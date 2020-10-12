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Как сейчас выглядят могилы известных диктаторов

Как сейчас выглядят могилы известных диктаторов (15 фото)

Автор:
12 октября 2020 09:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Миклош Хорти   Николае Чаушеску   Рафаэль Трухильо   Энвер Ходжа   бенито муссолини   диктаторы   ким ир сен   саддам хусейн   
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Диктаторы всех мастей и цветов имеют схожую судьбу: одних кремируют, а других предают земле. Ну хотя бы в этом они ничем не отличаются от обычных людей.

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Метки: Миклош Хорти   Николае Чаушеску   Рафаэль Трухильо   Энвер Ходжа   бенито муссолини   диктаторы   ким ир сен   саддам хусейн   
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6  комментариев
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noName Полчаса назад
Сталин фигура очень спорная,но то что он поднял страну из руин гражданской войны,а потом Великой Отечественной ,это факт
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3k
KonstantinLeirov 5 минут назад
Ну, имхо, диктором может быть правитель в глубоко милитаризированной стране, вот, Гитлер - диктатор, человек, обладающей властью закона и силы армии. Муссолини - диктатор, строил страну по тому же лекало, что и Адольф. А вот Чеушеску тут причем, или Хусейн? Ну, власть у них была, как любого правителя любой страны, да, возможно её было чуть больше и своих оппонентов они "убирали", но это не диктатура, как по мне... Потому и Сталина тоже в эту гребёнку не стоит. Кажется, что Иосиф Виссарионович имел единоличную власть в стране и диктат, но это не совсем так, большую власть имело политбюро и многие решение проталкивались им, даже в разрез с "вождём народов".
ЗЫ: или нынче диктатор это тот, кто не по лекалал "западной демократии"?
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2k
Frank Borman 12 минут назад
Вот могила диктатора Бориса Ельцина. Бетонная хрень в виде печени, пораженной циррозом, выкрашенная во власовский триколор.

В 1993 Беня разогнал парламент и стал править единолично, а значит, стал диктатором России. Беня полностью устраивал Запад, поэтому нигде в западной литературе не упомининается как диктатор. А для нынешних либерал-капиталистов, правящих Россией, Беня - герой, принесший свободу и демократию и избавивший страну от коммунизма. Так что диктатором его обзывать не комильфо.
Вот могила диктатора Бориса Ельцина. Бетонная хрень в виде печени, пораженной циррозом, выкрашенная во власовский триколор. В 1993 Беня разогнал парламент и стал править единолично, а значит, стал диктатором России. Беня полностью устраивал Запад, поэтому нигде в западной литературе не упомининается как диктатор. А для нынешних либерал-капиталистов, правящих Россией, Беня - герой, принесший свободу и демократию и избавивший страну от коммунизма. Так что диктатором его обзывать не комильфо.
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