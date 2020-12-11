16 пёсиков, которые уверены, что они ручные

Все мы знаем как дважды два, что животные — это братья наши меньшие. Братья, спору нет, но вот меньшие ли, — большой вопрос. Порой из милых щенят наши питомцы вырастают в таких здоровяков, что на их фоне даже взрослый человек покажется жителем страны Лилипутия.





Сегодня мы собрали для вас 16 пёсиков, которые благодаря своим размерам заняли всё пространство в доме и в сердце человека. Приготовьтесь к масштабу, и погнали!