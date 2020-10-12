Как сейчас выглядят могилы известных диктаторов

1 мая труп бывшего диктатора похоронили на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле. В подобных могилах обычно принято хоронить бездомных бедняков.

Несколько фашистов на Пасху 1946 года похитили тело Муссолини. После итальянского диктатора не могли похоронить в течение 10 лет из-за разногласий в правительстве страны.

Сейчас тело бывшего диктатора находится в фамильном склепе в городе Предаппио.