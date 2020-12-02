Как производители аппаратуры ловко подменили "СТЕРЕО" на "лапшу для ушей"

Даже при соблюдении всех условий, зона стереоэффекта составляет довольно маленький треугольник.

По мере развития техники и технологий выросло качество воспроизведения переносной аппаратуры, соответственно и там начали применять технологию стерео. Колонки выполнялись отдельно, но для удобства переноски пристегивались к основной аппаратуре.

Для удобства длительной переноски началась борьба с лишним весом. Первым отказались от массивных (антирезонансных) корпусов из ДСП