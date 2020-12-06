Почему самой прославленной советской летчице не позволили стать генералом

Валентина Гризодубова стала первой женщиной-героем Советского Союза, установила шесть мировых рекордов и командовала мужским полком дальней авиации. Но однажды ее едва не отдали под трибунал
С небом свой жизненный путь Валентина Степановна Гризодубова связала с самого детства. Ее отец, Степан Гризодубов был одним из пионеров российского авиастроения. В 1912 году, когда девочке было всего два года, он взял ее в первый полет. «Характер сызмальства у нее был решительный, настойчивый. Для девочки просто героический», — утверждал позже родитель.
После успешной учебы в аэроклубе и школе летчиков-инструкторов Гризодубова присоединилась в 1929 году к Агитационной эскадрилье имени Горького. Пропагандистские самолеты совершали полеты по всей стране, распространяя коммунистическую литературу, демонстрируя фильмы, организуя встречи граждан с деятелями науки, искусства, партийными функционерами. Многие люди в глуши впервые в своей жизни видели самолет. Не менее сильно они удивлялись, замечая за его штурвалом женщину.
Известность впервые пришла к Валентине Гризодубовой в 1937 году. Тогда она установила пять мировых рекордов высоты, дальности и скорости полетов среди женщин на легкомоторных самолетах. Однако настоящая всесоюзная слава обрушилась на молодую летчицу в следующем году после знаменитого беспосадочного полета бомбардировщика АНТ-37бис через всю страну из Москвы на Дальний Восток.
24-25 сентября 1938 года самолет «Родина» командира Гризодубовой, второго пилота Полины Осипенко и штурмана Марины Расковой за 26 часов 29 минут в тяжелых метеоусловиях преодолел расстояние в 6450 км. В итоге был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полета.
К сожалению, из-за высокой облачности была допущена навигационная ошибка. Отклонившись от курса, самолет потратил впустую много горючего. Не рассчитывая дотянуть до посадочной полосы Валентина Степановна посадила его прямо на болото в тайге в 70 км от ближайшего населенного пункта. Обнаружили летчиц спустя девять дней поисков.
Возвратившихся домой Гризодубову, Осипенко и Раскову встречали с триумфом. Они стали первыми женщинами-героями Советского Союза. «Не будь этих трех чудесных женщин, не скоро бы, пожалуй, отошли в прошлое некоторые поговорки насчет курицы и бабьего ума, не скоро бы исчезли ухмылочки с лиц закоренелых скептиков, считавших, что женщина и авиация — понятия несовместимые», — писала летчица Марина Чечнева.
Валентина Гризодубова ярко проявила себя не только в авиации. Будучи избранной депутатом Верховного Совета СССР она много времени и сил отдала рассмотрению дел репрессированных. Пользуясь своим авторитетом и влиянием, Валентина Степановна для многих добилась пересмотра дел или смягчения приговора.
Так, будущий «отец советской космонавтики» Сергей Королев, благодаря ее ходатайству, был переведен из лагеря на Колыме в специальное конструкторское бюро ЦКБ-29, где осужденные ученые могли заниматься разработками «на благо трудового народа».
В 1942 году в самый разгар Великой Отечественной Войны Гризодубова стала командующим 101-м авиатранспортного полка Авиации дальнего действия, причем полка мужского. Первоначальный скепсис очень скоро уступил место уважению. Гризодубова проявила себя и как талантливый организатор, и как боевой командир: на ее счету 200 вылетов, в том числе 132 ночных.
«Я неоднократно убеждался, что мой командир — женщина, не служившая никогда в армии, оказалась выше меня в умении организовать летную работу, в обучении экипажей бомбардировочной авиации. Она была вполне подготовлена руководить боевой деятельностью полка», — вспоминал начальник штаба полка Александр Верхозин. Солдаты даже прозвали Гризодубову «матушкой», хотя ей было всего лишь чуть больше тридцати.
Особой задачей для полка Гризодубовой стало снабжение партизанских отрядов в тылу противника. Нередко командир лично отправлялась на опасные задания, и даже была награждена медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. «Очень смелая женщина, решительная, дерзкая в осуществлении намеченного», — писал после войны командир действовавшего на Украине партизанского соединения Александр Сабуров: «Возвратившись в Москву, Гризодубова с присущей ей настойчивостью добилась многого. Между нами и Большой землей был налажен настоящий воздушный мост. Грузы к нам потекли потоком».
Были в жизни Валентины Степановны и нелицеприятные эпизоды. В 1944 году у нее возник конфликт с командующим Дальней авиацией Александром Евгеньевичем Головановым.
По его словам, Гризодубова, пользуясь своими связями, напрямую обратилась к Сталину с жалобой на своего начальника и просьбой о присвоении ей генеральского звания (она была полковником), а полку — наименования «гвардейский». «Ослепленная открывшимися было перед ней возможностями, командир полка Гризодубова ни на минуту не задумывалась о возможной судьбе оговариваемых ею лиц. Вместо этого она уже видела себя первой в стране женщиной в мундире генерала…» — вспоминал
Голованов.
Несмотря на давление сверху, Александр Голованов наотрез отказался идти навстречу Гризодубовой. Более того, он обвинил ее, в свою очередь, в низкой дисциплине в полку и большом количестве летных происшествий, не связанных с выполнением боевых задач.
Сама же летчица, по его мнению, систематически отлучалась из расположения части без уважительной причины. После долгих разбирательств комиссия встала на сторону командующего Дальней авиацией. «За клевету в корыстных целях на своих непосредственных командиров, за попытку оклеветать маршала Голованова» дело Гризодубовой было передано в военный трибунал.
В итоге трибунал так и не состоялся, но Валентине Степановне пришлось уйти из Вооруженных Сил. В дальнейшем она ярко проявила себя в области разработок радиоэлектронной аппаратуры для военной и гражданской авиации. В 1986 году Гризодубова была удостоена звания Героя Социалистического Труда.
Валентина Степановна никогда не комментировала обстоятельства конфликта с маршалом Головановым, и сегодня они известны только по версии Александра Евгеньевича. Наверняка известно лишь то, что Гризодубова действительно мечтала стать первой женщиной-генералом в мировой авиации, и очень жалела, что этого так и не произошло.
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Для цирка вроде интригующе, а для реальной жизни один смех.