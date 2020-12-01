Фашистский пособник, французский партизан и советский герой-всё это один человек...лейтенант Василий Порик

В годы войны во Франции развернулось широкое движение Сопротивления фашистским оккупантам. И, что очень примечательно, основной костяк этого сопротивления составили советские солдаты и русские эмигранты. 35 тысяч русских людей вместе с французами боролись с фашизмом, семь с половиной тысяч из них погибли в боях с врагами.
К сожалению, участие русских во французском Сопротивлении тема малоизвестная, и наши знания по большей части ограничиваются боевыми действиями эскадрильи «Нормандия-Неман». А ведь многие подвиги русских людей во Франции достойны уважения и справедливо могли бы стать темами для мировых блокбастеров.
Сегодня я хочу рассказать Вам о судьбе удивительного человека, ставшего героем Сопротивления Франции и Героем Советского Союза. Это лейтенант Василий Васильевич Порик. В свои двадцать с небольшим лет он проявил такую неисчерпаемую силу духа, такую волю к жизни и жажду мести фашистам, что многие европейские издания долгое время ставили его в пример своим читателям и восхищались его мужеством.
Василий Порик родился 17 февраля 1920 года в Винницкой области в обычной крестьянской семье. Окончив семилетку, пошёл учиться на агронома. Но в 18 решил непременно стать военным и поступил в Харьковское пехотное училище. Среди курсантов парень отличался покладистым характером и отменным чувством юмора. По воспоминаниям однокурсников, Вася мог едкой шуткой поразить собеседников, как пулеметной очередью. Все вокруг отмечали и его добродушие. Некоторые даже считали, что эта черта характера может помешать парню в военной службе. Однако он проявил в учёбе стойкость характера и заявил о себе как о перспективном командире.
10 июня 1941 года выпускнику Харьковского пехотного училища курсанту Порику присвоили офицерское звание. А всего через 12 дней ему уже пришлось на практике применять свои военные навыки. На берегу Северского Донца он, вместе с другими бойцами из 972-го стрелкового полка прикрывая переправу своей дивизии, вступил в смертельную схватку с немецким танковым десантом. За успешное выполнение приказа и за то, что рота смогла захватить немецкие траншеи, его даже представили к награде. Но уже в следующем бою, сражаясь до последнего патрона, Василий Порик получил тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии попал в плен к немцам.
Василию повезло, если можно применить такое слово к советскому офицеру, попавшему в немецкий плен. Он сумел скрыть своё звание, и то, что перед войной он вступил в коммунистическую партию. Вместе с сотнями тысяч товарищей по несчастью до зимы он томился в сборных лагерях на Украине. Вокруг люди сотнями умирали от голода и болезней, а Порику помог выжить и оправиться от ранений молодой тренированный организм. Осенью его в числе самых физически крепких пленных отправили на запад — сперва в Польшу, затем в Германию. Через несколько месяцев скитаний по лагерям его привезли в концентрационный лагерь Бомон, находившийся во французской провинции Па-де-Кале.
В нём содержалось около тысячи советских военнопленных и угнанных на работу из СССР молодых мужчин. Узники работали по 12 часов в сутки на шести угольных шахтах в окрестностях. За целый день за свою работу они получали по 150 г хлеба и миску баланды из брюквы, что ставило их фактически на грань выживания. Заключённые умирали от истощения, болезней и нечеловеческого труда. Трупы немцы сбрасывали в вырытые неподалёку траншеи и посыпали их хлоркой. К концу войны все рвы в округе доверху были заполнены телами мёртвых. В каждом бараке лагеря Бомон были доносчики и шпионы. Василий Порик решил стать своим человеком для немцев и направить смертельную машину против них самих. Сперва он стал старостой барака, а затем - и всего лагеря. Гитлеровцы ни капли не сомневались в его преданности.
Порик выгонял заключенных на утренние построения, следил за порядком в лагере, орал на «лодырей» и поощрял передовиков. Большинство бомоновцев ненавидели немецкого прихвостня. А вот подпольная коммунистическая ячейка в лагере, состоявшая к тому времени всего из пяти человек, внимательно приглядывалась к Порику.
Несмотря на то, что его деятельность явно нравилось немцам, неприятностей и бед для заключенных она не несла. Наоборот, наведенные старшиной чистота и порядок в бараках резко уменьшили болезни в лагере, а дополнительные пайки «за ударный труд» нередко доставались тем, кто не особо старался в штольнях. В штреках бомоновцы работали рядом с французскими шахтерами, и к тому времени русским удалось наладить связи с подпольщиками. Посоветовавшись с французскими товарищами лагерные коммунисты пригласили Порика на серьезный разговор. С этого момента и началась его подпольная деятельность.
Порик имел право выходить за переделы лагеря и выписывать пропуска заключенным. Все это время он искал выходы на французских антифашистов, запасался оружием и прятал его. Невероятно, но концлагерь превратился в партизанскую базу, а личный состав концлагеря превратился в боевой отряд имени Чапаева. Наконец, осенью 1943 года новый партизанский отряд, взявший имя Чапаева, и насчитывавший 35 человек, совершил свою первую вылазку. Французские связные принесли пулемет и несколько автоматов. С этим оружием «чапаевцы» напали на немецкий полубатальон, направлявшийся с восточного фронта на отдых во Францию.
Две сотни эсэсовцев двигались по ночной дороге на нескольких грузовиках. Партизаны из Бомона первыми выстрелами уничтожили командиров в первой и последней машинах, а затем начали обстрел в панике выпрыгивающих из грузовиков солдат. Через несколько минут ожесточенной стрельбы, партизаны растаяли в темноте, а нацисты начали подсчет потерь. В пятиминутной схватке были убиты и ранены 50 воинов СС. В отряде Порика не было даже раненых. Чапаевцы спрятали оружие в лесу и, поднырнув под проволоку, улеглись на нарах в своих бараках.
Только за три месяца 1943 года неуловимый отряд пустил под откос 13 поездов, уничтожил 170 вагонов, 48 - с танками и орудиями, 5 военных складов, 20 военных грузовиков. Немцы потеряли более тысячи человек. Каждый раз мстителям удавалось уйти незамеченными. Слава о них гремела на всю Францию. Гестапо было в бешенстве. У немцев не было ни одной зацепки! В один из дней военнопленные ликвидировали эсэсовскую охрану и сбежали из лагеря к французским подпольщикам и партизанам. От этого случая в ярость пришёл сам Генрих Гиммлер. Василий Порик был объявлен в розыск. Его голову оценили в 200 тысяч франков. С этого момента он возглавил всё движение Сопротивления на севере Франции.
Вырвавшийся на оперативный простор отряд имени Чапаева стал быстро разрастаться. Его ряды пополняли советские пленные, бежавшие из лагерей, французские подпольщики и иностранные рабочие, угнанные на предприятия Па-де-Кале. Уже через месяц под командой лейтенанта Громового (такова была кличка Порика во французском подполье) оказалось целое партизанское соединение, активно действовавшее на всём северо-западе Франции. Чапаевцам удалось сильно осложнить процесс высасывания Рейхом французских ресурсов. Шахты и заводы неделями простаивали, когда партизаны взрывали линии электропередач и компрессорные станции, пускали на дно каналов баржи с углем, рвали рельсы железнодорожных магистралей. Нападали пориковцы и на продовольственные склады, захватывая не только продукты, но и десятки тысяч продовольственных карточек, которые раздавались по семьям, поддерживавшим бойцов Сопротивления.
В движении Сопротивления принимали участие 3 тысячи оказавшихся во Франции советских граждан, а также проживавшие во Франции русские эмигранты. Они освобождали города, уничтожили 3500 и взяли в плен 650 гитлеровцев и их пособников, повредили 9 линий электропередач высокого напряжения, подорвали три железнодорожных моста, пустили под откос 65 воинских эшелонов, уничтожили 76 паровозов и свыше 1000 железнодорожных вагонов, захватили много единиц техники и разного оружия. Многие советские граждане - участники Сопротивления на территории Франции были награждены французскими орденами и медалями за проявленное мужество в боях за свободу французского народа.
Легенды о неуловимом отряде чапаевцев разлетались по Франции. Но и гестаповцы остервенело рыскали след. В одном из боевых столкновений Василий Порик был ранен, схвачен и посажен в тюрьму Сен-Никез. У этой крепости была своя «слава»: за 600 лет из нее не убегал ни один узник. Больше недели враги пытали и издевались над героем. Когда он узнал, что жить ему осталось считанные дни, он принял решение действовать. Проявив недюжинную смекалку и убив охранника, он все же смог совершить побег. Французские газеты писали: «Побег, которого не знала история Сен-Никеза», «Из тех казематов мог бежать разве что дьявол». Слава о геройствах Василия росла не по дням, а по часам. В его отряд стали приходить новые люди. Шахтеры департамента Па-де-Кале говорили: «Двести таких Пориков — и фашистов не было бы во Франции».
Гестаповцы искали Порика по всему северу Франции. Чуть ли не на каждом столбе висел его портрет. Тщательнее всего проверялись больницы и кабинеты частнопрактикующих врачей. Нацисты прекрасно знали о тяжелом состоянии беглеца. Тем не менее, французские подпольщики организовали хирургическую операцию, в ходе которой из тела Василия извлекли четыре пули. Молодой организм быстро поправлялся. Вскоре выздоровевший Порик вновь возглавил свой отряд.
14 июля 1944 года, в День национального праздника Франции, Василий Порик в форме советского офицера, можно сказать, прямо под носом у немцев выступил на площади города Сен-ан-Гоэлль. Собравшимся французам он сказал:
Дорогие товарищи! Позвольте мне от имени советских патриотов во Франции передать вам в день вашего национального праздника наш партизанский привет. Мы, советские патриоты, не стоим в стороне от битвы, которую ведет наша Родина, и по примеру Красной армии вместе с французскими патриотами мы бьем, и будем бить фашистов до конца. Мы сражаемся за Родину, за свободу всех народов, всего мира. Мы просим французский народ помочь нам во всём и таким образом ускорить победу над фашизмом.
После этой пламенной и встреченной овациями речи по площади городка в небольшом составе гордо промаршировал партизанский отряд. Василию вновь удалось остаться неуловимым. Ненависть немцев к Порику уже не знала границ...А тем временем чапаевцы не сидели, сложа руки, в отсутствие командира. Рельсовая война, нападения на склады и немецкие комендатуры продолжались. С возвращением Порика в строй, земля начала в буквальном смысле гореть под ногами оккупантов. Еженедельно происходили крупные диверсии на предприятиях. На воздух взлетел ремонтный авиазавод. Надолго прекращались работы на угольных разрезах. Город Дрокур пориковцы буквально очистили от гитлеровцев, установив в нём собственные порядки.
22 июля 1944 года Порик попал в засаду. Непонятно, произошло это случайно, или кто-то его выдал. Василий, ехавший на велосипеде, поравнялся с группой молодых шахтеров, которые внезапно бросились на него, повалили, заковали в наручники, и только после этого достали спрятанные под рабочими робами автоматы. Его бросили в кузов подъехавшего грузовика, который помчался в Аррас. Василий готовился к новым допросам и пыткам. Но его даже не завезли в покинутый им 79 дней назад тюремный замок. Грузовик подъехал к тюремной стене. Лейтенанта Громового поставили на край рва, наполненному трупами, нацисты дали залп. Двадцатичетырехлетняя яркая жизнь советского офицера и французского партизана Василия Порика оборвалась.
В 1944 году о героическом советском лейтенанте напишет французская газета "Либерте": "Драться против нацизма - его единственная забота. В нём чувствовалась непреклонная сила воли, скрытая за внешним спокойствием лица".
В 1964 году Василию Порику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1968-м на могиле героя в городе Энен-Льетаре был установлен памятник. Он не дожил до Победы, но он верил в неё и приближал её как мог!
Источник:
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Совсем недавно здесь был пост про советского героя французского сопротивления. Исследованиями было выяснено, что герой этот бумажный, создан советской пропагандой , что бы дружить с Францией, а на самом деле французского сопротивления как бы и не было.
Сейчас никто не занимается серьёзно французским сопротивлением, потому что эта тема как бы табу. Стоит копнуть поглубже, как рушаться герои, награды, подвиги, сражения, и т.д. И французы, и СССР создали гигантский миф про французское сопротивление, яркий, увлекательный, с тысячью героев и сотнями тысяч борцов за освобождение Франции. Сегодня у каждого француза есть свой дедушка , воевавший в сопротивлении, и этих дедушек уже больше, чем численность гитлеровских частей, аккупировавших Францию.
Определить сегодня, где миф, а где правда, не представляется возможным. Некому этим заняться. Либералы не будут разоблачать советскую пропаганду, иначе начнут всплывать очень много не приятных фактов про славных французов, и наоборот, не либералы не будут разоблачать французские мифы, потому что это ударит по многим легендам СССР.