О фильмах нашего детства

Фильмы нашего детства. Помните их?! Не удивлюсь если у каждого из вас есть свой набор фильмов, которые для него "самые-самые".
Те из за которы можно было забыть обо всём в детстве: недоделаные уроки, магазин в который поручила сходить мама, уходя на работу: "...не забудь купить хлеба и молока. Деньги на столе"...И забывал. Потому что начинался фильм..."Неуловимые мстители", например.
И забывалось обо всём. Или откладывалось на потом. Это сейчас детворе можно посмотреть любой фильм и в любое время. А тогда, во время нашего детсва было строго по расписанию и именно то, что было написанов ТВ-программе. Или сходить в кинотеатр. За 10 копеек на утренний детский сеанс или чуть позже, но уже за 15 или 20 копеек. А сколько раз были просмотрены на киноэкране те же "Неуловимые...", "Отроки во вселенной", "Три мушкетёра"...
Какие ещё были из самых любимых?! Может повспоминаем вместе?! Давайте называйте-те которые сами считаете из самых интересных или которые просто вспомнились... )
И составится фильмотека нашего детства. Дополняйте список )
Вот несколько фото из разных фильмов для "напоминалки" )
И забывалось обо всём. Или откладывалось на потом. Это сейчас детворе можно посмотреть любой фильм и в любое время. А тогда, во время нашего детсва было строго по расписанию и именно то, что было написанов ТВ-программе. Или сходить в кинотеатр. За 10 копеек на утренний детский сеанс или чуть позже, но уже за 15 или 20 копеек. А сколько раз были просмотрены на киноэкране те же "Неуловимые...", "Отроки во вселенной", "Три мушкетёра"...
Какие ещё были из самых любимых?! Может повспоминаем вместе?! Давайте называйте-те которые сами считаете из самых интересных или которые просто вспомнились... )
И составится фильмотека нашего детства. Дополняйте список )
Вот несколько фото из разных фильмов для "напоминалки" )
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Продолжаем )
Авторский пост
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