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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
02 декабря 2020 08:56
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
5348
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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33  комментария
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3k
fin4all 3 часа назад
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А откуда ты скачал? Друг интересуется.
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14k
Ego sum qui sum 5 минут назад
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опять это никому не всратое "никто"
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6k
Прохожий3 17 минут назад
Комментарий к фото
Ну-ну Расскажите испанцам про центральное отопление и горячее водоснабжение... У них эти проблемы каждый решает индивидуально. Поэтому никто не ходит зимой по дому в трусах и не живет с открытым окном (потому что батареи жарят). Копеечка к копеечке...
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6k
Валерий Полчаса назад
Комментарий к фото
Ссылка www.youtube.com
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6k
Валерий Полчаса назад
Комментарий к фото
Зато в Испании традиция: когда рождается мальчик-вылить на улицу ведро горячей воды и первое, что услышишь-тем и назвать ребенка. Вот и имена у них- Педро, Хулио, Гомес.
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6k
Валерий 36 минут назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
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47k
alertol Час назад
Комментарий к фото
В обоих случаях не прогадал
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565
НЕПАРАбеллум Час назад
Комментарий к фото
Это к чему?
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15k
nobody® 2 часа назад
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всё, шлите на меня репорты! я цензуру убрал...
всё, шлите на меня репорты! я цензуру убрал...
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982
Матвей nobody® 53 минуты назад
Комментарий к фото
Видимо, старею. Первая реакция: "Ух ты, секси!". Потом подумал: "Комары, наверное, кусают и муравьи за попку!"
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15k
nobody® Матвей 14 минут назад
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а потом... не, не старею! было не сложно подзюбить
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109
Анна Анна 2 часа назад
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Прикольные и смешные картинки
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4k
Echo 2 часа назад
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-Я же говорила не пей из колеи-плакала Аленушка
Потом села за руль мерседеса и уехала
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11k
Сергей 2 часа назад
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Есть торрент? А то друг говорит, что скачал торрент-трекер, надо проверить как работает.
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15k
nobody® 2 часа назад
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Читаем: "Запекать, не вынимая из пакета"
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11k
Сергей 2 часа назад
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Вообще-то на картинке День Благодарения
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3k
Евгений 2 часа назад
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Ну, с другой стороны, 10 дней без горячей воды летом, все же лучше, чем зимой.
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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А "дома скорби" будут полны твоими однофамильцами.
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15k
nobody® Юрий Николаевич 2 часа назад
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Ну не прям так однофамильцами, а конкретно тобою
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
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Прикольные и смешные картинки
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39k
Raush 2 часа назад
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Что значит никто!? Постоянно так делаю
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3k
Евгений Raush 2 часа назад
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Постоянно? Мне хватило одного раза, чтоб понять, что упаковку можно выкинуть позже.
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33k
Элек Мек 2 часа назад
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Прикольные и смешные картинки
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5k
Шурави 2 часа назад
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Ну да, особенно если учитывать что у большинства испанцев нет централизованной подачи горячей воды.
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19k
Ратибор Шурави 2 часа назад
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Зато у них круглый год есть солнце, которое её греет.
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33k
Элек Мек 2 часа назад
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Не трагедия,не праздник,а просто традиция,мать её в душу.....
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