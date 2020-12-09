- В далеком детстве Анатолий Вассерман носил колготки с 15–тью кармашками.

- Хомячок Анатолия Вассермана получил второе высшее образование.

- Гугл умещается в мозжечке Вассермана. Гугл и Википедия — всего лишь небольшие частные случаи мимолетной задумчивости Анатолия.

- Анатолий Вассерман всегда берет с собой на прогулку Британнику или Брокгауза и Ефрона, просто чтобы было что почитать в метро.

-Анатолий Вассерман читает книги в инфракрасном диапазоне со скоростью до 11250 Мбит/с на расстоянии до 900 метров.

- Досрочный ответ Анатолия Вассермана единственный случай превышения скорости света в макромире.

- В школьные годы Гриша Перельман проспорил Толе Вассерману шоколадку "Алёнка" в споре о бозонной модели теории струн.

- Каждая клетка головного мозга Анатолия Вессермана имеет IQ 200 и размером с крысу.

- Отпечатки пальцев Анатолия Вассермана это фракталы Мандельброта.

- Очки Анатолия Вассермана сделаны из запасных линз орбитального телескопа имени Эдвина Хаббла.

- Когда Анатолий Вассерман хочет куда то пойти, то он туда не идёт, а двигает вселенную навстречу себе.

- Карманы жилетки Анатолия Вассермана расширены в четвертое измерение.

- В одном из карманов Анатолия Вассермана лежит бутылка Кляйна.

- Анатолий Вассерман не дышит воздухом. Воздух дышит Анатолием Вассерманом.

- Анатолий Вассерман отказался быть Президентом Земли. Он не разменивается по мелочам.

- Анатолий Вассерман не знает значения фразы "Анатолий Вассерман не знает".

- Анатолий Вассрман единственный в мире человек который может доказать свою точку зрения Чат–боту.

- ФИДЕ вовремя проплатила Вассерману. Поэтому шахматы до сих пор не решены.

- Раз в год Анатолий Вассерман сбрасывает жилетку и на несколько часов становится глупым и беззащитным.

- Ктулху — домашний осьминог Анатолия Вассермана.

- Компьютер Анатолия Вассермана страдает комплексом неполноценности

- Анатолий Вассерман изредка позволяет себе на секунду–другую расслабиться и помечтать о том, как сложилась бы его судьба если бы он не прилетел на эту планету.

- Анатолий Вассерман настолько суров, что посылает компьютеру сигналы напрямую из своего мозга, не прибегая к помощи клавиатуры и мышки.

- Очки Анатолия Вассермана кроме всего прочего видят в инфракрасном и рентгеновском спектре. Поэтому он не врет, когда говорит, что видит собеседника насквозь.

- Чак Норрис перед сном обязательно звонит Анатолию Вассерману.

- Анатолий Вассерман может взглядом сканировать штрих–код и прожигать DVD.