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«Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь Валерия Приемыхова

«Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь Валерия Приемыхова (6 фото)

Автор:
06 декабря 2020 22:04
Метки: актер   память   роли   
5089
6

Он был не только хорошим актером, который играл пронзительно, на нерве, по-мужски, но и честным человеком. Никакого лицедейства. Валерий Приемыхов хорошо знал острые социальные проблемы общества и говорил он них с экрана устами своих героев.

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Метки: актер   память   роли   
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22  комментария
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9k
KOSTELLO 3 часа назад
Честно сказать, из всего его репертуара видел только Холодное лето 53го.
Это без сомнения шедевр
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Скальпы Гуронов Полчаса назад
Всё правильно антисоветчики и русофобы сделали иконой больного на голову человека...
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−72
Плюшкинъ 57 минут назад
Ж.Фриске умерла после того как снялась в роли ведьмы в фильме Дневной Дозор

Жена Хабенского умерла после того как Константин снялся в фильме Дневной Дозор

Да что говорить, после того как разбомбили храмы, в войне погибло 25 млн. человек.
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61k
Максим Плюшкинъ 18 минут назад
Сказочный идиот.. Ещё вспомни про откопанного Тамерлана
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6k
Дарья 2 часа назад
Не видела ни одного фильма с ним. Но посмотрю теперь.
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_Giorgio_ Дарья Час назад
да ладно, неужели существуют люди не видевшие "Холодное лето 53-го"?
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Prostovopros _Giorgio_ Час назад
Уже существуют. Время идёт вперёд, камрад.
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Дарья _Giorgio_ Час назад
да, вот я. 37 лет мне.
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17k
Vital Idol Дарья Минуту назад
«Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь Валерия Приемыхова
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16k
Марина 2 часа назад
Актёр хороший, но зачем сюда приплели это христианское говно?
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Скальпы Гуронов Марина Полчаса назад
Не там говно ищете, в душонке своей поройтесь...
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
Антихристианский?
Авто - адепт секты РПЦ?
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27k
Минчанин 3 часа назад
И чем это "Смерть Ивана Ильича" была антихристианской?
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17k
ПаганецЪ Минчанин 2 часа назад
Ну как же, это же по Толстому, которого, как все знают, отлучили в своё время.
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29k
Alex 4 часа назад
Классный актер!
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