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Картинки с надписями

Картинки с надписями (25 фото)

Автор:
11 декабря 2020 21:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   картинки с надписями   надписи   прикол   юмор   
3021
25
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Картинки с надписями.

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Метки: картинки   картинки с надписями   надписи   прикол   юмор   
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29  комментариев
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16k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Комментарий к фото
Канючь, от слова канюк, а не от слова конь!
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3k
Tatyana 14 минут назад
Комментарий к фото
Пресня хорошо сейчас выглядит, видимо здоровый образ жизни ведёт. А Маршал как-то не айс.
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828
irzi 20 минут назад
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Они ночью не мяукают,они делают тыгыдык дык дык.
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29k
Korolev 22 минуты назад
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Аж в глазах потемнело...
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29k
Korolev Полчаса назад
Комментарий к фото
Не мамкай!..
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36k
Андрей Бертон 50 минут назад
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Ссылка coub.com
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37k
doker 53 минуты назад
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То есть отца узи ещё не определяет? Кажется меня нае***и.
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764
Shashanna 55 минут назад
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Прорезать отверстие, извлечь фиксатор и заменить на что-то подобное.
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37k
doker 55 минут назад
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Выкинул. Так жалко. Весь первый сезон - только с ней, родной...
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764
Shashanna 57 минут назад
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Заботливые парни прекрасны.
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37k
doker 58 минут назад
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Хоп, не успел выспаться, а тебя опять чьи-то руки принимают на свет божий, а ты орёшь благим матом, так как не хочешь ходить на работу, платить ипотеку, строить отношения...
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3k
Tatyana doker 20 минут назад
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Думаете, что это бесконечно? Я почему-то не верю.
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37k
doker Tatyana 10 минут назад
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Надежда то есть, что путь последний,
но бесконечность Вселенной не познана ни на йоту.

Надежда то есть, что путь последний, но бесконечность Вселенной не познана ни на йоту.
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66k
Фома 59 минут назад
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Его призвать?:
Его призвать?:
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3k
Mimik 59 минут назад
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А мне жалко эту девочку. Лицемерный, сука, мир
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796
СДД Час назад
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М-м, Сережа та еще гнида-шутканойд.
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3k
Mimik Час назад
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Ахерели вкрай
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1k
Мороз Час назад
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Было бы точнее написать -разрисованной ..
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796
СДД Час назад
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Что это за квадрат? Гробы для коронованных, трупье по моргам всучивали целый год -- это позарез всем надо было видеть. А голого младенца в [мат] 2020 видеть никак нельзя.
А нирванист все также плавает, молодец...
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3k
Mimik Час назад
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Накер в пятницу такие головоломки?
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37k
doker Час назад
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Блин... Баба! Оборотень или ведьма?

Блин... Баба! Оборотень или ведьма?
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16k
Андрей Иванов Час назад
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Это третий ребёнок принцессы Падме. А вы думали, чего Дарт Вейдер перешёл на Тёмную сторону?
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13k
Alex Час назад
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роллы ленивые......
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