш, лесной эльф, затем Эш - темный эльф, рядом с ней - Кавина, королева эльфов, и, наконец, Сирша - серебряный эльф-воин". На вопрос об отношениях с куклами-эльфийками Ник отвечал: "Мне нравится с ними обниматься, вот и все. Но Сиршу сейчас не обнимешь - у нее полный комплект оружия".
По словам Ника, куклы-эльфы дарят ему комфорт - точно так же, как мягкие игрушки или бутылка с теплой водой в холодные дни.
"Это просто комфортно, - рассказывает Ник. - Это словно ты купил себе плюшевого мишку, только реалистичнее. А если их согреть, они - словно бутылки с теплой водой. Они долго сохраняют тепло - мне случалось, прийдя зимой с работы, сразу нырять к ним в кровать, и они были такие теплые!"
Ник заботится о куклах, снабжая их всем необходимым. "Я создал их костюмы, я делаю им прически и макияж, я сделал для Давины корону, сделал им оружие - боевой топор, лук и стрелы", - хвастается он.
дея купить кукол-эльфов пришла Нику в голову случайно, когда он решил купить человеческую фигурку пилота для своего радиоуправляемого самолета.
"Мне очень нравились истории про эльфов во "Властелине колец", - рассказывает он. - Поэтому в какой-то момент я решил найти для самолета фигурку эльфа. Но маленьких фигурок не было, так что я купил большие. Первой была Сирша, она красавица. На сайте, где их продавали, можно было обговорить всякие детали, они собирали кукол на заказ - и сделали мне эльфа".
Сейчас Ник живет один - не считая кукол. Но он не думает, что их присутствие мешает личной жизни. "На самом деле, я давно не был на свиданиях, - признается он. - У меня есть подруги - просто подруги, некоторым из них куклы нравятся, некоторые просто их игнорируют, а одна даже помогала мне шить на них наряды".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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