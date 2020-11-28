Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века

В 1974 году труппа Большого театра была на гастролях в Канаде. Там Барышникову поступило предложение перейти в труппу "Американского театра балета", и он согласился. Сразу после спектакля он должен был выйти из театра и сесть в машину, стоящую в нескольких кварталах от театра, однако в итоге произошла получасовая задержка. Когда артист вышел, его ожидала толпа поклонников и агенты КГБ, которые должны были отвезти его на банкет. Подписав несколько программок, он пошел вдоль улицы, поклонники устремились за ним. Поклонники смеялись, а он бежал, чтобы спасти свою жизнь. Кто–то из сопровождающих труппу бросился за ним. Барышников так волновался, что промчался мимо ожидавшей его черной машины. Машина двинулась за ним, ее дверца открылась, и Барышников вскочил внутрь. В машине его ждали друзья и официальные лица, которые отвезли его на ферму вдали от Торонто.



Позднее, в одном из интервью в Америке, Барышников сказал, что его еще долго преследовал страшный сон: он бежит, а за ним кто–то гонится... Он говорил не раз, что ему не нравится слово "defector" (перебежчик). "Мне бы больше нравилось, если бы обо мне говорили "selector", потому что я сделал выбор. Я был просто нормальным человеком, который пожелал поменять условия своей жизни. Я выбрал новое место для существования — в моем случае это было таким же естественным шагом, как переезд из Риги в Петербург". Так Барышников стал "невозвращенцем". Четыре следующих года Михаил был ведущим солистом балета в Нью–Йорке. В 1980 году балетмейстер был назначен руководителем "Американского театра балета" и пробыл на этом посту последующие девять лет.