Рина Зелёная - королева эпизода

В советском кино было много актёров, которых очень любили зрители. И режиссёры старались заполучить этих актёров на главные роли. Это была элита советского кино. А были актёры, которые много снимались, но все их роли - крошечные эпизоды. Но при этом были такие эпизодники, которых знала и любила вся страна. К таким и относилась Рина Зелёная.
53 роли в кино. И при этом ни одной главной роли (ну разве что одну из старушек в "Сказке о потерянном времени" можно условно назвать главной).
Да ещё несколько ролей, которые сейчас принято называть "роль второго плана" (миссис Хадсон да Черепаха Тортилла).
Но это не помешало ей стать узнаваемой и любимой в народе актрисой. 53 эпизода. Но каждый - как снайперский выстрел. Бил точно в цель. И даже такие маленькие роли разлетались на цитаты. При этом, зачастую, это были не сценарные фразы, а импровизация актрисы.
Её актёрская карьера началась в 1919 году когда Екатерина Васильевна после окончания Московского Театрального училища устроилась актрисой в одесский театр КРОТ - "Конфрерия Рыцарей Острого Театра"
Позже были московский театр "Не рыдай", петроградский "Балаганчик", Московский театр Сатиры, Театр эстрады и миниатюр, Московский мюзик-холл.
Не все знают, что во время Великой Отечественной войны Рина Зелёная награждена орденом Красной Звезды. Вот фрагмент наградного листа актрисы
Но речь о кино. Первой её ролью стал маленький эпизод девчонки из шайки Жигана в фильме "Путёвка в жизнь", поющую хулиганские куплеты.
Затем ещё одна малюсенькая роль в фильме "Любовь и ненависть".
А затем был "Подкидыш". Сценарий этого фильма был написан самой Риной Васильевной в соавторстве с Агнией Барто. Но даже в нём для Рины Зелёной по началу не нашлось роли. И уже в ходе съемок режиссёр фильма Татьяна Лукашевич вместе с Барто решили, что фильму крайне необходим ещё один смешной персонаж. И тогда Зеленая сымпровизировала домработницу, придумав текст прямо перед съёмкой.
После этого было ещё множество маленьких ролей, которые актриса сама переписывала под себя, меняя текст, интонации, акценты, импровизируя на съёмках. И добивалась того, что все её небольшие роли запоминались зрителю.
Но главной роли она так и не дождалась, оставшись в памяти зрителя черепахой Тортиллой, миссис Хадсон, бабушкой Красной Шапочки, а также секретарши, поэтессы, певицы, соседки, пассажирки, прохожие.
И голос, чарующий голос из радиопостановок и мультфильмов.
Говорят, что Рина Васильевна однажды пошутила: "Если меня и наградят, то непременно за 40 минут до смерти". А ведь она практически угадала. 1 апреля 1991 года вышел указ о присвоении ей звания народной артистки СССР, но через несколько часов Рины Васильевны Зелёной не стало...
Источник:
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