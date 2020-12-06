«Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь Валерия Приемыхова

Получив диплом, Валерий Приемыхов по распределению отправился в город Фрунзе, где три года отработал Драмтеатре имени Крупской. А потом поехал в Москву и с первого раза поступил во ВГИК, получив место в общежитии.

Чтобы свести концы с концами и помочь родным, он устроился работать кочегаром. Успевал работать, учиться и даже писал сценарии.

В институте актер познакомился с Эллой Красовской, которая увидела в нем надежного и харизматичного мужчину. Позже актриса признавалась, что за этим человеком хотелось идти, быть с ним. Они сошлись и стали жить вместе.