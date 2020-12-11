В Калифорнии за одну ночь появилась выставка ледяных скульптур, которую никто не готовил

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Доигралась: озабоченный дельфин напал на туристку Доигралась: озабоченный дельфин напал на туристку Сама бы с ним замутила, но жалко его, жизнь сломаю Сама бы с ним замутила, но жалко его, жизнь сломаю "Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм "Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о... Наши девяностые Наши девяностые Фотосравнения Москва 90-е Фотосравнения Москва 90-е "Так может, и Путины разные?": реакция общественности на два одинаковых бункера президента "Так может, и Путины разные?": реакция общественности на два... «Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске «Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у... За любого кандидата, лишь бы не за действующего главу: сторож школы победила на выборах За любого кандидата, лишь бы не за действующего главу: сторож... Маленький лесоруб за работой Маленький лесоруб за работой Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание... Кот, который познал бесконечность Вселенной Кот, который познал бесконечность Вселенной Очень упорная, но невезучая девочка пытается идти по покрытой льдом улице Очень упорная, но невезучая девочка пытается идти по покрытой... Нахрена козе баян? Нахрена козе баян? Твоё лицо, когда ты всю жизнь провёл на улице и теперь сидишь в приюте Твоё лицо, когда ты всю жизнь провёл на улице и теперь сидишь в приюте Русский кот Иван озадачил жителей британского города Русский кот Иван озадачил жителей британского города Когда плохо учился в школе фокусников Когда плохо учился в школе фокусников
В Калифорнии за одну ночь появилась выставка ледяных скульптур, которую никто не готовил

В Калифорнии за одну ночь появилась выставка ледяных скульптур, которую никто не готовил (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 14:36
Метки: Зимняя сказка   забавный случай   лед   ледяные скульптуры   неожиданная красота   природа   чудеса природы   
252
5
1
Необычное зрелище предстало перед жителями Эпл-Вэлли в Калифорнии. На поле для гольфа они увидели настоящую Ледяную страну чудес с причудливыми скульптурами из снега и льда! Спонсорами захватывающего шоу выступило стечение обстоятельств - незапланированное включение системы орошения и резкое падение температуры.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
Метки: Зимняя сказка   забавный случай   лед   ледяные скульптуры   неожиданная красота   природа   чудеса природы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Неземная красота ледяных образований Аляски Неземная красота ледяных образований Аляски В Китае стартовал крупнейший фестиваль снежных и ледяных скульптур В Китае стартовал крупнейший фестиваль снежных и ледяных скульптур На реке в США вследствие редкого явления образовался огромный ледяной диск На реке в США вследствие редкого явления образовался огромный ледяной диск Обледенение судов, или как влажный ледяной ветер топит корабли Обледенение судов, или как влажный ледяной ветер топит корабли 20 фото о настоящих размерах айсбергов 20 фото о настоящих размерах айсбергов
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

463828



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
1
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном
19
254
Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном
﻿
Набирающие популярность
Тушеные на огне говяжьи ребрышки в овощной заливке
1
7
Тушеные на огне говяжьи ребрышки в овощной заливке
20 уютных снежных картин, которые дарят тепло
0
6
20 уютных снежных картин, которые дарят тепло
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#факты#россия#авто авария#картинки#автомир#китай#новости#Душевное
#фото#интересно#интересное#авария#дтп#в мире#актеры#коты#позитив#абсурд
#прикол#история#подборка#разное#автомобили#люди#кино#креатив#собака#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться