«Океан», который не скопировали у буржуев, а просто отобрали

Радиоприемники "Океан" прекрасно знали не только у нас в стране, но и за рубежом. Надежные, удобные, с отличным качеством звука-просто мечта молодежи.
Минский радиозавод был очень крупным предприятием, но переносные радиоприемники до "Океана" там не выпускали. Там изготавливались замечательные стационарные ламповые радиоприемники "Беларусь 57"
транзисторные радиоприемники "Иволга 66"и "Минск 62"
Телевизоры "Горизонт" и даже радиокомбайны
Еще и кроме этого изготавливался огромный ассортимент военной и измерительной аппаратуры, но конструкторское бюро завода никогда не разрабатывало переносными радиоприемниками. Как же они смогли "с нуля" создать такой "хитовый" радиоприемник?
Есть категория людей, которые абсолютно не думая ляпнут "Скопировали (украли) у иностранцев". Причем ни марку, ни фирму, с которого скопировали, эти люди не знают, но уверены в своей правоте на 200%.
В данном случае совершенно другая история. Хотя и СССР был одним из первых стран, начавших вещать в УКВ диапазоне (в 1931 году), но широкого распространения УКВ радио не получило прежде всего из-за маленького радиуса действия. Только в середине 60х годов началось массовое строительство УКВ радиостанций в городах СССР.
Стать первым переносным УКВ приемником было суждено модели "РИГА-103", выпуск которого начался в 1968 году.
Практически следом начался выпуск радиоприемника с УКВ модулем второго класса "ВЭФ Транзистор-17". Однако мощностей Рижского радиозавода, где уже выпускалась модель "ВЭФ 12" оказалось недостаточно для массового выпуска двух моделей одновременно.
Видимо поэтому было принято решение передать производство радиоприемников "ВЭФ Транзистор-17" на Минский радиозавод. Говорят, на заводе ВЭФ были очень недовольны таким решением-ведь отобрали практически "самое лучшее дитя" КБ, но приказы, как известно, не обсуждаются. С 1969 года выпуск этих радиоприемников, под маркой "Океан", переходит в Минск.
Конструкция радиоприемника "Океан", за все года производства, перетерпела 12 модернизаций. Радиоприемник "Океан" оказались очень удачными "середнячком" в линейке выпускаемой аппаратуры СССР: по качеству практически не уступая "Рига-103", был ниже по цене и доступней в продаже. Для провинциальной молодежи, кому были недоступны новинки эстрады на виниле или катушке, этот радиоприемник был настоящим спасением-с него и записывали концерты по эфиру.
В 1987 году начинается выпуск модели "Океан РП-222" на Гродненском заводе "Радиоприбор". По сути, это уже был радиоприемник совершенно с другой электронной начинкой. Там же выпускался максимально упрощенный вариант УКВ радиоприемника-"Селена" 4 го класса. Со временем схему радиоприемника упростили , оставив только УКВ на два поддиапазона ( "Океан-Рокс РП-301").
Все модели радиоприемника "Океан" поставлялись на экспорт под маркой "Selena" в 22 страны. Естественно все надписи на английском и значения частот диапазонов КВ-УКВ зависело от страны поставки.
Минский радиозавод не только жив-здоров до сегодняшних дней, но и продолжает выпуск бытовой радиоаппаратуры. Боюсь, что это единственный радиозавод СССР, продолжающий выпускать ТНП. Правда выпускают в кооперации с китайскими производителями, видимо без этого в нынешние времена не выжить на рынке.
Радиоприемники "Океан", произведенные в СССР, до сих пор пользуются спросом, благо переделать модуль под нынешний ФМ диапазон ничего не стоит. Многие их покупают и восстанавливают именно в память о временах прекрасной юности.
Источник:
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Понравилось149
Я любил вечерком уже в кровати приложить ухо к динамику и мееедленно крутить ручку настройки и слушать шум помех, голоса разных дикторов, говорящих не по-русски, непривычную музыку...
Тогда, до эпохи компьютеров и Интернета, это был как портал в другие миры.
И при переключении был такой звук, беммм.
В глухой вологодской деревне выдавал отличный приём и звук.
Покажите мне человека, который находясь в здравом уме купит это.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Soviet Radio Receiver "Ocean"&_sacat=0https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Soviet Radio Receiver "Ocean"&_sacat=0
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=vintage VEF radio&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=vintage Riga radiohttps://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=vintage VEF radio&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=vintage Riga radio
Как то Запад не весь на мерседесах ездил.
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Свидомый - ты на оплате или бесплатно "борешься" на диване с "ватниками"?