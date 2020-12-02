Рина Зелёная - королева эпизода

Да ещё несколько ролей, которые сейчас принято называть "роль второго плана" (миссис Хадсон да Черепаха Тортилла).

Но это не помешало ей стать узнаваемой и любимой в народе актрисой. 53 эпизода. Но каждый - как снайперский выстрел. Бил точно в цель. И даже такие маленькие роли разлетались на цитаты. При этом, зачастую, это были не сценарные фразы, а импровизация актрисы.

Её актёрская карьера началась в 1919 году когда Екатерина Васильевна после окончания Московского Театрального училища устроилась актрисой в одесский театр КРОТ - "Конфрерия Рыцарей Острого Театра"