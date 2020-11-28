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Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века

Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века (36 фото)

Автор:
28 ноября 2020 23:17
Метки: история   ретро   фото   
1624
36
Подборка интересных ретро фотографий из истории сумасшедшего 20 века
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Метки: история   ретро   фото   
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6  комментариев
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12k
Алексей 3 часа назад
Эту цитату захотел процитировать, чтобы она не затерялась среди других в этом посте
-

Я правда пытался. Я пытался верить, что Бог есть, что он создал нас по своему образу и подобию, что он очень нас любит и хорошенько следит за тем, что творится.
Я правда пытался в это поверить, но должен признаться: чем дольше живешь, чем больше смотришь на то, что происходит вокруг, тем больше ты понимаешь, что что–то здесь не так.
Война, болезни, смерть, разрушения, голод, разврат, нищета, пытки, преступность, коррупция и шоу на льду.
Что–то совершенно точно не так.
Так никуда не годится. Если это лучшее, на что Бог способен, то я не впечатлен.
Подобные результаты не подходят для резюме совершенного существа.
Все это дерьмо можно было бы ожидать от временного офисного сотрудника с плохим отношением к своим обязанностям.
И, между нами говоря, в любой мало–мальски приличной вселенной этот парень вылетел бы со своего нагретого всемогущей задницей места уже давным–давно.
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2k
Frank Borman Час назад
Кто может обьяснить, почему на русском Франсуаз превратилась в Франсуазу, а Джулианн в Джулиану? А город Балтимор почему стал Балтиморой?
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16k
Андрей Иванов Frank Borman 5 минут назад
Согласно канонам русского языка женские имена оканчиваются на "А", а мужские, в том числе, на согласные. Поэтому ФрансуазА и ДжулианА.
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7k
Караганда Час назад
Хиллари вроде в форме-но наверное ток на камеру-супругу виднее.а Титов в 25 чёт выглядит ,как я в 60.


t
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350
Лебовски 3 часа назад
Майкл и сестру перекрасил?
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12k
Алексей 3 часа назад
В чем секрет успеха вашей песни "After dark"?
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