FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2957 постов • 1657 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
27 мемов о работе в рекламном агентстве

27 мемов о работе в рекламном агентстве (28 фото)

Автор:
02 декабря 2020 15:22
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: мемы   офис   работа   рекламное агентство   юмор   
5731
28

Все мы уже устали от клишированных стоковых фото. Однако The Incumbent Agency, магазин мерча, вдохновленного индустрией рекламы, нашел им смешное применение и превратил в отличные мемы о жизни в рекламном агентстве.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: мемы   офис   работа   рекламное агентство   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
176
Максим 2 часа назад
В общем картинки с заявкой на юмор, но понятные узкому кругу не совсем специалистов.
Мне по сей день не понятно для чего реклама, кроме как навязать человеку ненужное. Просто создать иллюзию необходимости товара и всё.
Нужен автомобиль? Кто ориентируется на рекламу, а не на отзывы владельцев? Нужен телефон? Заходишь и выбираешь нужное, есть конечно определенная группа людей, для которой важнее бренд, а не функционал.
В общем ни картинки, ни направление не нравятся. Личное мнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
64k
Пётровыч Минуту назад
Умиляет этот юмор рекламного планктона. В этом юморе нет ни остроты, ни драйва, ни отсылок на земные проблемы или удовольствия.
Они же вроде должны креативить, думать нестандартно, быть впередииии... но выходит сухо и банально


ВЫ планктон, почитайте нормальный юмор от армейских, например про бородатое "рациональное предложение", или от физиков, про "почему крутится электромотор" Черпайте идеи у тех кто по работе своей думать должен, а не как Вы, выдумывать!
Кстати, случай есть комичный и реальный.
На общем собрании производства, задавались вопросы, основная масса вопросов от работяг была про зарплаты и премии, так одна из таких "дизайнер-офф" послушав рабочих сказала - Вы что тут, только ради зарплаты работаете???
Нееее.... сссска, хобби такое))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хью́берт 18 минут назад
27 мемов о работе в рекламном агентстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lola 20 минут назад
"Куча фидбека, хайрез лого, дедлайн, питч, копирайтер..."
И при этом отсутствие элементарной пунктуации.
Пиз.д.аболов что-то в стране многовато стало.
"Куча фидбека, хайрез лого, дедлайн, питч, копирайтер..." И при этом отсутствие элементарной пунктуации. Пиз.д.аболов что-то в стране многовато стало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vit 21 минуту назад
У меня был такой ноутбук в 1999 году :)
У меня был такой ноутбук в 1999 году :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 24 минуты назад
Х#ета- то какая! Х#етищща!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
babuby Полчаса назад
Как-же сложно жить рекламщикам! Давайте запустим акцию по регионам, и будем собирать деньги на помощь бедным рекламщикам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Нейтралитет babuby 24 минуты назад
а денег им не дадим. скажем, что все деньги потратили на рекламу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Валерий 49 минут назад
Еврей пишет из России письмо брату в Израиль: "У нас все очень дорого. Простая жареная курица стоит сто рублей".
Еврея вызвали в КГБ и говорят:
Если ты будешь писать такие письма, то мы строго накажем.
Испуганный еврей возвращается домой и пишет новое письмо брату в Израиль: "У нас тут райская жизнь. Сегодня пошел на рынок, смотрю, продается крупный жареный слон за сто рублей. Зачем, думаю, мне слон? Лучше я добавлю еще двадцать пять рублей и куплю себе 1 жареную курицу".
Еврей пишет из России письмо брату в Израиль: "У нас все очень дорого. Простая жареная курица стоит сто рублей". Еврея вызвали в КГБ и говорят: Если ты будешь писать такие письма, то мы строго накажем. Испуганный еврей возвращается домой и пишет новое письмо брату в Израиль: "У нас тут райская жизнь. Сегодня пошел на рынок, смотрю, продается крупный жареный слон за сто рублей. Зачем, думаю, мне слон? Лучше я добавлю еще двадцать пять рублей и куплю себе 1 жареную курицу".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Олег 51 минуту назад
это типа юмор? Плоско, примитивно, бездарно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
27 мемов о работе в рекламном агентстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JeanLuk Час назад
Комментарий к фото
А причем тут ватсап? Что в нем нельзя в хайрез отправить?
Пакуем в архив и отправляем, как файл.
Тупая картинка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Александр Поликарпов JeanLuk 42 минуты назад
Комментарий к фото
это слишком сложно для большинства носителей сего мартышечьего языка. Хайрез, твою мать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Otium7 2 часа назад
Ссылка coub.com
27 мемов о работе в рекламном агентстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Taxi007 2 часа назад
27 мемов о работе в рекламном агентстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хью́берт Taxi007 16 минут назад
27 мемов о работе в рекламном агентстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ваня панкин 2 часа назад
танцы с бубнами везде...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217
Владимир 2 часа назад
А без фитбеков, дедлайна, питча и прочей херни нельзя было обойтись нормальными словами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей Владимир 2 часа назад
Объясни это копирайтеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
SolomonA 2 часа назад
27 мемов о работе в рекламном агентстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch SolomonA 2 часа назад
Они не поймут, они вместо алгебры курили за гаражами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
871
satra 2 часа назад
Если кто-то думает, что в других специальностях тишь да гладь, спешу его разочаровать.
Свой "Цирк с конями" есть везде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Они работали в офисе и никого не трогали, так за что с ними так поступила судьба? Они работали в офисе и никого не трогали, так за что с ними так поступила судьба? 20+ фото, которые показывают, что офисная жизнь может быть совсем не скучной 20+ фото, которые показывают, что офисная жизнь может быть совсем не скучной О самых странных людях — трудоголиках О самых странных людях — трудоголиках Абсурдные вакансии от работодателей, чьей наглости нет предела Абсурдные вакансии от работодателей, чьей наглости нет предела Служебные записки и объяснительные, которые довели до истерики отдел кадров Служебные записки и объяснительные, которые довели до истерики отдел кадров
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

235973



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
5
27
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир
4
77
33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
0
20
Коленопреклоненная команда «Челси»: искреннее или вынужденное выступление против расизма?
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
0
29
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда друзей позвали домой и ты призываешь себе новых
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#россия#интересное#подборка#люди#знаменитости#автомир#забавно#актер#москва
#юмор#прикол#история#еда#разное#авария#авто авария#звезды#в мире#рецепт
#интересно#факты#животные#кино#дтп#сша#автомобили#позитив#готовка#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться