В Калифорнии за одну ночь появилась выставка ледяных скульптур, которую никто не готовил

Необычное зрелище предстало перед жителями Эпл-Вэлли в Калифорнии. На поле для гольфа они увидели настоящую Ледяную страну чудес с причудливыми скульптурами из снега и льда! Спонсорами захватывающего шоу выступило стечение обстоятельств - незапланированное включение системы орошения и резкое падение температуры.
На поле для гольфа дала сбой автоматическая система спринклерного орошения - и в результате появились замечательные ледяные скульптуры
Произошло это на поле для гольфа Jess Ranch в Калифорнии. Неожиданно включились спринклеры. И все было бы нормально, если бы в ту ночь резко не упала температура. Поэтому вода не ушла в землю, а приобрела весьма художественные формы. Все, до чего долетели водяные брызги, мгновенно замерзло: трава, ветви деревьев, даже веревочные перила... К счастью, конечный результат порадовал своей сказочной красотой.
Неожиданное падение температуры привело к Ледяной стране чудес в центре Калифорнии
В Калифорнии температура редко достигает нуля, поэтому Ледяная страна чудес, образовавшаяся по чистой случайности на поле для гольфа, быстро стала сенсационной новостью и достопримечательностью.
Казалось, все вокруг было покрыто сияющим слоем льда. Как пишет ABC News, если бы это не было расточительным использованием воды, то было бы здорово наблюдать такую красоту почаще.
Казалось, все вокруг было покрыто сияющим слоем льда. Как пишет ABC News, если бы это не было расточительным использованием воды, то было бы здорово наблюдать такую красоту почаще.
Все это напоминает сцену из волшебной сказки. Осталось лишь одно - чтобы зазвучала мелодия Снежной королевы и появилась она сама...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Зимняя сказка забавный случай лед ледяные скульптуры неожиданная красота природа чудеса природы
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