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Почему самой прославленной советской летчице не позволили стать генералом

Почему самой прославленной советской летчице не позволили стать генералом (14 фото)

Автор:
06 декабря 2020 13:50
Метки: авиация   история   летчики   
4175
14

Валентина Гризодубова стала первой женщиной-героем Советского Союза, установила шесть мировых рекордов и командовала мужским полком дальней авиации. Но однажды ее едва не отдали под трибунал

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Метки: авиация   история   летчики   
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2k
VL 11 часов назад
Концовка на чушь большую похожа, особенно просьба о присвоении чина генеральского. Чтобы стать генералом надо было минимум дивизией командовать. Она была командиром дивизии? И что за должность такая командующий полком??? Желаю аффтару лучше в тему входить, чтобы не ляпать что ни поподя....
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−72
Плюшкинъ 42 минуты назад
Вот эта вся суета с феминизмом и пр. каким бы он не был настоящим или просто бла-бла больше похожа на попытку обучить медведя кататься на велосипеде.

Для цирка вроде интригующе, а для реальной жизни один смех.
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5k
Александр 7 часов назад
никаких оснований присваивать генеральское звание не было. должность не соответствовало, военного образования не было. Если она и в самом деле обращалась с подобной просьбой к Сталину, значить просто ... не подумала.
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2k
Mellivora 8 часов назад
Сейчас генеральш до... есть, короче. И ни одного боевого столкновения.
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8k
Андрей Ватрушкин 9 часов назад
Для школьного сочинения 8 класса вполне себе ничего. Один только командующий полком многого стоит. Скандальная героиня была. Спрятали с глаз долой в НИИ в почетную ссылку.
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37k
Сергей 9 часов назад
Бабам лучше подходит , быть под полковником. А все остальные звания не для них.
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5k
Александр Сергей 7 часов назад
нет, под полковником куда лучше))
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33k
jonnyD 9 часов назад
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34
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18k
Nik 9 часов назад
Сейчас мы можем только гадать, что там произошло. Но тогда героя СССР и Героя Соцтруда просто так не давали.
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1k
Роман Х Nik 57 минут назад
Давали. "Героя" Брежневу за эпичные битвы давали?
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3k
ZmeyUA 11 часов назад
А её подруга М. Раскова вообще угробила по своей тупости целый полк (!) новеньких бомбардировщиков, которых перегоняла с завода...
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61k
Максим ZmeyUA 8 часов назад
А можно пруф на этот высер? Она занималась формированием женских полков (один из которых кстати Ночные ведьмы) и погибла из-за того что решила ждать окончания ремонта двух последних машин и в итоге попали 4 января в пургу.. 2 машины долетели, а её машина нет.
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