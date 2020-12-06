«Зря снялся в антихристианском фильме»: недолгая честная жизнь Валерия Приемыхова

Он был не только хорошим актером, который играл пронзительно, на нерве, по-мужски, но и честным человеком. Никакого лицедейства. Валерий Приемыхов хорошо знал острые социальные проблемы общества и говорил он них с экрана устами своих героев.
Он сыграл политического в фильме Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего», начальника летнего трудового лагеря в «Пацанах», бывшего милиционера с трудным характером в своем фильме «Кто, если не мы». Зритель видел в нем своего, человека, который способен на честный разговор с выбитыми жизнью из привычной колеи людьми.
Валерий Михайлович родился 26 декабря 1943 года в Амурской области. Трудился после школы сначала на почте, а потом на заводе токарем. Там он ходил в театральную студию, где ему рекомендовали поступить в Дальневосточный пединститут искусств. Днем он учился, а по вечерам играл небольшие роли в Уссурийском драмтеатре. Часть денег юный актер отсылал домой родным. Он всю жизнь помогал им.
Получив диплом, Валерий Приемыхов по распределению отправился в город Фрунзе, где три года отработал Драмтеатре имени Крупской. А потом поехал в Москву и с первого раза поступил во ВГИК, получив место в общежитии.
Чтобы свести концы с концами и помочь родным, он устроился работать кочегаром. Успевал работать, учиться и даже писал сценарии.
В институте актер познакомился с Эллой Красовской, которая увидела в нем надежного и харизматичного мужчину. Позже актриса признавалась, что за этим человеком хотелось идти, быть с ним. Они сошлись и стали жить вместе.
В этом союзе родилась дочь Нина. Но Приемыхов и Красовская все же расстались: как-то актер увидел возлюбленную с преподавателем ВГИКа – они вели деловой разговор. Но Валерий Михайлович разбираться не стал – досталось обоим. В итоге вспыльчивый нрав актера стал причиной размолвки, а потом и окончательного расставания.
В кино Приемыхов пришел в середине 70-х, снявшись в фильме «Иван и Коломбина», а потом написал несколько оригинальных сценариев. Известность он получил после съемок в фильме Динары Асановой «Жена ушла», где актер сыграл вместе со звездой советского кино Еленой Соловей.
Признание критиков и зрителей принесла Приемыхову роль руководителя лагеря для трудных подростков в фильме «Пацаны». Эту роль сам актер считал одной из главных в своей карьере. Он говорил, что это не просто художественное произведение, это рана на теле общества, о которой было сказано в фильме убедительно и честно.
А вот о роли в фильме Александра Кайдановского «Смерть Ивана Ильича» по произведению Льва Толстого Валерий Приемыхов сильно жалел. Признавался, что потратил много сил на эту картину, которая, по своей сути была антихристианской и не душеполезной.
- Зря снялся в этом антихристианском фильме. Поседел на съемках, - сказал потом актер.
Он много работал, говорил, что русский человек в принципе трудоголик, потому что думает, прежде всего, не о том, как и когда отдохнуть, а как сделать дело в срок и на совесть.
В последние годы актер страдал от головных болей. А когда летом 2000 года все-таки пошел к врачам, то те вынесли неутешительный вердикт – неоперабельный рак головного мозга.
Актер «сгорел» за несколько дней. Перед смертью его исповедал и причастил священник. Не стало Валерия Приемыхова 25 августа 2000 года в возрасте 56 лет.
Источник:
- Любимый актёр Николай Рыбников: каким он был на самом деле
- Памяти Олега Анофриева - бесконечный талант, на котором выросло не одно поколение
- Самые яркие и любимые кинороли Леонида Броневого
- Ну давай, расскажи мне: скончался американский актёр Джин Уайлдер
- Памяти Дмитрия Марьянова
Понравилось109
Это без сомнения шедевр
Жена Хабенского умерла после того как Константин снялся в фильме Дневной Дозор
Да что говорить, после того как разбомбили храмы, в войне погибло 25 млн. человек.
Авто - адепт секты РПЦ?