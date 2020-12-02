Как производители аппаратуры ловко подменили "СТЕРЕО" на "лапшу для ушей"

Многие и не заметили какие большие изменения произошли внутри стерео аппаратуры буквально за десять лет. Чем ярче и красивее становилась "обертка" аппаратуры, тем сильнее упрощалась внутренняя конструкция, наплевав на все законы акустики
Стереофония, это способ получения пространственного звука за счет передачи по двум независимым каналам схематично это выглядит так:
Одним из основных параметров стерео аппаратуры является переходное затухание между каналами. Говоря по простому, это показывает насколько каналы защищены от влияния друг на друга. Чем выше этот параметр, тем лучше качество СТЕРЕО звука. Для примера характеристики музыкального комплекса " Электроника Т1-003-стерео":
Рассвет стерозаписи пришелся на 60-ые годы. Стерео использовалось в стационарной аппаратуре, акустические колонки были отдельные и все требования для создания стереоэффекта соблюдались.
Для создания наилучшего стереоэффекта рекомендовалось разнести акустические колонки на расстояние не менее 1,5 метров и повернуть в сторону слушателя.
Даже при соблюдении всех условий, зона стереоэффекта составляет довольно маленький треугольник.
По мере развития техники и технологий выросло качество воспроизведения переносной аппаратуры, соответственно и там начали применять технологию стерео. Колонки выполнялись отдельно, но для удобства переноски пристегивались к основной аппаратуре.
Для удобства длительной переноски началась борьба с лишним весом. Первым отказались от массивных (антирезонансных) корпусов из ДСП
Видя, что массовый покупатель далеко не меломан и претензий к снижению качества не имеет, продолжили оптимизацию. Колонки сделали несъемные, но добавили функцию "расширение стереобазы". Говоря по простому эта опция создает эффект, как будто акустические колонки разнесены, хотя они находятся рядом. Есть несколько способов добиться этого эффекта: либо манипулируя уровнями в каналах, либо внося задержку по времени., но в любом случае это искажение исходной записи.
Ну а дальше убрали перегородки между динамиками левого и правого канала.
О каком переходном затухании между каналами тут можно говорить? Кстати, этот параметр так же пропал из списка технических характеристик. Да и нет уже правой и левой акустической колонки-все в одном "флаконе". Это чем то напоминает технологию создания иллюзии пространственного звука в ламповых моно приемниках 50х годов:
Дальше пошла мода на выделение низших звуковых частот отдельным динамиком сабвуфер (subwoofer). Естественно это тут же коснулось и переносной аппаратуры. Появились модели с изумительным выделением низких частот, например SANYO :
или AIWA
ну и другие фирмы не отставали. Трехполосная акустика замечательно вытягивала полосу вплоть до 16-18 кГц, но когда все динамики в общем корпусе и рядом -это не стерео , а псевдо стерео звучание. Нет в них разделения каналов.
Получается как в анекдоте: нам на ужин приготовили изумительный салат, ароматный борщ, изысканные японские суши, компот из экзотических ягод, но все подали в одной большой тарелке
Тем более не стоит искать СТЕРЕО звук в нынешних "бумбоксах", ведь это плоды дальнейшей "оптимизации".
При нынешнем уровне развития электроники, аккумуляторов, сделать раздельные колонки для полноценного стерео звука ничего не стоит. Причем не нужны провода, путающиеся под ногами-все можно передать по радиоканалу с наилучшим качеством. Но покупателю все равно, а производителю это подавно не нужно...
Так что слушайте музыку в наушниках. Там пока еще стерео
Источник:
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p.s. поправил колонки, сделал погромче, врубил enter sandman.
деньги есть но уровень развития примерно равен негру реперу)
только негрорепер берет диски золотые на машину а этот кабелечки на акустику по 100 к)
Но если вы всё таки посещаете концертные залы и знаете,что сцена должна быть впереди,перед вами и звук должен идти оттуда - то понятное дело = хорошая стерео пара или многоканал. Да - хороший звук из пукалок не получить,но тут всё зависит от силы увлечения и желания слушать хороший звук. Аппаратуры,позволяющей в домашних условиях получить кайф от прослушивания = предостаточно.
С точки зрения настоящих меломанов и аудиофилов (и они в этом правы), звук должен быть таким, какие его задумал продюсер/композитор и каким его сделал звукорежиссёр. У этих людей, настоящих аудиофилов и меломанов, даже регуляторы тембра - зло. Вся аппаратура должна быть линейной и передавать звук неизменённым! Баста! Только регулятор громкости. В жизни же на звук (в том числе и на живой в концерте) влияет масса обстоятельств. Звук помещения, размещения воспроизводящей аппаратуры, качество той аппаратуры, размещение музыкантов на сцене, заполненность зала зрителями и во что они одеты. И даже погода (влажность, давление, температура) оказывают на звук огромное влияние. Поэтому достижение идеального звука и стОит так дорого. Потому что недостаточно вбагрить туеву хучу бабла в аппарат. Комната угробит всё. Нужно ещё и звук помещения настраивать.
А посему для людей, желающих услышать "правильный" звук, наушники... Дорогие наушники... И не просто дорогие, а ещё и с правильным линейным звуком без накрученных "низов" или "верха" - практически единственная возможность услышать то, что задумали авторы. Покупка аппарата в неподготовленное помещение - выкинутые на ветер деньги.
Что же до современной звукоаппаратуры.....она на голову превосходит старье.....
Хотите тёплый ламповый звук ?
Пропустите сигнал обычного усилителя через классический трансформатор на обычном железе - получите тот самый мягкий ламповый звук.....все просто.
Ах да.....
Если питающий трансформатор в усилителей один - ни о каком качественном разделении каналов речь можно не вести.
Фуфло.
Бред.
Перегруженные ламповые усилители вносят в основном четные гармоники в сигнал, в то время как в полупроводниковых усилителях более значимым оказывается вклад нечетных гармоник, вносящих диссонанс.
Удвоенный сигнал любой частоты звучит в итоге ровно на октаву выше, чем оригинальный сигнал, и такие сигналы звучат вместе с оригинальным органично. Однако утроенный (в случае с третьей гармоникой) сигнал звучит выше более, чем на октаву, и эта новая нота как раз и добавляет в звучание диссонанс: четные гармоники добавляют звучанию полноты и объема, в то время как нечетные паразитные нотки.
Я - пробовал.
Потому и написал.
Перегруженный ламповый усилитель....кто ж усилок вперегруз гонять будет, какой там звук ?
Сигнал удвоенной частоты звучит на октаву выше - так будет поточнее.