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Не шоколадом единым: по каким советским сладостям я искренне скучаю

Не шоколадом единым: по каким советским сладостям я искренне скучаю (6 фото)

Автор:
11 декабря 2020 23:08
Метки: СССР   детство   сладости   
798
6

Пережил я сегодня и радость, и разочарование. Радость - оттого, что увидел в продаже знакомую круглую жестянку с конфетками-монпансье. Но совсем не тот вкус.

Или состав изменился, или сам я стал привередлив. Впечатление такое, что мы с Витькой, соседом, делили по-братски не эти, а другие конфеты

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Метки: СССР   детство   сладости   
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37k
doker 3 часа назад
Помню, в новогодних подарках лежали леденцы, "колёсиками" мы их обзывали, в круглой упаковке-тубе с десяток. В магазинах ни тогда, ни сейчас не встречал.
Как назывались уже не помню.
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7k
diman02 doker 3 часа назад
Было такое , упаковка как у аскорбиновой кислоты (цвета мне помнятся красные-жёлтые).
Вкусные были .
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150
Сергей Белый 20 минут назад
Что значит "когда конфетки слипались в разноцветный ком" ? Я их в другом виде и не видел ))
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16k
Марина Час назад
Почему-то вспоминаются ужаснейшие батончики. Вроде и шоколадные, но до чего пластилиновые, чуть лучше псевдошоколадных плиток, в которых вместо какао масла добавляли какое-то растительное масло, отчего их нельзя было есть на морозе так как они не таяли во рту, а оставались сладким жующимся пластилином.
Почему-то вспоминаются ужаснейшие батончики. Вроде и шоколадные, но до чего пластилиновые, чуть лучше псевдошоколадных плиток, в которых вместо какао масла добавляли какое-то растительное масло, отчего их нельзя было есть на морозе так как они не таяли во рту, а оставались сладким жующимся пластилином.
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9k
alexis Час назад
Ром баба (ромовая баба) в кафе на Театральной площади у Кировского театра....
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314
Ольга Став. Час назад
Комментарий к фото
А мы коробочками в классики играли))))
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1k
AРТУР ITA Час назад
А кто помнит шикарный томатный мармелад Рубин?
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6k
amrita 2 часа назад
Еще были такие брикетики....КОФЕ С МОЛОКОМ...и КАКАО С МОЛОКОМ- вкуснотища.. грызли все, шоколад не нужен был.
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88
Татьяна Матураева 2 часа назад
Листики на палочке.
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36k
Прораб 2 часа назад
Ох. Дело в том, что конфеты (любые) сами по себе не пахнут. И шоколад не пахнет. Шоколад пахнет ванилью, а конфеты то же ванилью, плюс разные ароматизаторы. А так называемый "вкус детства" это то же запах. Дело в том, что с возрастом, рецептурные ощущения притупляются. Вспомните хотя бы чай, какой температуры вы пили его в 10 лет и какой пьёте сейчас, сколько соли и перца добавляете в еду и какие приправы.
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7k
Cornho Прораб 2 часа назад
Не путайте "тоже" и "то же".
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36k
Прораб Cornho 2 часа назад
Дядюшка Мокус, а можно я кину грязью в этого грамотея?
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Можно в Белоруссии. Там и "Буратино" ещё есть
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Самое-пресамое был зефир в шоколаде. А еще ирис пластовый развесной и ириски в обертках - миниатюрные такие. Купишь кило "золотого ключика" - дадут тебе огромный кулек с неисчислимым количеством маленьких конфеток. Мармелад пластовый развесной, ценой в рубль, который резали ножом. Карамель "раковые шейки" и самые разные виды карамели с начинкой-повидлом... вкуснота.
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7k
Cornho Olga Raudis 2 часа назад
Вкуснота. Только зефир здесь лишний, тем более в шоколаде.
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8k
Владимир 2 часа назад
А я скучаю по
А я скучаю по
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696
Тамара Коршунова 3 часа назад
А вот про карандаши я и забыла. А любила их))))
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1k
Афраний 3 часа назад
"Монпансье","Петушок",и конфеты "Белочка".Эх,детство..
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