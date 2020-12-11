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16 пёсиков, которые уверены, что они ручные

16 пёсиков, которые уверены, что они ручные (17 фото)

Автор:
11 декабря 2020 09:58
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   подборка   размер   рост   собака   фото   
628
17
Несмотря на их порой внушающий внешний вид, крупные или даже гигантские собаки могут стать особенно хорошими друзьями в семье, любящими и защищающими детей как своих собственных.
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Метки: домашний питомец   животные   подборка   размер   рост   собака   фото   
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yahaomsk Час назад
классные пёсели !!!
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Yasen_Perec 21 минуту назад
Ну вот, хоть разнообразили, а то всё котики.
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