9 декабря 1952 года... В городе Одесса, Украина родился Анатолий Вассерман

Поздравляем этого могучего человека. Мощного эрудита, хорошего ведущего многочисленных передач и роликов в интернете и стойкого патриота России. Долгих лет Анатолий, здоровья, сил, вдохновения и радости!
Анатолий Александрович Вассерман – человек-уникум, известный в Советском Союзе как инженер, в 90-е – как участник интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра» (становился чемпионом игры 15 раз кряду), «Брейн-ринг». В середине 2000-х личность Вассермана получила популярность в интернете благодаря пришедшему с «Упячки» мему «Онотоле» и шуткам про его жилетку с карманами.
Теперь Вассермана знают еще и как публициста, писателя, политического консультанта, блогера и телеведущего. Вел собственный блог в Живом Журнале и развлекательное шоу «Вынос мозга» на YouTube, куда приглашал кумиров молодежи – рэперов и блогеров. Совместно с братом Владимиром написал и издал несколько интереснейших книг об Одессе.
Теперь Вассермана знают еще и как публициста, писателя, политического консультанта, блогера и телеведущего. Вел собственный блог в Живом Журнале и развлекательное шоу «Вынос мозга» на YouTube, куда приглашал кумиров молодежи – рэперов и блогеров. Совместно с братом Владимиром написал и издал несколько интереснейших книг об Одессе.
И немного фактов об Онотоле )
- В далеком детстве Анатолий Вассерман носил колготки с 15–тью кармашками.
- Хомячок Анатолия Вассермана получил второе высшее образование.
- Гугл умещается в мозжечке Вассермана. Гугл и Википедия — всего лишь небольшие частные случаи мимолетной задумчивости Анатолия.
- Анатолий Вассерман всегда берет с собой на прогулку Британнику или Брокгауза и Ефрона, просто чтобы было что почитать в метро.
-Анатолий Вассерман читает книги в инфракрасном диапазоне со скоростью до 11250 Мбит/с на расстоянии до 900 метров.
- Досрочный ответ Анатолия Вассермана единственный случай превышения скорости света в макромире.
- В школьные годы Гриша Перельман проспорил Толе Вассерману шоколадку "Алёнка" в споре о бозонной модели теории струн.
- Каждая клетка головного мозга Анатолия Вессермана имеет IQ 200 и размером с крысу.
- Отпечатки пальцев Анатолия Вассермана это фракталы Мандельброта.
- Очки Анатолия Вассермана сделаны из запасных линз орбитального телескопа имени Эдвина Хаббла.
- Когда Анатолий Вассерман хочет куда то пойти, то он туда не идёт, а двигает вселенную навстречу себе.
- Карманы жилетки Анатолия Вассермана расширены в четвертое измерение.
- В одном из карманов Анатолия Вассермана лежит бутылка Кляйна.
- Анатолий Вассерман не дышит воздухом. Воздух дышит Анатолием Вассерманом.
- Анатолий Вассерман отказался быть Президентом Земли. Он не разменивается по мелочам.
- Анатолий Вассерман не знает значения фразы "Анатолий Вассерман не знает".
- Анатолий Вассрман единственный в мире человек который может доказать свою точку зрения Чат–боту.
- ФИДЕ вовремя проплатила Вассерману. Поэтому шахматы до сих пор не решены.
- Раз в год Анатолий Вассерман сбрасывает жилетку и на несколько часов становится глупым и беззащитным.
- Ктулху — домашний осьминог Анатолия Вассермана.
- Компьютер Анатолия Вассермана страдает комплексом неполноценности
- Анатолий Вассерман изредка позволяет себе на секунду–другую расслабиться и помечтать о том, как сложилась бы его судьба если бы он не прилетел на эту планету.
- Анатолий Вассерман настолько суров, что посылает компьютеру сигналы напрямую из своего мозга, не прибегая к помощи клавиатуры и мышки.
- Очки Анатолия Вассермана кроме всего прочего видят в инфракрасном и рентгеновском спектре. Поэтому он не врет, когда говорит, что видит собеседника насквозь.
- Чак Норрис перед сном обязательно звонит Анатолию Вассерману.
- Анатолий Вассерман может взглядом сканировать штрих–код и прожигать DVD.
- Хомячок Анатолия Вассермана получил второе высшее образование.
- Гугл умещается в мозжечке Вассермана. Гугл и Википедия — всего лишь небольшие частные случаи мимолетной задумчивости Анатолия.
- Анатолий Вассерман всегда берет с собой на прогулку Британнику или Брокгауза и Ефрона, просто чтобы было что почитать в метро.
-Анатолий Вассерман читает книги в инфракрасном диапазоне со скоростью до 11250 Мбит/с на расстоянии до 900 метров.
- Досрочный ответ Анатолия Вассермана единственный случай превышения скорости света в макромире.
- В школьные годы Гриша Перельман проспорил Толе Вассерману шоколадку "Алёнка" в споре о бозонной модели теории струн.
- Каждая клетка головного мозга Анатолия Вессермана имеет IQ 200 и размером с крысу.
- Отпечатки пальцев Анатолия Вассермана это фракталы Мандельброта.
- Очки Анатолия Вассермана сделаны из запасных линз орбитального телескопа имени Эдвина Хаббла.
- Когда Анатолий Вассерман хочет куда то пойти, то он туда не идёт, а двигает вселенную навстречу себе.
- Карманы жилетки Анатолия Вассермана расширены в четвертое измерение.
- В одном из карманов Анатолия Вассермана лежит бутылка Кляйна.
- Анатолий Вассерман не дышит воздухом. Воздух дышит Анатолием Вассерманом.
- Анатолий Вассерман отказался быть Президентом Земли. Он не разменивается по мелочам.
- Анатолий Вассерман не знает значения фразы "Анатолий Вассерман не знает".
- Анатолий Вассрман единственный в мире человек который может доказать свою точку зрения Чат–боту.
- ФИДЕ вовремя проплатила Вассерману. Поэтому шахматы до сих пор не решены.
- Раз в год Анатолий Вассерман сбрасывает жилетку и на несколько часов становится глупым и беззащитным.
- Ктулху — домашний осьминог Анатолия Вассермана.
- Компьютер Анатолия Вассермана страдает комплексом неполноценности
- Анатолий Вассерман изредка позволяет себе на секунду–другую расслабиться и помечтать о том, как сложилась бы его судьба если бы он не прилетел на эту планету.
- Анатолий Вассерман настолько суров, что посылает компьютеру сигналы напрямую из своего мозга, не прибегая к помощи клавиатуры и мышки.
- Очки Анатолия Вассермана кроме всего прочего видят в инфракрасном и рентгеновском спектре. Поэтому он не врет, когда говорит, что видит собеседника насквозь.
- Чак Норрис перед сном обязательно звонит Анатолию Вассерману.
- Анатолий Вассерман может взглядом сканировать штрих–код и прожигать DVD.
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Метки: вассерман день роджения онотоле
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-Когда Онотоле подтирается газетой, его жопа успевает разгадать кроссворд на последней странице.
Но зачем в политику полез?..
Тем более что всем этим он стал не до славы на эрудиции, а на волне этой славы, после.