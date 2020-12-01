В Москве семилетний мальчик во время игры убил своего старшего брата

В Москве на детской площадке во Врачебном проезде два брата играли в догонялки. Мать приглядывала за сыновьями в окно, но в какой-то момент братья решили подраться палками. Младший брат стукнул старшего по голове.
Во Врачебном проезде Москвы браться играли на детской площадке в догонялки. После этого мальчики взяли палки, и размахивали ими на манер мечей. Младший брат попал старшему прямо в голову, от сильного удара тот упал и потерял сознание. Мать, наблюдавшая за сыновьями, тут же вызвала скорую. Врачи через пол часа сумели откачать пострадавшего. К сожалению старший брат скончался ближе к 10 часам вечера. На момент госпитализации у него была закрытая черепно-мозговая травма, сообщает KazanFirst.
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Столичный Следственный комитет проводит проверку. Семья была благополучной, оба брата ходили в одну школу.
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Горе родителям. Соболезнования.
Да и мелкому теперь с этим всю жизнь жить.
Там и удара то не было!Просто фатально не повезло...
К сожалению, многие родители предпочитают не обращать внимания на девиантное поведение своих детей, вовремя не обращаются за помощью, в итоге это приводит к трагедиям. И это, к сожалению, целая социальная и медицинская проблема.