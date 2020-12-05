Читинский водитель снес столб и вылетел через лобовое стекло

Так могла бы выглядеть эффективная социальная реклама о необходимости пристегиваться ремнями безопасности.
Вчера около шести вечера на Романовском тракте в Чите водитель автомобиля вылетел через лобовое стекло после столкновения машины со столбом.
Момент аварии попал на камеру видеорегистратора очевидца. На записи видно, как перевернувшаяся машина влетает в столб, бетонная опора не выдерживает удара и рушится на автомобиль, а водитель вылетает из лобового стекла на несколько метров и падает на землю. Самостоятельно подняться он не смог, его забрала скорая помощь.
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Сообщается, что водитель проигнорировавший ремень безопасности, получил травмы различной степени тяжести. Но к счастью, остался жив. Но теперь вряд ли будет ездить непристегнутым.
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Автор! Я не понял- почему водитель проигнорировал травмы различной степени тяжести?
И, раз уж проигнорировал травмы, чего сам не подскочил после ДТП?