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«Океан», который не скопировали у буржуев, а просто отобрали

«Океан», который не скопировали у буржуев, а просто отобрали (11 фото)

Автор:
06 декабря 2020 12:40
Метки: интересно   техника   электроника   
20623
11

Радиоприемники "Океан" прекрасно знали не только у нас в стране, но и за рубежом. Надежные, удобные, с отличным качеством звука-просто мечта молодежи.

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Метки: интересно   техника   электроника   
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59  комментариев
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6k
Сергей 10 часов назад
У нас тоже был Океан-209.
Я любил вечерком уже в кровати приложить ухо к динамику и мееедленно крутить ручку настройки и слушать шум помех, голоса разных дикторов, говорящих не по-русски, непривычную музыку...
Тогда, до эпохи компьютеров и Интернета, это был как портал в другие миры.
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7
Борис Плешко 2 часа назад
Моя подруга была мастером на сборке.
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7k
hetrick 4 часа назад
В нем справа переключатель волн прикольно работал, там, видимо, пружина мощная была.
И при переключении был такой звук, беммм.
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13k
vikklu hetrick Час назад
Через несколько лет переключатель диапазонов изнашивался и засорялся, приходилось постоянно его чистить одеколоном, мелкой шкуркой и подгибать контактные лепестки. Из-за этого был хрип и треск, пока не найдёшь стабильного положения ручки.
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1k
zenon 5 часов назад
Был у меня и Океан и Рига. У Риги была лучше чувствительность, но стоила она дороже. И не нужно путать внешний вид и содержание. У всех мешков вид одинаковый, а содержание может быть ого го какое разное.
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2k
Anatoly 5 часов назад
А вот телерадиола запомнилась только тем, что положили пластинку Утёсова "А дом гороит, горит, горит, а народ кругом стоит...", вторая сторона про метро... Э а кто-то крышку стронул - она упала и пластинке писец -0 они были не виниловые даже!
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7k
babsbaberley 5 часов назад
Пару раз в руки попадались радиоприёмники "Маяк". Отличная техника была, но в продаже их ни разу не видел.
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−18
kazakh 5 часов назад
В какие 22 страны мира экспортировались эти спизженные аппараты? Небось страны соцлагеря как обычно и третьего мира.
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1k
Скальпы Гуронов kazakh 6 минут назад
Тут нигде не написано, что это был супер-пупер приемник, но выродку-блевотнику обязательно нужно сунуть вонючее свиное рыло...
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26k
Aleksandr 6 часов назад
ВЭФ 12-шикарный приемник.
В глухой вологодской деревне выдавал отличный приём и звук.
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3k
sailor_cool Aleksandr 4 часа назад
в глухой деревне любой приемник будет хорошо принимать, а вот попробуй что-нибудь прими, если ты живешь недалеко от останкинской башни. только веф-12 работал
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6k
dikijjim 6 часов назад
и из всех радио сигналов маяк)где музыка нет нет да играла,остальные каналы типа научных конференций,или отчет о сельском хозяйстве,как сейчас помню этот сонный голос диктора,который под нос семе отчет диктует еле спя гнусавый такой)
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Комментарий удален
−6
88
aleksdog 7 часов назад
Вот таким приемником пользуюсь. Потрясающий звук! Были все культовые приемники СССР. Оставил только этот аппарат.
Вот таким приемником пользуюсь. Потрясающий звук! Были все культовые приемники СССР. Оставил только этот аппарат.
Вот таким приемником пользуюсь. Потрясающий звук! Были все культовые приемники СССР. Оставил только этот аппарат.
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12k
Владимир aleksdog 4 часа назад
Часы классные!
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88
aleksdog Владимир 3 часа назад
Спасибо! Корея 70-е годы. Начинка Япония. Приемник, функция сон, функция будильник. Полностью рабочие.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 7 часов назад
"Радиоприемники "Океан", произведенные в СССР, до сих пор пользуются спросом".
Покажите мне человека, который находясь в здравом уме купит это.
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844
Карл Такойто ( ͡° ͜ʖ ͡°) 6 часов назад
Ну если только из любви к ретро вещам)А так конечно сейчас многие смартфоны качество воспроизведения звука имеют лучше чем те приемники.
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163
Evgeniy ( ͡° ͜ʖ ͡°) 6 часов назад
Купил бы сейчас не задумываясь домой. У самого такой в гараже стоит, все работает,все ловит. Но для дома уже внешний вид не тот...вот новый бы-купил.
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13k
vikklu Evgeniy Час назад
Вперёд за орденами!
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Soviet Radio Receiver "Ocean"&_sacat=0https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Soviet Radio Receiver "Ocean"&_sacat=0

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=vintage VEF radio&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=vintage Riga radiohttps://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=vintage VEF radio&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=vintage Riga radio
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) vikklu 40 минут назад
Ты серьёзно считаешь что они вдруг ринутся покупать это гавно мамонта? Дальше чем благородно вознегодовать и поставить минус у них пороха не хватит.
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353
... 7 часов назад
жалко что аналоговое радио больше не работает, с детства любил крутить ручки и ловить что нибудь интересное, прям завораживали звуки радиоволны...
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34k
Бабай ... 3 часа назад
В смысле - аналоговое не работает? А какое работает тогда? DAB в России практически не распространено, да и приёмники стоят как самолёт.
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97
Vasily Shevtsov 8 часов назад
А кто такие буржуи, которых автор упомянул в заголовке? Это те люди, которые построили мощнейшие экономики мира?
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1k
Alexandr 9 часов назад
Приемник "Океан" это один в один приемник "Океан боди" фирмы гриндинг. Даже на схеме номера компонентов не поменяли.
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12k
Владислав Грецов 9 часов назад
хороший был аппарат...но тяжелый...особо не потаскаешь..
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852
Alex Belarus 10 часов назад
У родителей на даче до сих пор работает ОКЕАН 222.
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353
... 10 часов назад
вот такой был(тяжелый падла)
вот такой был(тяжелый падла)
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13k
Hairy. 11 часов назад
Когда-то, когда еще проводились очередные съезды КПСС, слушали на коротких волнах Севу Новгородцева))
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13k
vikklu Hairy. 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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29k
Mamin Sibiriak 11 часов назад
Стоит в подвале, потрёпанный, но работает.
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6k
Barachek_Obachek 12 часов назад
Интересные времена были - завод не потянул выпуск двух приёмников одновременно
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7k
albedo arcush 11 часов назад
Он во всем мире был.
Как то Запад не весь на мерседесах ездил.
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445
arcush albedo 10 часов назад
Он хотя бы ездил... И масло бутербродного не ел(с жирами канцерогенными). Не надо про запад. Либидо, тебе платят за пост или за ответ на него?
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7k
albedo arcush 10 часов назад
Либидо, тебе платят за пост или за ответ на него?
----------------
Свидомый - ты на оплате или бесплатно "борешься" на диване с "ватниками"?
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27k
LEPA albedo 10 часов назад
Ты чего,ватник,обиделся что ли?
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albedo LEPA 9 часов назад
Упаси Господь мне обижаться на свидомых придурков. Они уже Богом обижены
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