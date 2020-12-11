Не шоколадом единым: по каким советским сладостям я искренне скучаю

Пережил я сегодня и радость, и разочарование. Радость - оттого, что увидел в продаже знакомую круглую жестянку с конфетками-монпансье. Но совсем не тот вкус.
Или состав изменился, или сам я стал привередлив. Впечатление такое, что мы с Витькой, соседом, делили по-братски не эти, а другие конфеты
Стоили такие леденцы целых 1р. 20 коп. Но ведь оставалась баночка, а это самое ценное. В такой банке, например, я храню рыболовные крючки. А сосед, уже Виктор Павлович - заначку. И постоянно напоминает мне, как при дележе конфет я заграбастал себе красные и зелёные леденцы, оставив ему жёлтые.
При производстве монпансье первоначально использовали соки плодов и ягод. Потом в ход пошли пищевые красители. Состав простой: сахар да патока. Иногда фруктовую эссенцию добавляли.
Когда конфетки слипались в разноцветный ком, мы его разбивали молотком. И сосали осколки, пока от монпансье не оставалось только воспоминание.
Петушки на палочках
Запретное лакомство моего детства. Мама не разрешала покупать его на рынке. Сейчас-то я её понимаю. Изготовленные кустарным способом "сосульки" уж точно не соответствовали санитарным нормам.
Втихаря мы покупали у баб-Нины пару петушков по 5 копеек штучка. Сладко было до приторности. И не особо нравилось, но раз не разрешают - надо купить.
Конфеты Гулливер
С этими огромными конфетами случился у меня конфуз. Дед подарил мне целых 5 рублей. И мы с Витькой на всю пятёрку купили в нашей булочной "Гулливеров". Стоили тогда эти они 7р. 70 коп. килограмм, и дали нам 14, по-моему, увесистых конфет.
Почему мы решили сразу все их слопать, кто бы мне сказал. На пятом "Гулливере" меня затошнило. Но я осилил свою порцию. Вкусно-то как было: пралине, хрустящие вафли, тающий в руках шоколад. После такой эскапады я долго не мог смотреть на конфеты. Целую неделю.
Конфеты Птичье молоко
К празднику в холодильнике появлялась коробочка со знакомым узором. Я застал времена, когда в суфле добавляли агар-агар, а консервантов не клали вовсе. Хранились конфеты не более 15 суток, поэтому и держали их в холодильнике.
Уверяю вас, сейчас вкус "Птичьего молока" не тот. Состав только приблизительно повторяет рецепт Анны Чулковой.На праздник я их больше не покупаю.
Леденцы-карандаши
Их ещё называли «тянучки». Иногда родители шли на хитрость и я теперь понимаю, что дети кого угодно с ума сведут. Ради сорока минут тишины покупались длиннющие леденцы в прозрачной бумажке. Конфету давали с тем условием, что мы будем есть её во время чтения. И книгу пачкать не разрешалось.
Было такое, что и про «тянучку» забывали, если книга интересная попадалась. Так и сидели с книжками. До сих пор, когда открываю книгу, во рту привкус фруктовой отдушки.
Неужели так изменились традиционные сладости? Как вы думаете, можно ли ещё попробовать такие конфеты, как в СССР?
Источник:
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- Советские грампластинки, которые мы с удовольствием слушали в детстве
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Как назывались уже не помню.
Вкусные были .