Читинский водитель снес столб и вылетел через лобовое стекло

Вчера около шести вечера на Романовском тракте в Чите водитель автомобиля вылетел через лобовое стекло после столкновения машины со столбом.





Момент аварии попал на камеру видеорегистратора очевидца. На записи видно, как перевернувшаяся машина влетает в столб, бетонная опора не выдерживает удара и рушится на автомобиль, а водитель вылетает из лобового стекла на несколько метров и падает на землю. Самостоятельно подняться он не смог, его забрала скорая помощь.