9 декабря 1952 года... В городе Одесса, Украина родился Анатолий Вассерман

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе Отражение пиратской атаки на судно Отражение пиратской атаки на судно 30 горе-работников, которым пора оторвать руки за нелепые косяки 30 горе-работников, которым пора оторвать руки за нелепые косяки "Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером "Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский... 10 советских мультфильмов для взрослых 10 советских мультфильмов для взрослых Спасение смышленой лисицы Спасение смышленой лисицы 6 любопытных фактов обо всём на свете 6 любопытных фактов обо всём на свете "Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки выслушали кучу претензий от Яжемамы "Натоптали! Щас тряпку дам, будете мыть!": врачи неотложки... 9 рекордов русского языка 9 рекордов русского языка Как сейчас выглядит эта пара, развеселившая Сеть своей свадьбой 10 лет назад Как сейчас выглядит эта пара, развеселившая Сеть своей свадьбой 10... Как под землей залегает нефть Как под землей залегает нефть Ретро фотографии известных людей Ретро фотографии известных людей В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и сегодня их нельзя смотреть без смеха В 1899 году выпустили открытки о том, как мы будем жить в 2000-х и... В Таиланде нужно всегда быть начеку В Таиланде нужно всегда быть начеку Подкатил... Да и девушка, видимо, сама не против знакомства Подкатил... Да и девушка, видимо, сама не против знакомства Россияне расследовали дерзкую кражу коврика Россияне расследовали дерзкую кражу коврика 15 фотографий, доказывающих, что домашние любимцы делают человека счастливее 15 фотографий, доказывающих, что домашние любимцы делают человека... Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ
9 декабря 1952 года... В городе Одесса, Украина родился Анатолий Вассерман

9 декабря 1952 года... В городе Одесса, Украина родился Анатолий Вассерман (3 фото)

Автор:
09 декабря 2020 16:16
Метки: вассерман   день роджения   онотоле   
533
3
Поздравляем этого могучего человека. Мощного эрудита, хорошего ведущего многочисленных передач и роликов в интернете и стойкого патриота России. Долгих лет Анатолий, здоровья, сил, вдохновения и радости!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вассерман   день роджения   онотоле   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Пумба 2 часа назад
Как эрудитом восхищаюсь. А вот политолог из него (как и все политологи) так себе... Патриот России? Молодец! Без шуток. Только с политпрогнозами у него нихрена не срастается: США всё также на плаву, Украина не сколлапсировала, не присоединилась к России, батька (хоть и получил российскую поддержку) не спешит бросаться в объятия Путина... В общем, в политике Онотоле разбирается академически: что было бы, если бы политики были умными, а коррупции не существовало в принципе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
147
Victor Chromov 14 минут назад
9 декабря 1952 года... В городе Одесса, Украина родился Анатолий Вассерман
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel 19 минут назад
Крутой дядька! Всегда было интересно слушать рассуждения перед его ответами на вопросы )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св 52 минуты назад
-Гопник, спросивший у Онотолия закурить, в ответ неожиданно для себя получил высшее техническое образование.
-Когда Онотоле подтирается газетой, его жопа успевает разгадать кроссворд на последней странице.
-Гопник, спросивший у Онотолия закурить, в ответ неожиданно для себя получил высшее техническое образование. -Когда Онотоле подтирается газетой, его жопа успевает разгадать кроссворд на последней странице.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд 2 часа назад
Вассерману не нужен интернет. У него есть мозг. Молодец.
Но зачем в политику полез?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Том Джоуд Час назад
Может, ответ - "нет мозга"? А вся эрудиция - в мозжечке, как в посте написано)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св Том Джоуд 51 минуту назад
это политика полезла в него...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 2 часа назад
Очень большой эрудит - это совсем не гарантия того что он автоматически - "хорошего ведущего многочисленных передач и роликов в интернете и стойкого патриота России"
Тем более что всем этим он стал не до славы на эрудиции, а на волне этой славы, после.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав 2 часа назад
Офигенный мужик! Он и сам потроллить может умно и критику воспринимает всегда с юмором.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Человек системы "А Вдруг"... и у меня всё с собой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Почему Вассерман носит жилет? Почему Вассерман носит жилет? Вассерман не сомневается в территориальном возрождении СССР по окончании пандемии Вассерман не сомневается в территориальном возрождении СССР по окончании пандемии "Секрет на миллион": Вассерман рассказал Кудрявцевой о тайнах своей жизни "Секрет на миллион": Вассерман рассказал Кудрявцевой о тайнах своей жизни Вассерман высказался о своём участии в клипе Бузовой Вассерман высказался о своём участии в клипе Бузовой Анатолий Вассерман признался, что жалеет об отказе от секса Анатолий Вассерман признался, что жалеет об отказе от секса
uutb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5147



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
"Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголя
1
204
"Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления...
﻿
Набирающие популярность
Запрещенный прием: почему сальто в фигурном катании спортсмены выполняют на свой страх и риск?
0
6
Запрещенный прием: почему сальто в фигурном катании спортсмены выполняют на свой страх...
5 российских электромобилей, которые удивили
0
46
5 российских электромобилей, которые удивили
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#россия#подборка#кино#разное#истории#автомобили#позитив#знаменитости
#фото#прикол#интересное#авария#люди#авто авария#автомир#дети#авария дня#комментарии
#интересно#история#животные#дтп#новости#в мире#прикольные#картинки#забавно#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться