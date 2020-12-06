Официанты в социальных сетях рассказывают о самом неприятном и унизительном опыте получения - и неполучения - чаевых. Не делайте так, если не хотите, чтобы вам плюнули в суп!
"Наша официантка предложила мужчине без маски собственную маску. Он оставил ее на столе вместо чаевых с надписью "Пошла к черту". Пожалуйста, не делайте так больше!"
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"Как это низко - оставить в качестве чаевых фальшивые деньги, да еще так подставить своего кандидата!"
"Обычно, приходя в ресторан, я выкладываю на стол пять долларов купюрами по доллару, и, если официант косячит, демонстративно, у него на виду, убираю один доллар. Это очень хорошо работает! Сегодня, например, после первого убранного доллара девушка так старалась, что заслужила его обратно".
"Не надо было говорить мне "Благослови вас бог", меня достали такие, как ты, святоши, которые вечно тычут мне в нос свою религию!"
"Наша официантка была очень грубой, а под конец отказалась принести мне ручку, так что пришлось поставить в графе "Чаевые" прочерк кетчупом".
"Пришли за 30 минут до закрытия, были единственным столиком в зале, получили полное обслуживание. В их случае не отблагодарить просто невежливо".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нет, я не защищаю дебилов, унижающих официантов. Но в принципе? Давайте в за билет в автобусе доплачивать, за покупки в магазинах на кассе и т.д.
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При этом нажрала на 138 баксов....
Б..дь, сборище холуев, которые возвели холуйство в ранг национальной идеи.
Один голодранец с голой жопой изображает из себя Барина с баблом, заставляя другого такого же голодранца унижаться за денежку.
Пиз..ц, бл..дь. Вот нах..й так жить?!
Вообще вся эта система чаевых мерзкое говно. Человек должен иметь достойную работу и не должен унижаться ни перед кем.
Пускай себе в ж..пу засунет эти доллары.
Добросовестный труд должен быть за общее благо, а не за то, чтобы потешить амбиции малолетнего задрота любого возраста.
Типичный представитель общества барин-холуй.
Никак не надо давать.
разбаловали...
а клянчить "на чай".. кроме мата - слов не находится.
последний раз были в пиццерии, заказ ожидали более часа, даже кофе принесли через 20+ минут. при этом наблюдал, как стартуют доставщики пиццы с заказами из той же кухни.
посидели..
при расчете неоднократно "намекнули" про чаевые. какие чаевые? в данном случае они были бы отрицательным числом.
Классика.
За многие ему не стоило и браться.
Горожанин, что ты только что скурил? Я бы на твоём месте этого больше не делал
Зато на пожрать в рестике, а не дома приготовить, нашлось
Красиво, надо запомнить ))))
Официантка Предложоставилила Салатобеконочамбра
Но - таки выговорить "Предложоставилила" с первого раза не смог:)