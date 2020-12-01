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Фашистский пособник, французский партизан и советский герой-всё это один человек...лейтенант Василий Порик

Фашистский пособник, французский партизан и советский герой-всё это один человек...лейтенант Василий Порик (10 фото)

Автор:
01 декабря 2020 12:52
Метки: война   герои   интересно   
2198
10

В годы войны во Франции развернулось широкое движение Сопротивления фашистским оккупантам. И, что очень примечательно, основной костяк этого сопротивления составили советские солдаты и русские эмигранты. 35 тысяч русских людей вместе с французами боролись с фашизмом, семь с половиной тысяч из них погибли в боях с врагами.

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Метки: война   герои   интересно   
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19k
Юрьевич 8 часов назад
"воинов СС" звучит как-то диковато...
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389
Dk Полчаса назад
Русский человек родом из Украины! Ну-ну..
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183
Катерина Акентьева 3 часа назад
Я не фанат фильмов про войну, но эту бы историю я посмотрела, это не супермен и не создание генной инженерии, это человек который знал за что сражался. Он понимал, чем обернется провал, он хотел победы. Вот такие фильмы надо снимать а не "На Париж"...или как назвал его Евгений - Спасибо деду за шалаву
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5k
vitenok 3 часа назад
Такие размышления, будем считать, не имеющие касательства к этому конкретному герою.
Совсем недавно здесь был пост про советского героя французского сопротивления. Исследованиями было выяснено, что герой этот бумажный, создан советской пропагандой , что бы дружить с Францией, а на самом деле французского сопротивления как бы и не было.
Сейчас никто не занимается серьёзно французским сопротивлением, потому что эта тема как бы табу. Стоит копнуть поглубже, как рушаться герои, награды, подвиги, сражения, и т.д. И французы, и СССР создали гигантский миф про французское сопротивление, яркий, увлекательный, с тысячью героев и сотнями тысяч борцов за освобождение Франции. Сегодня у каждого француза есть свой дедушка , воевавший в сопротивлении, и этих дедушек уже больше, чем численность гитлеровских частей, аккупировавших Францию.
Определить сегодня, где миф, а где правда, не представляется возможным. Некому этим заняться. Либералы не будут разоблачать советскую пропаганду, иначе начнут всплывать очень много не приятных фактов про славных французов, и наоборот, не либералы не будут разоблачать французские мифы, потому что это ударит по многим легендам СССР.
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61k
Максим 6 часов назад
Французы и сдали.. Жалкая нация.. непонятно почему Советское сопротивление на территории Франции называют Французским сопротивлением.. на 70% оно состоялось из советских людей и на 20% из бежавших пленных других национальностей. Французов был мизер. Если отряд полностью состоял из Французов он не делал нихера... Французам было некогда.. Они работали, соревновались кто быстрее отремонтирует подводную лодку КМ, сидели в кофейнях, воевали на восточном фронте и обороняли рейхстаг.. им было некогда. Им бы 200 Пориков ух они бы всех немцев.. ага. Своего то Порика нету)
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9k
Serg2001 6 часов назад
Ау! Первый канал! Бросайте ваших шлюх, фриков и прочих пида@асов... Вот про кого надо рассказывать!
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0
Роман 7 часов назад
"Больше недели враги пытали и издевались...", "из тела Василия извлекли четыре пули..." - реально, терминатор
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