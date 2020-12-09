Как сейчас выглядит эта пара, развеселившая Сеть своей свадьбой 10 лет назад

Примерно 10 лет назад в соцсетях и на форумах появились свадебные фотографии необычной пары. Парень и девушка, принадлежавшие к субкультуре готов, выбрали для церемонии бракосочетания очень необычные наряды и прически. Тогда над молодоженами не потешался только ленивый, а некоторые снимки, дополненные остроумными подписями, стали настоящими мемами. Как сложилась судьба этих ребят и как они выглядят спустя 10 лет семейной жизни?

0 Источник: Наряды готичных жениха и невесты были необычными даже для неформалов. Жених был в белом костюме, стилизованным под камзол 18 века и рубашке с пышным жабо. Его образ дополняли неожиданные высокие ботинки в футуристическом стиле, на высокой платформе и белоснежные дреды на голове.

0 Источник: Невеста выбрала для церемонии черное платье со шлейфом, которое удивляет только своим необычным для свадьбы цветом. А вот прическу девушки уже не назовешь банальной — длинные иссиня-черные локоны невеста совместила с высоко выбритым лбом. Макияж красотки был не слишком ярким — она просто сбрила брови, а ноздри и губы украсила пирсингом.

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0 Источник: Пара выглядела очень органично и костюмы жениха и невесты отлично дополняли друг друга. Известно, что из загса молодожены отправились не домой и не в ресторан к накрытым праздничным столам, а на рок-концерт.

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0 Источник: С тех пор прошло немало времени, но интернет помнит все — снимки готичных жениха и невесты до сих пор без труда можно отыскать в сети всего за несколько минут. Гораздо сложнее найти свежие фотографии этой семьи, но с этой задачей любопытные пользователи все-таки справились.

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0 Источник: Парень и девушка изменились до неузнаваемости. Судя по семейным фото, у них уже двое детей, а готичная юность осталась в далеком прошлом. От прошлого у мужчины остались только длинные волосы, правда, естественного цвета и без дредов.

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