Боевые самолеты. «Тирпитц», мы просто были сильнее!

Наверное, если бы кто-то во время Второй Мировой войны устроил в Германии опрос на тему «Какой самолет самый ненавистный для немцев», нашему сегодняшнему герою точно досталось бы одно из призовых мест.
Самый ненавистный для немцев
Если американцы налетали в основном днем, то британские летчики бомбили и днем, и ночью. Статистика говорит, что «Ланкастеры» в период с 1942 по 1945 годы совершили более 155 000 боевых вылетов и сбросили на немцев более 600 000 тонн бомб.
«Ланкастеры» были «тяжеловозами» бомбардировочного командования королевских ВВС. Именно они носили все детища инженера Уоллеса: сейсмические бомбы глубокого проникновения «Гранд Слэм» весом в 10 тонн и их предшественниц ꟷ бомбы «Тэллбой» весом в 5,5 тонны (привет, «Тирпитц»!), а также прыгающие бомбы для разрушения плотин.
«Ланкастер» применялся успешно, но более чем интенсивно: из построенных 7 300 бомбардировщиков было потеряно на выполнении боевых заданий 3 345 (то есть фактически половина). А список побед «Ланкастеров» довольно длинный.
В общем, этот самолет смело можно назвать самым результативным бомбардировщиком королевских ВВС. И это несмотря на то, что, когда война уже шла три месяца, инженеры «Авро» только садились за кульманы для разработки.
«Ланкастеры» были «тяжеловозами» бомбардировочного командования королевских ВВС. Именно они носили все детища инженера Уоллеса: сейсмические бомбы глубокого проникновения «Гранд Слэм» весом в 10 тонн и их предшественниц ꟷ бомбы «Тэллбой» весом в 5,5 тонны (привет, «Тирпитц»!), а также прыгающие бомбы для разрушения плотин.
«Ланкастер» применялся успешно, но более чем интенсивно: из построенных 7 300 бомбардировщиков было потеряно на выполнении боевых заданий 3 345 (то есть фактически половина). А список побед «Ланкастеров» довольно длинный.
В общем, этот самолет смело можно назвать самым результативным бомбардировщиком королевских ВВС. И это несмотря на то, что, когда война уже шла три месяца, инженеры «Авро» только садились за кульманы для разработки.
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Вообще «Ланкастер» - это дитя некоего мезальянса. Переделки весьма посредственного бомбардировщика. Но так получилось, что из двух гадких утят получилось два… (не лебедя, конечно) скорее филина.
Впрочем, пойдем по порядку.
Сначала было дело. Делом были два двухмоторных средних бомбардировщика: «Авро-679» и «Хендли-Пейдж» НР.56. Возможно, эти самолеты стали бы новыми страницами в истории британских ВВС, но увы. Двигатель Rolls-Royce «Vulture» свел на нет все усилия конструкторов. Ибо двигатель (очень мягко говоря) не удался. Мощность в 1 780 л. с. сводилась к нулю ненадежностью двигателя. И в итоге в 1940 году фирма «Роллс Ройс» отказалась от продолжения работ по нему.
Единственный самолет, который хоть как-то попробовал летать с его помощью, был Avro «Manchester», выпущенный в количестве 209 единиц.
Впрочем, пойдем по порядку.
Сначала было дело. Делом были два двухмоторных средних бомбардировщика: «Авро-679» и «Хендли-Пейдж» НР.56. Возможно, эти самолеты стали бы новыми страницами в истории британских ВВС, но увы. Двигатель Rolls-Royce «Vulture» свел на нет все усилия конструкторов. Ибо двигатель (очень мягко говоря) не удался. Мощность в 1 780 л. с. сводилась к нулю ненадежностью двигателя. И в итоге в 1940 году фирма «Роллс Ройс» отказалась от продолжения работ по нему.
Единственный самолет, который хоть как-то попробовал летать с его помощью, был Avro «Manchester», выпущенный в количестве 209 единиц.
Приказ «Переделать!»
А потому продолжением истории стало слово «Переделать!»
В фирме «Хендли-Пейндж» сразу решили взять быка за рога. И вместо двух «Валчеров» решили поставить четыре «Мерлина». Так появился тяжелый бомбардировщик «Галифакс», о котором мы поговорим чуть позже.
В фирме «Хендли-Пейндж» сразу решили взять быка за рога. И вместо двух «Валчеров» решили поставить четыре «Мерлина». Так появился тяжелый бомбардировщик «Галифакс», о котором мы поговорим чуть позже.
Но в «Авро» тоже сидели отнюдь не глупцы. А потому сразу ухватились за идею замены двигателя. Произошло это не сразу. Сперва инженеры под командованием главного конструктора «Авро» Чедвика попробовали заменить «Валчер» на «Нэпир Сейбр» или «Бристоль Центавр». Но потом в 1939 году пришли к тому же выводу, что и инженеры «Хендли-Пейндж»: четыре «Мерлина» - самое то.
Замена силовой установки оказалась делом простым. Фюзеляж «Манчестера» оставался неизменным. Без изменений оставили и хвостовую часть, и центральную часть крыла. Естественно, переделав мотогондолы под «Мерлины». А вот для третьего и четвертого двигателей были сконструированы новые внешние части крыла. Увеличенные и укрепленные для несения еще двух мотогондол.
В КБ «Авро» посчитали, что четырехмоторный бомбардировщик сможет нести бомбовую нагрузку в 5 448 кг на расстояние 1 610 км или 3 632 кг на 2 574 км со скоростью 400 км/ч. На более экономичной крейсерской скорости 306 км/ч дальность увеличивалась соответственно до 2 172 и 3 218 км.
Замена силовой установки оказалась делом простым. Фюзеляж «Манчестера» оставался неизменным. Без изменений оставили и хвостовую часть, и центральную часть крыла. Естественно, переделав мотогондолы под «Мерлины». А вот для третьего и четвертого двигателей были сконструированы новые внешние части крыла. Увеличенные и укрепленные для несения еще двух мотогондол.
В КБ «Авро» посчитали, что четырехмоторный бомбардировщик сможет нести бомбовую нагрузку в 5 448 кг на расстояние 1 610 км или 3 632 кг на 2 574 км со скоростью 400 км/ч. На более экономичной крейсерской скорости 306 км/ч дальность увеличивалась соответственно до 2 172 и 3 218 км.
«Ланкастер» I/P1
Для 1939 года – более чем достойные цифры. Проект оказался многообещающим, в сравнении с «Манчестером». Хоть и потребовал больше переделок, чем казалось поначалу. Появилась мысль, что четырехмоторный «Манчестер» ꟷ все-таки другой самолет и требует иного названия. К тому же, первая партия «Манчестеров» худо-бедно, но собиралась силами «Авро» и «Виккерса».
Так что для того, чтобы упорядочить все эти переделки, в 1940 году было сформулировано новое техническое задание «Ланкастер» I/P1. В нем были цифры: крейсерская скорость 402 км/ч на высоте 4 575 м с нагрузкой в 3 405 кг бомб на расстояние 3 218 км. Максимальная дальность должна составлять 4 827 км.
Бомбоотсек (вместительный у «Манчестера») сохранялся. И самолет должен был нести разнообразную нагрузку: от одной 1 816-кг и шести 227-кг бомб до шести 681-кг мин или шести 908-кг, трех 114-кг и до 14 меньших бомб.
Заказ на прототипы «Ланкастера» был выдан в июне 1940 года. А первый полет самолет совершил 9 января 1941 года. Такая скорость объясняется именно унификацией двух машин. В принципе, они были весьма схожи конструктивно. У «Ланкастера» было крыло большего размаха. Плюс несколько увеличили размах хвостового оперения, до 10 м.
Так что для того, чтобы упорядочить все эти переделки, в 1940 году было сформулировано новое техническое задание «Ланкастер» I/P1. В нем были цифры: крейсерская скорость 402 км/ч на высоте 4 575 м с нагрузкой в 3 405 кг бомб на расстояние 3 218 км. Максимальная дальность должна составлять 4 827 км.
Бомбоотсек (вместительный у «Манчестера») сохранялся. И самолет должен был нести разнообразную нагрузку: от одной 1 816-кг и шести 227-кг бомб до шести 681-кг мин или шести 908-кг, трех 114-кг и до 14 меньших бомб.
Заказ на прототипы «Ланкастера» был выдан в июне 1940 года. А первый полет самолет совершил 9 января 1941 года. Такая скорость объясняется именно унификацией двух машин. В принципе, они были весьма схожи конструктивно. У «Ланкастера» было крыло большего размаха. Плюс несколько увеличили размах хвостового оперения, до 10 м.
Оборонительное вооружение полностью позаимствовали у «Манчестера»: турель FN5 с двумя пулеметами в носу, FN20 с четырьмя пулеметами в хвосте, нижняя FN64 с двумя пулеметами и верхняя FN50 с двумя пулеметами. Пулеметы были от «Браунинга», калибром 7,69-мм.
Испытания показали, что «Ланкастер» имеет отличные характеристики. Министерство авиации выдало предписание прекратить производство «Манчестера». Для того, чтобы ускорить выпуск «Ланкастера», который занял его место во всех планах.
И выпуск «Манчестера» прекратили, не выполнив даже первых контрактов.
Первый серийный «Ланкастер» полетел 31 октября 1941 года, менее чем через два года после начала работ. К концу года к полету была готова еще дюжина самолетов.
Официальный заказ на «Ланкастеры» фирма «Авро» получила 6 июня 1941 года. Он включал 454 самолета и заменил заказ на 450 «Манчестеров», выданный в январе 1940 года.
А по мере сборки самолетов, заказы стали поступать и дальше.
Испытания показали, что «Ланкастер» имеет отличные характеристики. Министерство авиации выдало предписание прекратить производство «Манчестера». Для того, чтобы ускорить выпуск «Ланкастера», который занял его место во всех планах.
И выпуск «Манчестера» прекратили, не выполнив даже первых контрактов.
Первый серийный «Ланкастер» полетел 31 октября 1941 года, менее чем через два года после начала работ. К концу года к полету была готова еще дюжина самолетов.
Официальный заказ на «Ланкастеры» фирма «Авро» получила 6 июня 1941 года. Он включал 454 самолета и заменил заказ на 450 «Манчестеров», выданный в январе 1940 года.
А по мере сборки самолетов, заказы стали поступать и дальше.
Новшества
Производство «Ланкастеров» оказалось делом не очень сложным. И позволило привлечь большое количество заводов. Конструктивно самолет делился на 36 крупных узлов, которые можно было заказывать смежникам.
Так как шла война, решили особенно не новаторствовать. Единственное новшество, что было применено в конструкции – это легкосплавные литые узлы в механизмах уборки шасси. Стойки шасси убирались в мотогондолы назад с поворотом и закрывались створками. Хвостовое колесо решили не убирать в полете, посчитали, что потери в сопротивлении окупаются меньшим весом и отсутствием гидравлических магистралей для привода убирающейся системы.
Боевое применение совместили с испытаниями. Это случилось 3 марта 1941 года, когда 4 «Ланкастера» поставили мины у Фризских островов. 10 марта 2 самолета приняли участие в бомбардировочном рейде на территорию Германии. Правда, точных данных о том, куда летали и с какими результатами, не сохранилось.
Всего было совершено более 50 самолето-вылетов в рамках испытаний. Потери составили один разбитый при вынужденной посадке самолет из-за разрушения законцовок крыла.
Так как шла война, решили особенно не новаторствовать. Единственное новшество, что было применено в конструкции – это легкосплавные литые узлы в механизмах уборки шасси. Стойки шасси убирались в мотогондолы назад с поворотом и закрывались створками. Хвостовое колесо решили не убирать в полете, посчитали, что потери в сопротивлении окупаются меньшим весом и отсутствием гидравлических магистралей для привода убирающейся системы.
Боевое применение совместили с испытаниями. Это случилось 3 марта 1941 года, когда 4 «Ланкастера» поставили мины у Фризских островов. 10 марта 2 самолета приняли участие в бомбардировочном рейде на территорию Германии. Правда, точных данных о том, куда летали и с какими результатами, не сохранилось.
Всего было совершено более 50 самолето-вылетов в рамках испытаний. Потери составили один разбитый при вынужденной посадке самолет из-за разрушения законцовок крыла.
Доработка крыла
Все поставленные на тот момент «Ланкастеры» отправились на доработку крыла. А заодно с них начали демонтировать (благо, технически это было предусмотрено) нижние турели, которые практически не использовались, а сопротивление создавали.
Была сделана еще одна доработка: ограничительное кольцо для верхней турели, которое мешало вошедшим в раж стрелкам превращать в решето свой самолет. Прецеденты были. Увеличили и размер баков, теперь запас топлива составлял 9 792 литра.
Несколько изменили форму створок люков бомбоотсека, из-за чего он стал еще больше. И теперь в него можно было спокойно подвешивать бомбы весом 3 632 кг и даже 5 448 кг.
Окончательно определились с бронированием. Часть этой благородной задачи возложили на саму конструкцию, увеличив толщину перегородок и силовых частей до 8-мм. А, например, турели бронировались в ходе их производства. Широко применялись бронеплиты, которыми защищались члены экипажа на своих местах.
Экипаж состоял из первого пилота-командира, второго пилота, штурмана-наблюдателя-бомбардира, двух стрелков-радистов и двух просто стрелков. Итого семь человек.
Интересный момент. «Ланкастер» был построен в очень приличном количестве для тяжелого бомбардировщика (для сравнения – СССР осилил 79 Пе-8). Но серийных вариантов было всего четыре. Это свидетельствует о том, что изначально все было спланировано, как надо. Именно на стадии разработки. Так, что последующие доделки и переделки просто не понадобились.
Была сделана еще одна доработка: ограничительное кольцо для верхней турели, которое мешало вошедшим в раж стрелкам превращать в решето свой самолет. Прецеденты были. Увеличили и размер баков, теперь запас топлива составлял 9 792 литра.
Несколько изменили форму створок люков бомбоотсека, из-за чего он стал еще больше. И теперь в него можно было спокойно подвешивать бомбы весом 3 632 кг и даже 5 448 кг.
Окончательно определились с бронированием. Часть этой благородной задачи возложили на саму конструкцию, увеличив толщину перегородок и силовых частей до 8-мм. А, например, турели бронировались в ходе их производства. Широко применялись бронеплиты, которыми защищались члены экипажа на своих местах.
Экипаж состоял из первого пилота-командира, второго пилота, штурмана-наблюдателя-бомбардира, двух стрелков-радистов и двух просто стрелков. Итого семь человек.
Интересный момент. «Ланкастер» был построен в очень приличном количестве для тяжелого бомбардировщика (для сравнения – СССР осилил 79 Пе-8). Но серийных вариантов было всего четыре. Это свидетельствует о том, что изначально все было спланировано, как надо. Именно на стадии разработки. Так, что последующие доделки и переделки просто не понадобились.
Двигатели
Конечно, ключевым моментом был двигатель. «Мерлин» вообще стал выручалочкой для авиации двух стран. Первым был «Мерлин» 20-й серии, дающий 1280 л. с. на взлете при наддуве 0,84 кг/кв.см и имеющий максимальную мощность 1 480 л. с. на высоте 1 830 м. С этими моторами «Ланкастер» имел максимальную скорость 462 км/ч на высоте 3 505 м при взлетном весе в 27 тонн.
Рабочий потолок составлял 7 500 м и дальность 2 670 км при бомбовой нагрузке в 6 356 кг. Скорость при таких параметрах снижалась до 388 км/ч, что (в принципе) при ночных налетах не было критично.
Дальнейшее развитие – «Мерлин» 22-й серии. Наддув мотора увеличили до 0,98 кг/кв. см, что позволило увеличить мощность двигателя до 1 560 л. с. Взлетный вес самолета стало возможным увеличить примерно на тонну. Максимальная скорость выросла до 434 км/ч, дальность при этом составила 3 950 км с 6 356 кг.
И последняя замена двигателя – «Мерлина» 24 серии. Эти моторы ставились на поздних выпусках «Ланкастеров», 1945 года. «Мерлины» 24-й серии имели наддув 1,27 кг/кв.см., взлетную мощность 1 620 л. с., взлетный вес 30 872 кг или в перегрузе, на меньшие дистанции, 32 688 кг.
Рабочий потолок составлял 7 500 м и дальность 2 670 км при бомбовой нагрузке в 6 356 кг. Скорость при таких параметрах снижалась до 388 км/ч, что (в принципе) при ночных налетах не было критично.
Дальнейшее развитие – «Мерлин» 22-й серии. Наддув мотора увеличили до 0,98 кг/кв. см, что позволило увеличить мощность двигателя до 1 560 л. с. Взлетный вес самолета стало возможным увеличить примерно на тонну. Максимальная скорость выросла до 434 км/ч, дальность при этом составила 3 950 км с 6 356 кг.
И последняя замена двигателя – «Мерлина» 24 серии. Эти моторы ставились на поздних выпусках «Ланкастеров», 1945 года. «Мерлины» 24-й серии имели наддув 1,27 кг/кв.см., взлетную мощность 1 620 л. с., взлетный вес 30 872 кг или в перегрузе, на меньшие дистанции, 32 688 кг.
Строили всей Британией
Строили «Ланкастеры» всей Британией.
Была сформирована производственная компания «Ланкастер групп», которая занималась выпуском самолетов.
Бомбардировщики делали непосредственно в «Авро» (в Манчестере, Вудфорде и Йедоне), «Метрополитен-Виккерс» (Манчестер), «Виккерс-Армстронг» (Честер и Кэстл-Бромвич), «Армстронг-Уитворт» (Ковентри и Ригби), «Остин Моторс» (Бирмингем).
Была сформирована производственная компания «Ланкастер групп», которая занималась выпуском самолетов.
Бомбардировщики делали непосредственно в «Авро» (в Манчестере, Вудфорде и Йедоне), «Метрополитен-Виккерс» (Манчестер), «Виккерс-Армстронг» (Честер и Кэстл-Бромвич), «Армстронг-Уитворт» (Ковентри и Ригби), «Остин Моторс» (Бирмингем).
Мерлинов на всех не хватит
Одно время у британских авиастроителей существовало опасение, что «Мерлинов» на всех не хватит. И был вариант замены «Мерлина» на «Геркулес» от фирмы «Бристоль». Строила эти самолеты партией в 300 штук все та же «Армстронг-Уитворт» в городе Багинтоне. «Геркулес» VI выдавал 1 725 л. с., но летные характеристики остались на прежнем уровне. Потому, когда положение с выпуском «Мерлинов» стабилизировалось, от «Геркулесов» отказались.
И таким образом, с марта 1942 года и до конца войны «Ланкастер» стал основным тяжелым бомбардировщиком королевских ВВС. «Галифакс», поступивший на вооружение раньше, понемногу сдавал позиции.
А через год, 6 марта, точнее в ночь с 5-го на 6-е, началось главное сражение «Ланкастера» - «Битва за Рур». Налеты на города главного индустриального центра Германии - Эссен, Дуйсбург, Дюссельдорф, Дортмунд и Бохум. Доставалось внимания и Берлину, Мюнхену, Штутгарту, Нюрнбергу и Гамбургу.
В основном это были ночные налеты, так как истребителей для сопровождения должного радиуса действия у британцев не было. Но по мере того, как Люфтваффе теряло свои позиции, британцы начали налеты и днем. Но ночные налеты никто не отменял, и жителей Германии ждало очень неприятное время, когда вой сирен ПВО раздавался и днем, и ночью.
И таким образом, с марта 1942 года и до конца войны «Ланкастер» стал основным тяжелым бомбардировщиком королевских ВВС. «Галифакс», поступивший на вооружение раньше, понемногу сдавал позиции.
А через год, 6 марта, точнее в ночь с 5-го на 6-е, началось главное сражение «Ланкастера» - «Битва за Рур». Налеты на города главного индустриального центра Германии - Эссен, Дуйсбург, Дюссельдорф, Дортмунд и Бохум. Доставалось внимания и Берлину, Мюнхену, Штутгарту, Нюрнбергу и Гамбургу.
В основном это были ночные налеты, так как истребителей для сопровождения должного радиуса действия у британцев не было. Но по мере того, как Люфтваффе теряло свои позиции, британцы начали налеты и днем. Но ночные налеты никто не отменял, и жителей Германии ждало очень неприятное время, когда вой сирен ПВО раздавался и днем, и ночью.
Принимали участие «Ланкастеры» и в таких операциях, как «налеты 1 000 бомбардировщиков» на Киль, Кельн, Гамбург. Но так как реальной пользы от этих налетов было маловато, то «Ланкастеры» подключались к ним эпизодически и небольшими количествами.
Примерно, как пропагандистская атака 12 самолетов на завод MAN в Аугсбурге, когда «Ланкастеры» атаковали днем и в сомкнутом строю. Не удивительно, что было сбито 7 из 12 машин. Но это была весьма значительная демонстрация возможностей бомбардировочного командования, пусть с весьма незначительным успехом.
Если же операции планировались без учета шумихи, то они обычно заканчивались успехом. В активе «Ланкастеров» успешные налеты на оружейные заводы Шнейдера в Крезо, во Франции. Был потерян только один самолет из 93. А заводам был нанесен значительный урон.
Именно на «Ланкастерах» в конце 1943 года британцы впервые применили радиолокаторы для наведения и бомбометания. С помощью РЛС Н2S «Ланкастеры», преодолев Альпы, долетели до Генуи и Турина. Где отработали по целям тяжелыми бомбами 1 816 кг и 3 632 кг. Радиолокатор разместили под полупрозрачным обтекателем внизу задней части фюзеляжа.
Примерно, как пропагандистская атака 12 самолетов на завод MAN в Аугсбурге, когда «Ланкастеры» атаковали днем и в сомкнутом строю. Не удивительно, что было сбито 7 из 12 машин. Но это была весьма значительная демонстрация возможностей бомбардировочного командования, пусть с весьма незначительным успехом.
Если же операции планировались без учета шумихи, то они обычно заканчивались успехом. В активе «Ланкастеров» успешные налеты на оружейные заводы Шнейдера в Крезо, во Франции. Был потерян только один самолет из 93. А заводам был нанесен значительный урон.
Именно на «Ланкастерах» в конце 1943 года британцы впервые применили радиолокаторы для наведения и бомбометания. С помощью РЛС Н2S «Ланкастеры», преодолев Альпы, долетели до Генуи и Турина. Где отработали по целям тяжелыми бомбами 1 816 кг и 3 632 кг. Радиолокатор разместили под полупрозрачным обтекателем внизу задней части фюзеляжа.
Но наиболее захватывающей операцией в плане техники и тактики стали, конечно, атаки «Ланкастерами» плотин в Западной Германии. Операция «Апкип», проведенная в ночь с 16 на 17 мая 1943 года, по уничтожению плотин Моне, Эдер, Сорпе, Эннепе, Листер и Швельме.
Было разработано специальное оружие, прыгающие бомбы инженера Уоллеса, цилиндрические бомбы диаметром 127 см, длиной 152 см и весом 4 196 кг, из которых 2 994 кг были взрывчаткой RDX.
Этими бомбами планировалось уничтожить плотины, дававшие энергию предприятиям Рура.
Идея была интересной. Цилиндрическая бомба раскручивалась перед сбросом, сбрасывалась, прыгала по поверхности воды и, упершись в плотину, тонула. А затем гидростатический взрыватель активировался на глубине 9 метров, и происходил взрыв.
Было разработано специальное оружие, прыгающие бомбы инженера Уоллеса, цилиндрические бомбы диаметром 127 см, длиной 152 см и весом 4 196 кг, из которых 2 994 кг были взрывчаткой RDX.
Этими бомбами планировалось уничтожить плотины, дававшие энергию предприятиям Рура.
Идея была интересной. Цилиндрическая бомба раскручивалась перед сбросом, сбрасывалась, прыгала по поверхности воды и, упершись в плотину, тонула. А затем гидростатический взрыватель активировался на глубине 9 метров, и происходил взрыв.
Бомба устанавливалась поперек самолета между двумя V-образными рамами. Круглые диски на концах этих рам были соединены с кольцевыми впадинами на торцах бомбы. Один из дисков приводился в действие ременной передачей от гидромотора системы уборки шасси, раскручивая бомбу перед сбросом до 500 об/мин.
Створки бомболюков снимались, поскольку бомба не помещалась в отсек. Были установлены специальные прицелы, которые позволяли выдерживать заданную для сброса высоту (около 18 метров) и расстояние до цели, с которого осуществлялся сброс (350ꟷ400 м).
Таким образом, было переделано 23 «Ланкастера», которые впоследствии получили прозвища «Дамбастеры».
В ночь на 15 мая вылетело 19 самолетов. Целями были плотины Моне, Сорпе, Эдер и Эннепе. Пять самолетов, сбросивших бомбы на плотину Моне, добились успеха. Плотина была разрушена. Разрушили и плотину Эдер. Две оставшиеся плотины устояли. А из вылетевших 19 машин на базу не вернулось 8.
Створки бомболюков снимались, поскольку бомба не помещалась в отсек. Были установлены специальные прицелы, которые позволяли выдерживать заданную для сброса высоту (около 18 метров) и расстояние до цели, с которого осуществлялся сброс (350ꟷ400 м).
Таким образом, было переделано 23 «Ланкастера», которые впоследствии получили прозвища «Дамбастеры».
В ночь на 15 мая вылетело 19 самолетов. Целями были плотины Моне, Сорпе, Эдер и Эннепе. Пять самолетов, сбросивших бомбы на плотину Моне, добились успеха. Плотина была разрушена. Разрушили и плотину Эдер. Две оставшиеся плотины устояли. А из вылетевших 19 машин на базу не вернулось 8.
Бомбы «Тэллбой»
«Ланкастеры» же оказались самыми удобными носителями бомбы «Тэллбой», конструкции того же Уоллеса, весом 5 448 кг. За штурвалами этих самолетов с увеличенным бомбоотсеком сидели те же парни, что бомбили плотины.
Первым и сразу же удачным применением «Тэллбоя» стала атака на железнодорожный тоннель Сомюр, по которому немцы гнали подкрепления в Нормандию. В ночь с 8 на 9 июня 1944 года туннель был успешно заблокирован.
Первым и сразу же удачным применением «Тэллбоя» стала атака на железнодорожный тоннель Сомюр, по которому немцы гнали подкрепления в Нормандию. В ночь с 8 на 9 июня 1944 года туннель был успешно заблокирован.
Прибить «Тирпитца»
Эти же парни из 617-й эскадрильи с «Тэллбоями» долгое время гонялись за линкором «Тирпитц». Вообще, прибить «Тирпитца» британцы пытались всю войну. Еще в апреле 1942 года (только-только начав боевую деятельность) «Ланкастеры» 44 и 97 эскадрилий пытались «достать» линкор 1 816-кг бомбами. Но не получилось.
В 1944 году «Ланкастеры» 9 и 617 эскадрилий пробовали атаковать «Тирпитц», стоявший в Альтен-фиорде с аэродрома Ягодник под Архангельском. 15 сентября была произведена атака. Вроде бы что-то в линкор попало. Но особого ущерба не нанесло. «Тирптц» не утонул.
В октябре 1944 года «Тирпитц» перешел к Тромсе. Там его можно было атаковать, вылетая из Британии. «Ланкастеры» лишились верхних турелей, получили более мощные моторы «Мерлин» 24 –й серии, запас топлива был увеличен до почти 11 тонн. Можно было лететь.
Второй налет тоже не дал результатов. Кроме того, что было потрачено 32 «Тэллбоя».
И вот (воистину, Бог любит троицу), 12 ноября «Ланкастеры» снова сбросили 28 «Тэллбоев. И две бомбы наконец-то попали куда надо. «Тирпитц» опрокинулся и закончил войну. А 9-я и 617-я эскадрильи стали специалистами по точному бомбометанию особо крупных боеприпасов. Две эти эскадрильи сбросили 90 % (854) бомб типа «Тэллбой» за время войны.
В 1944 году «Ланкастеры» 9 и 617 эскадрилий пробовали атаковать «Тирпитц», стоявший в Альтен-фиорде с аэродрома Ягодник под Архангельском. 15 сентября была произведена атака. Вроде бы что-то в линкор попало. Но особого ущерба не нанесло. «Тирптц» не утонул.
В октябре 1944 года «Тирпитц» перешел к Тромсе. Там его можно было атаковать, вылетая из Британии. «Ланкастеры» лишились верхних турелей, получили более мощные моторы «Мерлин» 24 –й серии, запас топлива был увеличен до почти 11 тонн. Можно было лететь.
Второй налет тоже не дал результатов. Кроме того, что было потрачено 32 «Тэллбоя».
И вот (воистину, Бог любит троицу), 12 ноября «Ланкастеры» снова сбросили 28 «Тэллбоев. И две бомбы наконец-то попали куда надо. «Тирпитц» опрокинулся и закончил войну. А 9-я и 617-я эскадрильи стали специалистами по точному бомбометанию особо крупных боеприпасов. Две эти эскадрильи сбросили 90 % (854) бомб типа «Тэллбой» за время войны.
«Гранд Слэм»
Когда «Ланкастеры» оборудовали для несения еще более разрушительной 9 988-кг бомбы «Гранд Слэм», было естественно, что ее станет использовать одна из этих эскадрилий.
Первый реальный сброс «Гранд Слэм» с «Ланкастера» произошел 13 марта 1944 года на испытательном полигоне.
А уже на следующий день 14 «Ланкастеров» с «Тэллбой» и один с «Гранд Слэм» уничтожили Билефельдский виадук в одноименном городе в земле Северный Рейн-Вестфалия. Это была первая из 41 «Гранд Слэм», сброшенных 617-й эскадрильей до конца войны. Вобще, виадук ценности никакой не имел, обходной путь был построен давно, сразу как только британцы начали бомбить его. Так что – политическая акция, не более того.
Говоря об изменениях, вносимых в конструкцию, стоит отметить, что почти все «Ланкастеры» к концу войны лишились нижней стрелковой установки, как неиспользуемой. Задняя фюзеляжная установка вполне неплохо справлялась с обороной сектора. Особенно, когда вместо FN20 начали устанавливать FN82 с двумя пулеметами «Браунинг» 12,7-мм вместо четырех пулеметов 7,69-мм.
Радиолокационные бомбовые прицелы H2S стояли фактически на всех самолетах.
Так как самолет не просто «зашел» в качестве бомбардировщика, а «влетел», его так и использовали, не отвлекая на иные специализации. Были случаи, когда «Ланкастеры» передавали на время Береговому командованию, но активно самолет к операциям на море не привлекали. Зато после войны несколько эскадрилий на «Ланкастерах» использовались в качестве самолетов поисково-спасательной службы и для дальней морской разведки, благо, все ЛТХ позволяли.
Так как самолет не просто «зашел» в качестве бомбардировщика, а «влетел», его так и использовали, не отвлекая на иные специализации. Были случаи, когда «Ланкастеры» передавали на время Береговому командованию, но активно самолет к операциям на море не привлекали. Зато после войны несколько эскадрилий на «Ланкастерах» использовались в качестве самолетов поисково-спасательной службы и для дальней морской разведки, благо, все ЛТХ позволяли.
Последний боевой вылет
Последний боевой вылет «Ланкастеры» совершили в течении суток 25 апреля 1945 года. Причем, это был весьма массовый вылет. Сначала около 200 самолетов бомбили Берхтесгаден, где находилось убежище Гитлера. А ночью 119 «Ланкастеров» бомбили нефтехранилища базы подводных лодок в Осло-фиорде.
Далее у «Ланкастеров» было много вылетов, но совершенно иного свойства. Было сделано 3 156 вылетов с продовольствием для городов Голландии, где начались проблемы у населения. «Ланкастеры» доставили в голландские города более 6 000 тонн продуктов.
А последним заданием Второй мировой войны стал вывоз британских военнопленных из немецких лагерей. Было перевезено в Британию 74 000 человек. Учитывая, что больше 25 человек в фюзеляж «Ланкастера» не входило, можно очень просто вычислить, как пришлось потрудиться экипажам. Но все британские солдаты и офицеры были доставлены домой.
Далее у «Ланкастеров» было много вылетов, но совершенно иного свойства. Было сделано 3 156 вылетов с продовольствием для городов Голландии, где начались проблемы у населения. «Ланкастеры» доставили в голландские города более 6 000 тонн продуктов.
А последним заданием Второй мировой войны стал вывоз британских военнопленных из немецких лагерей. Было перевезено в Британию 74 000 человек. Учитывая, что больше 25 человек в фюзеляж «Ланкастера» не входило, можно очень просто вычислить, как пришлось потрудиться экипажам. Но все британские солдаты и офицеры были доставлены домой.
«Ланкастеры» морской авиации
А после войны «Ланкастер» начал осваивать вполне мирные специальности. Первоначально было принято решение использовать «Ланкастер» в качестве поисково-спасательного самолета на Тихом океане. Была специально для него разработана сбрасываемая надувная лодка «Уффа-фокс». Точнее, лодка первой модели была предназначена для «Хадсона» и «Уорвика», а вторая модель – для «Ланкастера».
Таким образом в модификацию ASR было переделано 120 самолетов.
Еще около сотни «Ланкастеров» были переделаны в разведчики GR.Mk.З, которые служили в патрульных эскадрильях в Атлантике и Средиземном море.
Разведчик мог также как ASR нести спасательную лодку типов Mk.II или Mk.IIa. Но «Ланкастер» GR.Mk.3 имел поисковый радар ASV III в обтекателе и не нес верхней турели. Один из этих самолетов-разведчиков служил в Школе морской разведки в Сент-Моугэне до 15 октября 1956 года, став последним «Ланкастером» в морской авиации Британии.
Таким образом в модификацию ASR было переделано 120 самолетов.
Еще около сотни «Ланкастеров» были переделаны в разведчики GR.Mk.З, которые служили в патрульных эскадрильях в Атлантике и Средиземном море.
Разведчик мог также как ASR нести спасательную лодку типов Mk.II или Mk.IIa. Но «Ланкастер» GR.Mk.3 имел поисковый радар ASV III в обтекателе и не нес верхней турели. Один из этих самолетов-разведчиков служил в Школе морской разведки в Сент-Моугэне до 15 октября 1956 года, став последним «Ланкастером» в морской авиации Британии.
Еще одним послевоенным вариантом был «Ланкастер» PR.Mk.I. Это был полноценный самолет-разведчик, у которого в бомбоотсеке были установлены фотокамеры. И использовался он, соответственно, для аэрофотосъемки. Именно эти самолеты осуществляли фотосъемку территорий Африки для последующего картографирования с 1946 по 1952 годы.
В качестве бомбардировщика «Ланкастер» оставался на службе до марта 1950 года. А потом вместо него на службу был принял «Линкольн». Но довольно приличное количество «Ланкастеров» было приспособлено для совершения специфических операций. Эти самолеты, количество которых оценивается в две с лишним сотни, прослужили значительно дольше.
По имеющимся данным, последний «Ланкастер» был уволен из сухопутной авиации Королевских ВВС 1 апреля 1964 года.
После войны значительное количество самолетов было просто продано другим странам для переделки в транспортные, поисковые и прочие модификации. «Ланкастеры» несли службу в Аргентине, Египте, Франции, Алжире. У французов, в Новой Каледонии, один «Ланкастер» прослужил до 1964 года в качестве поисково-спасательного.
В качестве бомбардировщика «Ланкастер» оставался на службе до марта 1950 года. А потом вместо него на службу был принял «Линкольн». Но довольно приличное количество «Ланкастеров» было приспособлено для совершения специфических операций. Эти самолеты, количество которых оценивается в две с лишним сотни, прослужили значительно дольше.
По имеющимся данным, последний «Ланкастер» был уволен из сухопутной авиации Королевских ВВС 1 апреля 1964 года.
После войны значительное количество самолетов было просто продано другим странам для переделки в транспортные, поисковые и прочие модификации. «Ланкастеры» несли службу в Аргентине, Египте, Франции, Алжире. У французов, в Новой Каледонии, один «Ланкастер» прослужил до 1964 года в качестве поисково-спасательного.
«Ланкастеры» в советских ВВС
Два «Ланкастера» успели послужить в советских ВВС.
Когда проводилась операция «Параван» по отлову и уничтожению «Тирпитца», британские самолеты довольно долго базировались на аэродроме Ягодник под Архангельском.
38 «Ланкастеров», 2 транспортных «Либерейтора» и один разведчик «Москито» прилетели в СССР.
Отвратительная погода стала причиной того, что долетели далеко не все. 10 «Ланкастеров» сели на вынужденную посадку в Онеге, Беломорске, Кегострове, Молотове (Северодвинске) и просто в тундре. Одна машина села в столь неудобном месте, что пришлось сбросить парашютиста-проводника. Он вывел экипаж к реке, где ждала летающая лодка МБР-2. 7 самолетов были повреждены. Один из них наши и английские специалисты отремонтировали.
15 сентября 27 «Ланкастеров», включая отремонтированный, отбомбились по «Тирпицу» и улетели назад, в Британию. Линкор остался на плаву. Потерь британцы не имели.
Но у нас остались 6 самолетов в разной степени повреждения. Так получилось, что два можно было восстановить, используя остальных, как доноров. Эти «Ланкастеры» были доставлены в Кегостров, где в мастерских Беломорской военной флотилии их восстановили до летного состояния.
Руководил работами главный инженер флотилии Кирьянов. Все вооружение с бомбардировщиков сняли. Заднюю турель зашили листами дюраля. Окраску оставили британскую, нанеся только красные звезды с черной каймой вместо кругов.
Первый самолет попал в 16-й транспортный авиаотряд, сформированный на базе 2-й отдельной авиагруппы И. Мазурука. Отряд назывался транспортным. Но самолеты летали и на ледовую разведку, поиск подводных лодок противника, патрулирование. «Ланкастер» под управлением В. Евдокимова (штурман В. Андреев) тоже летал на боевые задания по поиску подводных лодок и патрулированию, хотя на нем не было вооружения.
Но наибольшую пользу самолет принес именно в патрулировании отдаленных районов Северного морского пути и ледовой разведки отдаленных районов.
Второй восстановленный «Ланкастер» попал в 70-й отдельный транспортный полк (отрап) ВВС Северного флота. Командиром этой машины был И. Дубенец. После расформирования 16-го трао в 1946 году к нему добавился и первый самолет.
Первый самолет в итоге попал в Ригу, в качестве экспоната морской авиашколы. И дальнейшая судьба его неизвестна. Второй самолет был разбит при посадке на аэродроме Измайлово в Москве. Восстанавливать его не стали.
В целом, оценивая весь проект, стоит сказать, что «Ланкастер» ꟷ один из удачнейших самолетов Второй мировой войны.
Настолько без недостатков, что это вызывает удивление.
Когда проводилась операция «Параван» по отлову и уничтожению «Тирпитца», британские самолеты довольно долго базировались на аэродроме Ягодник под Архангельском.
38 «Ланкастеров», 2 транспортных «Либерейтора» и один разведчик «Москито» прилетели в СССР.
Отвратительная погода стала причиной того, что долетели далеко не все. 10 «Ланкастеров» сели на вынужденную посадку в Онеге, Беломорске, Кегострове, Молотове (Северодвинске) и просто в тундре. Одна машина села в столь неудобном месте, что пришлось сбросить парашютиста-проводника. Он вывел экипаж к реке, где ждала летающая лодка МБР-2. 7 самолетов были повреждены. Один из них наши и английские специалисты отремонтировали.
15 сентября 27 «Ланкастеров», включая отремонтированный, отбомбились по «Тирпицу» и улетели назад, в Британию. Линкор остался на плаву. Потерь британцы не имели.
Но у нас остались 6 самолетов в разной степени повреждения. Так получилось, что два можно было восстановить, используя остальных, как доноров. Эти «Ланкастеры» были доставлены в Кегостров, где в мастерских Беломорской военной флотилии их восстановили до летного состояния.
Руководил работами главный инженер флотилии Кирьянов. Все вооружение с бомбардировщиков сняли. Заднюю турель зашили листами дюраля. Окраску оставили британскую, нанеся только красные звезды с черной каймой вместо кругов.
Первый самолет попал в 16-й транспортный авиаотряд, сформированный на базе 2-й отдельной авиагруппы И. Мазурука. Отряд назывался транспортным. Но самолеты летали и на ледовую разведку, поиск подводных лодок противника, патрулирование. «Ланкастер» под управлением В. Евдокимова (штурман В. Андреев) тоже летал на боевые задания по поиску подводных лодок и патрулированию, хотя на нем не было вооружения.
Но наибольшую пользу самолет принес именно в патрулировании отдаленных районов Северного морского пути и ледовой разведки отдаленных районов.
Второй восстановленный «Ланкастер» попал в 70-й отдельный транспортный полк (отрап) ВВС Северного флота. Командиром этой машины был И. Дубенец. После расформирования 16-го трао в 1946 году к нему добавился и первый самолет.
Первый самолет в итоге попал в Ригу, в качестве экспоната морской авиашколы. И дальнейшая судьба его неизвестна. Второй самолет был разбит при посадке на аэродроме Измайлово в Москве. Восстанавливать его не стали.
В целом, оценивая весь проект, стоит сказать, что «Ланкастер» ꟷ один из удачнейших самолетов Второй мировой войны.
Настолько без недостатков, что это вызывает удивление.
ЛТХ Lancaster Mk.III
Размах крыла, м: 31,09
Длина, м: 20,98
Высота, м: 6,19
Площадь крыла, кв.м: 120,80
Масса, кг
- пустого самолета: 16 753
- максимальная взлетная: 32 688
Двигатели: 4 х Rolls-Royce «Merlin 24» х 1 640 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 462
Крейсерская скорость, км/ч: 350
Практическая дальность, км: 4 312
Практический потолок, м: 7 468
Экипаж, чел: 7
Вооружение:
- 2 пулемета 7,69-мм в носовой турели
- 2 пулемета 7,69-мм в надфюзеляжной турели
- 4 пулемета 7,69-мм в хвостовой установке.
Бомбовая нагрузка:
- до 6 350 кг бомб или одна 9 979-кг бомба.
Длина, м: 20,98
Высота, м: 6,19
Площадь крыла, кв.м: 120,80
Масса, кг
- пустого самолета: 16 753
- максимальная взлетная: 32 688
Двигатели: 4 х Rolls-Royce «Merlin 24» х 1 640 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 462
Крейсерская скорость, км/ч: 350
Практическая дальность, км: 4 312
Практический потолок, м: 7 468
Экипаж, чел: 7
Вооружение:
- 2 пулемета 7,69-мм в носовой турели
- 2 пулемета 7,69-мм в надфюзеляжной турели
- 4 пулемета 7,69-мм в хвостовой установке.
Бомбовая нагрузка:
- до 6 350 кг бомб или одна 9 979-кг бомба.
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