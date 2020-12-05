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Читинский водитель снес столб и вылетел через лобовое стекло

Читинский водитель снес столб и вылетел через лобовое стекло (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2020 16:40
Сообщество : Аварии
Метки: видео   дтп   лобовое стекло   полет   ремень безопасности   травмы   чита   
16774
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1

Так могла бы выглядеть эффективная социальная реклама о необходимости пристегиваться ремнями безопасности.

Источник:

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Метки: видео   дтп   лобовое стекло   полет   ремень безопасности   травмы   чита   
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1k
Мистер Фикс 21 час назад
Старый видос в тему...

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360k
Алексей 2 часа назад
через боковое вроде,а не через лобовое
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813
КиriIL 4 часа назад
а где же коменты про то что был бы пристегнут то его бы разорвало в клочья и вообще бы он сгорел заживо и прочее? ....а, все увидел, ниже были, все в порядке))
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194
Дмитрий 5 часов назад
Нео? Ты в Чите?
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5k
Андрей 5 часов назад
Гимнаст хренов.
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−55
Ivan 8 часов назад
От винта.
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6k
gena 14 часов назад
Зависит от корыта на колесах. В тазах ремень чаще убивал, чем спасал, а вот лобовуха наоборот.
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9k
net gena 4 часа назад
Неправда это. Обычно если непристегнут и вылетел через лобовуху живой, то просто повезло. А на практике знакомый выехал на скорости с дороги в поле, и непристегнутый пассажир сломал шею, ударившись об крышу.
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2k
мемфрид 14 часов назад
В последнее время прямо популярные стали видео, где единственный вопрос, ко орый приходит в голову:"откуда он вылетел-то??")
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5k
Jumbo 14 часов назад
Сел в машину, пристегнул ремень. Это должно быть на уровне инстинктов.
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6k
Тапёр 15 часов назад
Полёт навигатора блть...
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5k
Jumbo Тапёр 14 часов назад
Моя первая мысль....
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1k
Isakov Sergey 15 часов назад
"Сообщается, что водитель проигнорировавший ремень безопасности, травмы различной степени тяжести."
Автор! Я не понял- почему водитель проигнорировал травмы различной степени тяжести?
И, раз уж проигнорировал травмы, чего сам не подскочил после ДТП?
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23
Блаблабла Isakov Sergey 15 часов назад
у автора блуждающее сознание походу
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976
сергей ремизов 16 часов назад
Был бы пристегнут ,порвало бы пополам.
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5k
Jumbo сергей ремизов 14 часов назад
С какого перепуга?
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20
Михаил Jumbo 10 часов назад
Судя по всему, это его личный опыт. Пишет нижняя половина. Фотка на аве - с верхней
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5k
Jumbo Михаил 3 часа назад
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9k
Злой 16 часов назад
Армянин чтоли ))) кто в теме, тот поймёт
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16k
Злобный Члегр 16 часов назад
Wendy I can fly!
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5k
bum_er 16 часов назад
Ремень безопасности придумали для трусов
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380
20 cm bum_er 16 часов назад
любитель заднего привода объявился)))))
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2k
Андрей Ковалев bum_er 10 часов назад
Тормоза тоже!... )))
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4k
Фомич bum_er 3 часа назад
Реанимация, инвалидные кресла и морги для смелых!
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536
Andrew Belaks bum_er 8 минут назад
у трусов резинка есть, ремень для людей придумали.
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560
Александр К. 17 часов назад
Через дверь он вылетел
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26k
a.fey 17 часов назад
Похоже, он поставил себе в машину катапультное кресло.
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540
g789 17 часов назад
Бэтмен, блин, доморощенный...
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10k
wilddewill g789 10 часов назад
Это не Бэтмен. Это человек-идиот. Его супер способности в том, что он спасет мир от себя самого.
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202k
Северное сияние 18 часов назад
Теперь только инвалидная коляска. Вот там точно можно не пристёгиваться
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171
theengine 19 часов назад
Едут два мужика в машине. Вдруг врезаются в столб, водитель вылетает через лобовуху, весь переломанный, отрубается. Очнулся, а над ним гаишник стоит и говорит "что ж ты непристёгнутый ехал, переломался же весь, калека теперь. Вон твой друг пристегнулся и как живой сидит"
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17k
Евгений 19 часов назад
Знакомый так же на тот свет отправился. Принципиально игнорировал ремни безопасности. Машина пострадала незначительно, а вот он шею о лобовуху сломал.
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