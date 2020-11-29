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Боевые самолеты. «Тирпитц», мы просто были сильнее!

Боевые самолеты. «Тирпитц», мы просто были сильнее! (26 фото)

Автор:
29 ноября 2020 16:38
Метки: Lancaster Mk.III   авиация   вов   страницы истории   
1823
26
Наверное, если бы кто-то во время Второй Мировой войны устроил в Германии опрос на тему «Какой самолет самый ненавистный для немцев», нашему сегодняшнему герою точно досталось бы одно из призовых мест.
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Метки: Lancaster Mk.III   авиация   вов   страницы истории   
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Варяг оглы Чиуауа 2 часа назад
Вот фишкяне, учитесь как надо писать посты, интересно, информативно, в конце концов элегантно!
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95
Dimi 7 минут назад
Операция Chastise (англ. chastise «наказание», «порка») кодовое название авиационного удара по плотинам в Германии 17 мая 1943 года с использованием специально разработанных «прыгающих бомб». Авианалёт был совершён 617-й эскадрильей Королевских ВВС, впоследствии известной как разрушители плотин (англ. Dambusters). В результате налёта плотина на Мёне была частично разрушены, что вызвало затопление Рурской долины и деревень в долине Эдера.
В результате затопления Рурской долины погибло от 1200 до 1600 гражданских лиц.
Под дамбой находились бараки с русскими военнопленными 500 человек (только женщины), которые на ночь закрывали. Все до единой погибли.
Немцы даже музей открыли в Нехаме с фотографиями погибших женщин.
Операция Chastise (англ. chastise «наказание», «порка») кодовое название авиационного удара по плотинам в Германии 17 мая 1943 года с использованием специально разработанных «прыгающих бомб». Авианалёт был совершён 617-й эскадрильей Королевских ВВС, впоследствии известной как разрушители плотин (англ. Dambusters). В результате налёта плотина на Мёне была частично разрушены, что вызвало затопление Рурской долины и деревень в долине Эдера. В результате затопления Рурской долины погибло от 1200 до 1600 гражданских лиц. Под дамбой находились бараки с русскими военнопленными 500 человек (только женщины), которые на ночь закрывали. Все до единой погибли. Немцы даже музей открыли в Нехаме с фотографиями погибших женщин.
Операция Chastise (англ. chastise «наказание», «порка») кодовое название авиационного удара по плотинам в Германии 17 мая 1943 года с использованием специально разработанных «прыгающих бомб». Авианалёт был совершён 617-й эскадрильей Королевских ВВС, впоследствии известной как разрушители плотин (англ. Dambusters). В результате налёта плотина на Мёне была частично разрушены, что вызвало затопление Рурской долины и деревень в долине Эдера. В результате затопления Рурской долины погибло от 1200 до 1600 гражданских лиц. Под дамбой находились бараки с русскими военнопленными 500 человек (только женщины), которые на ночь закрывали. Все до единой погибли. Немцы даже музей открыли в Нехаме с фотографиями погибших женщин.
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112
a17s76 Полчаса назад
Потери этих самолетов, как и всех летающих крепостей, были огромными. Всего 25 боевых вылетов нужно было совершить для завершения службы и отправки домой. Но это было нереально большим количеством и мало кому удалось отлетать!
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Классный был самолёт, один из моих любимых, наряду с Либерейтором.
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690
Денис Ануфриев 2 часа назад
спасибо,особенно про заднею оборонительную установку
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