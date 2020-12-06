"Обычно, приходя в ресторан, я выкладываю на стол пять долларов купюрами по доллару, и, если официант косячит, демонстративно, у него на виду, убираю один доллар. Это очень хорошо работает! Сегодня, например, после первого убранного доллара девушка так старалась, что заслужила его обратно".