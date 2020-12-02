27 мемов о работе в рекламном агентстве

Все мы уже устали от клишированных стоковых фото. Однако The Incumbent Agency, магазин мерча, вдохновленного индустрией рекламы, нашел им смешное применение и превратил в отличные мемы о жизни в рекламном агентстве.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: мемы офис работа рекламное агентство юмор
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Мне по сей день не понятно для чего реклама, кроме как навязать человеку ненужное. Просто создать иллюзию необходимости товара и всё.
Нужен автомобиль? Кто ориентируется на рекламу, а не на отзывы владельцев? Нужен телефон? Заходишь и выбираешь нужное, есть конечно определенная группа людей, для которой важнее бренд, а не функционал.
В общем ни картинки, ни направление не нравятся. Личное мнение.
Они же вроде должны креативить, думать нестандартно, быть впередииии... но выходит сухо и банально
ВЫ планктон, почитайте нормальный юмор от армейских, например про бородатое "рациональное предложение", или от физиков, про "почему крутится электромотор" Черпайте идеи у тех кто по работе своей думать должен, а не как Вы, выдумывать!
Кстати, случай есть комичный и реальный.
На общем собрании производства, задавались вопросы, основная масса вопросов от работяг была про зарплаты и премии, так одна из таких "дизайнер-офф" послушав рабочих сказала - Вы что тут, только ради зарплаты работаете???
Нееее.... сссска, хобби такое))))
И при этом отсутствие элементарной пунктуации.
Пиз.д.аболов что-то в стране многовато стало.
Еврея вызвали в КГБ и говорят:
Если ты будешь писать такие письма, то мы строго накажем.
Испуганный еврей возвращается домой и пишет новое письмо брату в Израиль: "У нас тут райская жизнь. Сегодня пошел на рынок, смотрю, продается крупный жареный слон за сто рублей. Зачем, думаю, мне слон? Лучше я добавлю еще двадцать пять рублей и куплю себе 1 жареную курицу".
Пакуем в архив и отправляем, как файл.
Тупая картинка
Свой "Цирк с конями" есть везде.