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В Москве семилетний мальчик во время игры убил своего старшего брата

В Москве семилетний мальчик во время игры убил своего старшего брата (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 12:33
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   интересное   москва   россия   случайность   убийство   фото   
8707
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В Москве на детской площадке во Врачебном проезде два брата играли в догонялки. Мать приглядывала за сыновьями в окно, но в какой-то момент братья решили подраться палками. Младший брат стукнул старшего по голове.

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Метки: дети   интересное   москва   россия   случайность   убийство   фото   
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46  комментариев
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Писдец!
Горе родителям. Соболезнования.
Да и мелкому теперь с этим всю жизнь жить.
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129
vova old 12 минут назад
жалко обоих
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37k
Александр 18 минут назад
Явно умер не от удара палкой. Чтобы вырубить человека ударом по голове этого прутика явно не хватит
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2k
Dmitri Boroda 24 минуты назад
Ужасно конечно, но - у детей нет понятия, что можно одним ударом убить человека, или сделать инвалидом. В мультиках ведь как? Дубиной по голове получил - звездочки вокруг полетали, и все . . . А в жизни, к сожалению не так . . .
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57k
Viktor Полчаса назад
У меня так лучшего друга Валерку брат убил - решили из охотничьего ружья пострелять, случайный выстрел и нету друга!
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13k
Мария Коненкова Полчаса назад
Я увидела, что не сколько удар тонкой палкой, которую и не видно, сколько он достаточно крепко головой о землю приложился. А скорее всего, и то и другое, помноженное на изначальную сосудистую проблему в голове.
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3k
яна Полчаса назад
жееесть...соболезнования родителям, а бедному младшему теперь с эти жить - убил брата. пусть даже проблема и не в ударе была, а чём-то другом (проблемы с сосудами или ещё что) не имеет значения.. да...поиграли..
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1k
веселый просто 48 минут назад
Уже вчера писали, что причина смерти в здоровье пацана. Зачем туфту, тем более устаревшую, постить.
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14k
sanchesS80 48 минут назад
А не могло быть так: мелкий ударил прутом, старший решил сыграть раненного и показательно упал, но слишком сильно стукнулся головой об землю (или что там). И вот этот удар уже был фатальным. +какие-то прижизненные проблемы с сосудами в голове.
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14k
sanchesS80 45 минут назад
++ или получил по лицу прутом, тупо споткнулся, упал, ударился головой.
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11k
Сергей 50 минут назад
Поступила новая информация о том, что у мальчика были проблемы с сосудами головного мозга и что брат и палка ни при чем. Свидетели сообщают о том что дети бегали на площадке, а он держался все время за голову. Потом упал и потерял сознание.
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1k
zenon 53 минуты назад
Слабая молодёжь пошла. Раньше у детей голова была из чугуния, падали с деревьев, с крыш, чёрт откуда, но тут же срывались на ноги, нужно было разбойника поймать, перехватить мяч, удрать от сторожа и собаки в саду, Прыгнуть в воду да так, что шею свернуло, выныривали и кричали - а вы так можете?
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4k
Иван Час назад
Можно менять имя на Каин.
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3k
ваня панкин Час назад
жесть жестокая... бедные родители, бедный малец...
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6k
sumrаknn Час назад
жуйня. Палочка - это веточка, на видео ее даже не видно, у старшего голова не дернулась - значит веточка была не массивная, а так - пруточек. Что же тогда было? Я не медик, но у моей подруге похожим образом умер отец в 50 гдето. Играли с мужиками в зале в футбол, как и каждые 2 дня в неделю. В него попали мячом, в грудь чтоли, хотя не точно - упал, умер. Вскрытие - сердечко не выдержало. Такое бывает - когда уже созрело и не хватает мизерного спускового крючка.
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36k
Нанук Паналык Час назад
Чет не верю...
Там и удара то не было!Просто фатально не повезло...
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33k
dima423 Час назад
трагедия в семье( специально захочешь, хрен так сделаешь... а случайно фигак и произошло...
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3k
Hugo_RnD Час назад
на видео заметно, что он когда упал головой сильно ударился, скорее всего именно это и стало причиной ((
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446
... 2 часа назад
уже в новостях писали что причина смерти проблемы с сосудами в голове, и после оказалось что его не ударили по голове
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3k
Горожанин 2 часа назад
Судя по поступку, а также последующей реакции и поведению - у младшего ребенка признаки психического заболевая. Сказать, конечно, точно нельзя, но признаки налицо.
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695
MK_DMD Горожанин Час назад
Какой, блин, поступок??? Это маленький ребёнок и они просто бегали, играли. Здесь просто нелепая трагическая случайность.
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3k
Горожанин Vladimir Lysikov Час назад
А Вы психиатр, чтобы судить о компетенции? И что Вас так возмутило? Любое заболевание - это не повод возмущаться и оскорбляться. Я лишь предположил, написал, что точно сказать нельзя. Если я Вас оскорбил этим или как-то Вас задел, что вызвал такую реакцию, прошу прощения.
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3k
Горожанин MK_DMD Час назад
Если шестилетний ребенок взял палку или камень, ударил или бросил в голову - это для Вас просто игра, то у меня для Вас плохие новости.

К сожалению, многие родители предпочитают не обращать внимания на девиантное поведение своих детей, вовремя не обращаются за помощью, в итоге это приводит к трагедиям. И это, к сожалению, целая социальная и медицинская проблема.
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1k
Влад Чернов Горожанин Час назад
батенька а вы дебил редкостный . ставить диагноз по десяти секундному видео . мы раньше на стройках играли и с гаражей прыгали и что то не помню чтоб все на дурку заехали после этого
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3k
Горожанин Влад Чернов 46 минут назад
Это Вы редкостный) Никто диагноз не ставил. Научитесь понимать русский язык и не истерите.
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143
Владимир 2 часа назад
Теперь будет сидеть в комнате и смотреть на пустую кровать брата... это страшно
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2k
Dmitri Boroda Владимир 20 минут назад
Ни в коем случае, надо переезжать . Однозначно
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126
Бобр 2 часа назад
мелкого отгородить надо от правды! любыми путями что бы не знал что виновен в смерти брата. я так поступил бы.
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9k
Serg2001 Бобр 2 часа назад
Не получится... мир полон "добрых" людей
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14k
sanchesS80 Бобр 47 минут назад
Уже не такой и мелкий. Догадается. А так да, было бы правильно. Ему еще дальше жить, ни к чему такой груз.
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