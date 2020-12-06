«Океан», который не скопировали у буржуев, а просто отобрали

Еще и кроме этого изготавливался огромный ассортимент военной и измерительной аппаратуры, но конструкторское бюро завода никогда не разрабатывало переносными радиоприемниками. Как же они смогли "с нуля" создать такой "хитовый" радиоприемник?

Есть категория людей, которые абсолютно не думая ляпнут "Скопировали (украли) у иностранцев". Причем ни марку, ни фирму, с которого скопировали, эти люди не знают, но уверены в своей правоте на 200%.

В данном случае совершенно другая история. Хотя и СССР был одним из первых стран, начавших вещать в УКВ диапазоне (в 1931 году), но широкого распространения УКВ радио не получило прежде всего из-за маленького радиуса действия. Только в середине 60х годов началось массовое строительство УКВ радиостанций в городах СССР.

Стать первым переносным УКВ приемником было суждено модели "РИГА-103", выпуск которого начался в 1968 году.