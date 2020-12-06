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О фильмах нашего детства

О фильмах нашего детства (7 фото)

Автор:
06 декабря 2020 13:37
Сообщество : Кино
Метки: СССР   детство   история   кино   фильмы   
14384
7
Фильмы нашего детства. Помните их?! Не удивлюсь если у каждого из вас есть свой набор фильмов, которые для него "самые-самые".
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Метки: СССР   детство   история   кино   фильмы   
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149  комментариев
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1k
Alex 12 часов назад
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
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16k
Андрей Иванов 49 минут назад
Немного повспоминав:
1. Остров сокровищ - 2 шт. Один цветной, где "Сильвер, костыль!", второй - ч\б, где Джим - девчонка
2. Пятнадцатилетний капитан "Это Африка!"
3. Таинственный остров
4. Дети капитана Гранта
5. Тимур и его команда
6. Чапаев
7. Большое космическое путешествие
8. Волга - Волга
9. Шёл по городу волшебник
10 Шерлок Холмс и доктор Ватсон (Он видит Ваше отражение в чайнике!)
11. Приключения жёлтого чемоданчика
12. Макар Следопыт
13. Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён
14. Кавказкая пленница
15. Операция Ы
16. Гостья из будущего
17. Три толстяка
18. Джельсомино
19. Мама (где Боярский - волчара)
20. Д`Артаньян и три мушкетёра
21. Капитан Немо
22. Человек-амфибия
23. В бой идут одни старики
24. Небесный тихоход
25. Через тернии к звёздам
26. Петля Ориона
27. Гиперболоид инженера Гарина
29. Три орешка для Золушки
30. Золушка
31. Следствие ведут Знатоки
32. Кортик
33. Место встречи изменить нельзя
34. Айвенго
35. Бриллиантова рука
36. Случай в квадрате 36-80
37. Одиночное плавание
38. В зоне особого внимания
39. Ответный ход
40. Усатый нянь
41. Приключения Петрова и Васечкина
42. Марья-искусница
43. Морозко
44. Василий Буслаев (Какому богу молиться? Васька Буслаев уезжает! В церкви свечку поставлю!... Пудовую)
45. Айболит 66
46. Алладин (цветной)
47. Белый Бим, Чёрное Ухо
49. Приключение четверых друзей
50. Мария, Мирабела
51. Там, на неведомых дорожках
52. На золотом крыльце сидели

- Другие сказки
- Другие взрослые фильмы (не те, что с сиськами, а те, что изначально не сециально для детей снимались)
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1k
Грета Тунберг Час назад
Зеленый фургон
Зеленый фургон
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4k
Александр 2 часа назад
Наверное, это единственный фильм, когда в детстве мы с другом в кинотеатре сползли от смеха с кресел на пол.
Наверное, это единственный фильм, когда в детстве мы с другом в кинотеатре сползли от смеха с кресел на пол.
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2k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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2k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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1k
Холитан Хар Амп 3 часа назад
Шедевр.
Ссылка www.youtube.com
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4k
KonstantinK 3 часа назад
О фильмах нашего детства
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25k
Лис 3 часа назад
"Дикая охота короля Стаха". Ужос.
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82
Влад 4 часа назад
Ещё был фильм, иностранный, но в кинотеатрах его крутили. "Филадельфийский эксперимент "
Ещё был фильм, иностранный, но в кинотеатрах его крутили. "Филадельфийский эксперимент "
Ещё был фильм, иностранный, но в кинотеатрах его крутили. "Филадельфийский эксперимент " Ещё был фильм, иностранный, но в кинотеатрах его крутили. "Филадельфийский эксперимент "
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5k
mbr 4 часа назад
Не все вспомнят, но те кто вспомнит, те содрогнуться!

Не все вспомнят, но те кто вспомнит, те содрогнуться!
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401
Sexxxton mbr 56 минут назад
А что за фильм?
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1k
Alex 4 часа назад
"Гиперболоид инженера Гарина".И "Крах инженера Гарина".
"Гиперболоид инженера Гарина".И "Крах инженера Гарина".
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49
Месяц Май 4 часа назад
"Дети капитана Гранта", "Тимур и его команда, "Пятнадцалитний капитан"- довоенные фильмы. А какой смешной старый фильм "Доктор Айблит"!!! "Золушка"! с гениальными актёрами. Все фильмы А.Птушко- одни " Алые паруса" чего стоят, фильмы А.Роу, все сразу не ухватишь, золотые фильмы были счастливого времени...
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365
Alexander Kolesnikov 4 часа назад
Пропало лето
Айболит-66
Сыновья Большой Медведицы и все остальные фильмы с Гойко Митичем
Планета бурь
Остальные фильмы шестидесятых тут перечислили
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7k
hetrick 4 часа назад
Что за фильм третий снизу, там где Лев Дуров держит какой-то прибор?
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7k
Cornho hetrick 4 часа назад
Москва-Кассиопея
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464
Ekadzun hetrick 4 часа назад
"Отроки Во Вселенной", вроде
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5k
Алексей 5 часов назад
О фильмах нашего детства
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26k
a.fey 5 часов назад
О фильмах нашего детства
О фильмах нашего детства
О фильмах нашего детства
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780
Ustas Tirex 5 часов назад
Три мушкетёра(Франция),Фантомас,Миллион лет до н.э.,Анжелика,Неуловимые.
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14k
Ego sum qui sum 5 часов назад
в те времена этот фильм и дракон с головой собаки, очень реалистично сделанный, давал ощущение, что сказочные миры существуют, заставлял завороженно следить за происходящим и верить в чудо по-детски, безусловно, безоговорочно
в те времена этот фильм и дракон с головой собаки, очень реалистично сделанный, давал ощущение, что сказочные миры существуют, заставлял завороженно следить за происходящим и верить в чудо по-детски, безусловно, безоговорочно
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7k
Cornho Ego sum qui sum 4 часа назад
Что это за фильм?
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5
Fishki Net Cornho 4 часа назад
Never ending story вроде так по англицки, как по нашему незнаю :)
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1k
Иван Алексеев Cornho 3 часа назад
Бесконечная история
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1k
Иван Алексеев Fishki Net 3 часа назад
The Neverending story
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321
Кокошин Эль 5 часов назад
Капитан Немо

Капитан Немо
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12k
Sergej Lehr 5 часов назад
О фильмах нашего детства
О фильмах нашего детства
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Николай Николаенко

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