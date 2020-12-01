В Москве семилетний мальчик во время игры убил своего старшего брата

Во Врачебном проезде Москвы браться играли на детской площадке в догонялки. После этого мальчики взяли палки, и размахивали ими на манер мечей. Младший брат попал старшему прямо в голову, от сильного удара тот упал и потерял сознание. Мать, наблюдавшая за сыновьями, тут же вызвала скорую. Врачи через пол часа сумели откачать пострадавшего. К сожалению старший брат скончался ближе к 10 часам вечера. На момент госпитализации у него была закрытая черепно-мозговая травма, сообщает KazanFirst.