16 пёсиков, которые уверены, что они ручные

Несмотря на их порой внушающий внешний вид, крупные или даже гигантские собаки могут стать особенно хорошими друзьями в семье, любящими и защищающими детей как своих собственных.
Все мы знаем как дважды два, что животные — это братья наши меньшие. Братья, спору нет, но вот меньшие ли, — большой вопрос. Порой из милых щенят наши питомцы вырастают в таких здоровяков, что на их фоне даже взрослый человек покажется жителем страны Лилипутия.
Сегодня мы собрали для вас 16 пёсиков, которые благодаря своим размерам заняли всё пространство в доме и в сердце человека. Приготовьтесь к масштабу, и погнали!
Сегодня мы собрали для вас 16 пёсиков, которые благодаря своим размерам заняли всё пространство в доме и в сердце человека. Приготовьтесь к масштабу, и погнали!
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«Это Бен. У него есть борода, и он размером с человека. В пробках мы всегда ловим восхищённые взгляды»
«Познакомьтесь с Гайзенбергом. Он любитель пообниматься. Мой рост 182 см, и он лишь немного уступает мне»
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