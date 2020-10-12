Как сейчас выглядят могилы известных диктаторов

Диктаторы всех мастей и цветов имеют схожую судьбу: одних кремируют, а других предают земле. Ну хотя бы в этом они ничем не отличаются от обычных людей.
28 апреля 1945 года диктатора расстреляли партизаны. Труп Бенито Муссолини привезли в Милан. На автозаправке у площади "Пьяцца Лорето" его тело и тела нескольких фашистов подвесили вверх ногами. После труп Муссолини и некоторых других фашистов скинули в канаву.
1 мая труп бывшего диктатора похоронили на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле. В подобных могилах обычно принято хоронить бездомных бедняков.
Несколько фашистов на Пасху 1946 года похитили тело Муссолини. После итальянского диктатора не могли похоронить в течение 10 лет из-за разногласий в правительстве страны.
Сейчас тело бывшего диктатора находится в фамильном склепе в городе Предаппио.
На фото выше запечатлён Кымсусанский дворец Солнца.
В настоящее время огромный мавзолей служит усыпальницей для бывших диктаторов КНДР: Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Дворец солнца находится в северо-восточной части Пхеньяна. Ранее Кымсусанский дворец Солнца представлял собой резиденцию Ким Ир Сена. Но после смерти северокорейского вождя резиденция была переоборудована в мавзолей.
Фотографировать в мавзолее туристам запрещено.
Тело Ким Чен Ира поместили в мавзолей в 2011 году. Это произошло 29 декабря.
Спустя год мавзолей переименовали в Кымсусанский дворец Солнца.
Пак Чон Хи / Южная Корея
Бывший диктатор Южной Корее похоронен на национальном кладбище Донгджак-донг в обыкновенной могиле.
Младший сын диктатора Марко Антонио Пиночет сообщил общественности, что после траурных мероприятий тело Аугусто Пиночета было кремировано. Аугусто не хотел, чтобы у него была могила. Он не желал, чтобы кто-то глумился над его трупом или захоронением.
Пол Пот скончался 15 апреля 1998 года от сердечной недостаточности. Но медэкспертиза позже показала, что смерть наступила в результате отравления. Тело камбоджийского диктатора также было кремировано.
Премьер-министр Португалии правил в течение 36 лет (с 1932 по 1968 гг.), главный архитектор и идеолог так называемого "Нового государства". Умер Салазар в 1970 году.
Спецпоезд после панихиды доставил гроб с телом диктатора в его родной город Вимейру. Салазар уже 50 лет покоится в обычной могиле. Оливейра не хотел, чтобы в его честь возводили мавзолей.
На могильной плите выгравирована аббревиатура AOS, означающая António de Oliveira Salazar.
Рафаэля Трухильо первоначально похоронили на кладбище в Париже, но в начале 2000-х его тело было эксгумировано и переправлено на родину. Место нового захоронения не было предано гласности. На фото старое место захоронения.
Первоначально был похоронен в Долине Павших недалеко от Мадрида. Год назад (24 октября 2019 года) его тело было эксгумировано и перезахоронено на кладбище Мингоррубио в районе Эль-Пардо.
Первоначально албанский диктатор был похоронен на кладбище Павших героев нации в Тиране.
В мае 1992 году его тело эксгумировали и перезахоронили на общественном кладбище на окраине Тираны. При этом надгробная плита была изъята и использована для создания памятника английским солдатам союзных войск.
Венгерский тиран умер в 1957 году в Эшториле, Португалия. Довольно долго фашистского диктатора не могли похоронить в Венгрии. Этому было сразу две причины: коммунистические власти не желали на своей земле хоронить фашиста, а сам Хорти просил, чтобы его тело/прах не перевозили к коммунистическую Венгрию.
Перезахоронение произошло в 1993 году. В настоящее время местом его пристанища является семейный склеп Хорти в Кендересе.
В 2015 году могила Саддама Хусейна была уничтожена в результате боёв Иракской армии и силами ИГИЛ (запрещённая в России организация).
Тела казнённых супругов Чаушеску тайно захоронили на военном кладбище под Бухарестом.
10 декабря 2010 года Николае Чаушеску и его супругу перезахоронили в одной могиле на кладбище "Генча". Над могилой возвели новый монумент из красного гранита.
- На Фишках также есть два других интересных поста. Первый посвящён 20 главным диктаторам XX века, а во втором идёт речь о могилах убитых президентов.
Кстати, я намеренно не включил в список диктаторов Иосифа Сталина. Многие пользователи на Фишках не считают его диктатором. Скажите, для вас Иосиф Сталин — это диктатор?
Источник:
- Почему советского солдата боготворят в Северной Корее
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ЗЫ: или нынче диктатор это тот, кто не по лекалал "западной демократии"?
В 1993 Беня разогнал парламент и стал править единолично, а значит, стал диктатором России. Беня полностью устраивал Запад, поэтому нигде в западной литературе не упомининается как диктатор. А для нынешних либерал-капиталистов, правящих Россией, Беня - герой, принесший свободу и демократию и избавивший страну от коммунизма. Так что диктатором его обзывать не комильфо.