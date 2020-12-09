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Как сейчас выглядит эта пара, развеселившая Сеть своей свадьбой 10 лет назад

Как сейчас выглядит эта пара, развеселившая Сеть своей свадьбой 10 лет назад (11 фото)

Автор:
09 декабря 2020 05:55
Метки: готы   интересное   свадьба   фотографии   
4779
11
Примерно 10 лет назад в соцсетях и на форумах появились свадебные фотографии необычной пары. Парень и девушка, принадлежавшие к субкультуре готов, выбрали для церемонии бракосочетания очень необычные наряды и прически. Тогда над молодоженами не потешался только ленивый, а некоторые снимки, дополненные остроумными подписями, стали настоящими мемами. Как сложилась судьба этих ребят и как они выглядят спустя 10 лет семейной жизни?
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Метки: готы   интересное   свадьба   фотографии   
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12  комментариев
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127
сергей 3 часа назад
Редкий случай, когда разум победил.
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10k
Элитный тигр 9 минут назад
Надо же, несторчались и не спились. Ну и красавцы, только для чего в молодости красоту свою уродовали???
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5k
SR 15 минут назад
Да молодцы.
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13k
Габит Калыков Полчаса назад
Ну, хоть на людей стали похожи. А так, красавцы!
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6k
Михаил Филиппов Полчаса назад
Пушба уже не ззнает как себя пропиарить. время идет денег не прибавляется.
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5
Анна 41 минуту назад
Представлю, как она жалеет что нет нормальных фото их праздника .
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20k
Ваня Час назад
почудили и хватит... все прошли через это...
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1k
Herr Mannelig Час назад
Всë правильно сделали, повеселились в молодости от души и не разбежались позже
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9k
котегRUS 2 часа назад
Красота не раз спасала и спасет мир!!!
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9k
Бабудай-Ага 2 часа назад
Вполне нломальные люди. Перебесились
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5k
радик геннадиевич 2 часа назад
дети выросли.и у них уже свои дети родились.
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12k
куджо 2 часа назад
Ну а что, все мы в юности чудили, каждый в силу своей фантазии..
как? ну хорошо они выглядят)
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