Не шоколадом единым: по каким советским сладостям я искренне скучаю

Пережил я сегодня и радость, и разочарование. Радость - оттого, что увидел в продаже знакомую круглую жестянку с конфетками-монпансье. Но совсем не тот вкус.

Или состав изменился, или сам я стал привередлив. Впечатление такое, что мы с Витькой, соседом, делили по-братски не эти, а другие конфеты