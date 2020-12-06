Почему самой прославленной советской летчице не позволили стать генералом

24-25 сентября 1938 года самолет «Родина» командира Гризодубовой, второго пилота Полины Осипенко и штурмана Марины Расковой за 26 часов 29 минут в тяжелых метеоусловиях преодолел расстояние в 6450 км. В итоге был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полета.

К сожалению, из-за высокой облачности была допущена навигационная ошибка. Отклонившись от курса, самолет потратил впустую много горючего. Не рассчитывая дотянуть до посадочной полосы Валентина Степановна посадила его прямо на болото в тайге в 70 км от ближайшего населенного пункта. Обнаружили летчиц спустя девять дней поисков.