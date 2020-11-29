Боевые самолеты. «Тирпитц», мы просто были сильнее!

Два «Ланкастера» успели послужить в советских ВВС.

Когда проводилась операция «Параван» по отлову и уничтожению «Тирпитца», британские самолеты довольно долго базировались на аэродроме Ягодник под Архангельском.

38 «Ланкастеров», 2 транспортных «Либерейтора» и один разведчик «Москито» прилетели в СССР.

Отвратительная погода стала причиной того, что долетели далеко не все. 10 «Ланкастеров» сели на вынужденную посадку в Онеге, Беломорске, Кегострове, Молотове (Северодвинске) и просто в тундре. Одна машина села в столь неудобном месте, что пришлось сбросить парашютиста-проводника. Он вывел экипаж к реке, где ждала летающая лодка МБР-2. 7 самолетов были повреждены. Один из них наши и английские специалисты отремонтировали.

15 сентября 27 «Ланкастеров», включая отремонтированный, отбомбились по «Тирпицу» и улетели назад, в Британию. Линкор остался на плаву. Потерь британцы не имели.

Но у нас остались 6 самолетов в разной степени повреждения. Так получилось, что два можно было восстановить, используя остальных, как доноров. Эти «Ланкастеры» были доставлены в Кегостров, где в мастерских Беломорской военной флотилии их восстановили до летного состояния.

Руководил работами главный инженер флотилии Кирьянов. Все вооружение с бомбардировщиков сняли. Заднюю турель зашили листами дюраля. Окраску оставили британскую, нанеся только красные звезды с черной каймой вместо кругов.

Первый самолет попал в 16-й транспортный авиаотряд, сформированный на базе 2-й отдельной авиагруппы И. Мазурука. Отряд назывался транспортным. Но самолеты летали и на ледовую разведку, поиск подводных лодок противника, патрулирование. «Ланкастер» под управлением В. Евдокимова (штурман В. Андреев) тоже летал на боевые задания по поиску подводных лодок и патрулированию, хотя на нем не было вооружения.

Но наибольшую пользу самолет принес именно в патрулировании отдаленных районов Северного морского пути и ледовой разведки отдаленных районов.

Второй восстановленный «Ланкастер» попал в 70-й отдельный транспортный полк (отрап) ВВС Северного флота. Командиром этой машины был И. Дубенец. После расформирования 16-го трао в 1946 году к нему добавился и первый самолет.

Первый самолет в итоге попал в Ригу, в качестве экспоната морской авиашколы. И дальнейшая судьба его неизвестна. Второй самолет был разбит при посадке на аэродроме Измайлово в Москве. Восстанавливать его не стали.

В целом, оценивая весь проект, стоит сказать, что «Ланкастер» ꟷ один из удачнейших самолетов Второй мировой войны.

Настолько без недостатков, что это вызывает удивление.