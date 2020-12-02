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Как производители аппаратуры ловко подменили "СТЕРЕО" на "лапшу для ушей"

Как производители аппаратуры ловко подменили "СТЕРЕО" на "лапшу для ушей" (15 фото)

Автор:
02 декабря 2020 16:54
Метки: аудио   техника   технологии   
4489
15

Многие и не заметили какие большие изменения произошли внутри стерео аппаратуры буквально за десять лет. Чем ярче и красивее становилась "обертка" аппаратуры, тем сильнее упрощалась внутренняя конструкция, наплевав на все законы акустики

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Метки: аудио   техника   технологии   
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
судя по тому, что многие слушают вместо музыки писк из мобильников, посыл статьи они не поймут

p.s. поправил колонки, сделал погромче, врубил enter sandman.
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7k
Siddis 13 минут назад
А что мешает поставить ресивер и стерео пару? Или даже больше колонок для ДК, те же переносные колонки некоторые можно в стерео использовать, если две поставить
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8k
gnyS i 42 минуты назад
Ну на JBL вы зря гоните, начиная с Чардж3 у них есть синхронизация с разделением каналов, т.е. 1 колонка получает только левый канал а вторая только правый, я этим успешно пользуюсь и никаких проводов. И все это играет с HI FI плеера с процессорной обработкой звука а не "пищалки из телефона" как выразился автор.
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15k
Lynx 2 часа назад
Тащемта весь эффект целиком и полностью зависит от поставленной задачи для того или иного произведения. И на железо тут нече грешить. Выше классность - выше требования.
Ссылка youtu.be
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6k
Вася 2 часа назад
всем советую, недорого, но могут потягаться с конкурентами, стоящими в десять раз дороже. Активно использую шестой год, тьфу тьфу.. только краска на надписи стёрлась... Сони "Диджей" сдохли за два года..
всем советую, недорого, но могут потягаться с конкурентами, стоящими в десять раз дороже. Активно использую шестой год, тьфу тьфу.. только краска на надписи стёрлась... Сони "Диджей" сдохли за два года..
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6k
CHNM Вася 2 часа назад
Кому и девять косарей -- недорого.
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16k
babuby 2 часа назад
Чтобы реально слушать стерео, нужно серьёзно заняться геометрией + выбором материалов для строительства + слушать не двигаясь! И скольким людям нужен весь этот гемор?
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29k
Mamin Sibiriak Александр Иванов 2 часа назад
Не меломанам, а удифилам.
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3k
dampfer Mamin Sibiriak 2 часа назад
А кто такие удифилы?
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53
Бухтей dampfer 44 минуты назад
фанаты рыбалки на удочку :-)
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6k
Акакий dampfer 20 минут назад
жертвы маркетинга в большинстве своем)
деньги есть но уровень развития примерно равен негру реперу)
только негрорепер берет диски золотые на машину а этот кабелечки на акустику по 100 к)
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3k
dampfer Акакий 11 минут назад
Ну с этими всё понятно, это Аудиофилы. А Удифилы кто такие?
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Наушники - это оркестр в голове. Для человека,который не ходит в концертные залы и филармонии = сойдёт .
Но если вы всё таки посещаете концертные залы и знаете,что сцена должна быть впереди,перед вами и звук должен идти оттуда - то понятное дело = хорошая стерео пара или многоканал. Да - хороший звук из пукалок не получить,но тут всё зависит от силы увлечения и желания слушать хороший звук. Аппаратуры,позволяющей в домашних условиях получить кайф от прослушивания = предостаточно.
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9k
ss AlekseiTFS 48 минут назад
Нет. Наушники в акустике - это сферический конь в вакууме в физике.
С точки зрения настоящих меломанов и аудиофилов (и они в этом правы), звук должен быть таким, какие его задумал продюсер/композитор и каким его сделал звукорежиссёр. У этих людей, настоящих аудиофилов и меломанов, даже регуляторы тембра - зло. Вся аппаратура должна быть линейной и передавать звук неизменённым! Баста! Только регулятор громкости. В жизни же на звук (в том числе и на живой в концерте) влияет масса обстоятельств. Звук помещения, размещения воспроизводящей аппаратуры, качество той аппаратуры, размещение музыкантов на сцене, заполненность зала зрителями и во что они одеты. И даже погода (влажность, давление, температура) оказывают на звук огромное влияние. Поэтому достижение идеального звука и стОит так дорого. Потому что недостаточно вбагрить туеву хучу бабла в аппарат. Комната угробит всё. Нужно ещё и звук помещения настраивать.
А посему для людей, желающих услышать "правильный" звук, наушники... Дорогие наушники... И не просто дорогие, а ещё и с правильным линейным звуком без накрученных "низов" или "верха" - практически единственная возможность услышать то, что задумали авторы. Покупка аппарата в неподготовленное помещение - выкинутые на ветер деньги.
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15k
Lynx ss 22 минуты назад
Божественный коммент. Не зря зашёл ещё раз.
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3k
dampfer ss 8 минут назад
Как производители аппаратуры ловко подменили "СТЕРЕО" на "лапшу для ушей"Посмотреть
Как производители аппаратуры ловко подменили "СТЕРЕО" на "лапшу для ушей"
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Странно требовать качества звучания от саундбластера 777....у него стояла совершенно иная задача....
Что же до современной звукоаппаратуры.....она на голову превосходит старье.....
Хотите тёплый ламповый звук ?
Пропустите сигнал обычного усилителя через классический трансформатор на обычном железе - получите тот самый мягкий ламповый звук.....все просто.
Ах да.....
Если питающий трансформатор в усилителей один - ни о каком качественном разделении каналов речь можно не вести.
Фуфло.
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29k
Mamin Sibiriak Броненосец Потелкам 2 часа назад
<<< Пропустите сигнал обычного усилителя через классический трансформатор на обычном железе - получите тот самый мягкий ламповый звук.....все просто. >>>

Бред.

Перегруженные ламповые усилители вносят в основном четные гармоники в сигнал, в то время как в полупроводниковых усилителях более значимым оказывается вклад нечетных гармоник, вносящих диссонанс.
Удвоенный сигнал любой частоты звучит в итоге ровно на октаву выше, чем оригинальный сигнал, и такие сигналы звучат вместе с оригинальным органично. Однако утроенный (в случае с третьей гармоникой) сигнал звучит выше более, чем на октаву, и эта новая нота как раз и добавляет в звучание диссонанс: четные гармоники добавляют звучанию полноты и объема, в то время как нечетные паразитные нотки.
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72k
Броненосец Потелкам Mamin Sibiriak Час назад
А вы попробуйте.
Я - пробовал.
Потому и написал.
Перегруженный ламповый усилитель....кто ж усилок вперегруз гонять будет, какой там звук ?
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477
Alexei Fil Mamin Sibiriak 46 минут назад
"Удвоенный сигнал любой частоты звучит в итоге ровно на октаву выше" ...
Сигнал удвоенной частоты звучит на октаву выше - так будет поточнее.
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1k
Андрей 2 часа назад
Чтобы наслаждаться стерео, нужно сидеть на определенном расстоянии от колонок и использовать довольно дорогую технику. Зачем? Желающим послушать стерео, достаточно купить хорошие наушники (не затычки там всякие). И другим не мешаешь)
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4k
Александр Иванов Андрей 2 часа назад
Типа, зачем вам живая женщина, если резиновые продаются?
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4k
Bartello Александр Иванов 2 часа назад
Живая сама моется.
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9k
ss Bartello 45 минут назад
Но сколько эта опция стоит!... Ого-го!
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