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Рина Зелёная - королева эпизода

Рина Зелёная - королева эпизода (7 фото)

Автор:
02 декабря 2020 20:01
Метки: актриса   кино   роли   
817
7

В советском кино было много актёров, которых очень любили зрители. И режиссёры старались заполучить этих актёров на главные роли. Это была элита советского кино. А были актёры, которые много снимались, но все их роли - крошечные эпизоды. Но при этом были такие эпизодники, которых знала и любила вся страна. К таким и относилась Рина Зелёная.

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Метки: актриса   кино   роли   
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Ego sum qui sum 3 часа назад
Зиму я люблю только в марте, когда знаю точно, что она кончилась. (Рина Зеленая)
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