Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века

Подборка интересных ретро фотографий из истории сумасшедшего 20 века
Огюст Люмьер и Луи Люмьер позируют для своей первой цветной фотографии, 1907 год, Лион
Да, это те самые братья Люмьер, которые синематографъ. И кино, оказывается, не единственное их изобретение — в 1903 году они получили патент на Автохром — первую в мире технологию цветной фотографии, пригодной для массового применения.
В братском тандеме изобретателем был младший брат, Луи, именно ему принадлежат большинство патентов, а старший брат, Огюст, был организатором. И организатором был отличным, к 1896 году их фирма заработала миллион франков, что по тем временам ого–го.
Интересно отметить, что братья считали своим главным достижением именно появление цветной фотосъемки, синематограф они ставили на второе место.
В биографии братьев есть скользкий момент, мешающий Франции активно популяризовать Люмьер — выяснилось, что в годы Второй мировой братья довольно активно сотрудничали с коллаборационистским режимом Виши. Огюст был назначен маршалом Петеном в городской совет Лиона, а Луи стал членом Национального совета и одним из патронов фашистского Легиона французских добровольцев против большевизма (ЛВФ).
Дело дошло до того, что в 1995 году, когда выяснились такие подробности, Банк Франции вынужден был остановить выпуск новой 200–франковой купюры с портретами братьев Люмьер. Хотя уже были отпечатаны 17 миллионов банкнот, тираж был уничтожен.
В братском тандеме изобретателем был младший брат, Луи, именно ему принадлежат большинство патентов, а старший брат, Огюст, был организатором. И организатором был отличным, к 1896 году их фирма заработала миллион франков, что по тем временам ого–го.
Интересно отметить, что братья считали своим главным достижением именно появление цветной фотосъемки, синематограф они ставили на второе место.
В биографии братьев есть скользкий момент, мешающий Франции активно популяризовать Люмьер — выяснилось, что в годы Второй мировой братья довольно активно сотрудничали с коллаборационистским режимом Виши. Огюст был назначен маршалом Петеном в городской совет Лиона, а Луи стал членом Национального совета и одним из патронов фашистского Легиона французских добровольцев против большевизма (ЛВФ).
Дело дошло до того, что в 1995 году, когда выяснились такие подробности, Банк Франции вынужден был остановить выпуск новой 200–франковой купюры с портретами братьев Люмьер. Хотя уже были отпечатаны 17 миллионов банкнот, тираж был уничтожен.
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Синди Кроуфорд, Карл Лагерфельд и Клаудиа Шиффер, 1993 год, Франция
Клаудии Шифер. На вкус и цвет, конечно, товарищей нет, но именно Клаудиа в ту пору властвования полубогинь на подиумах была самой выскооплачиваемой из всех. Кроме того, она является рекордсменкой среди моделей по числу фотографий на обложках журналов, что официально зафиксировано в «Книге рекордов Гиннесса».
На КДПВ она находится в компании своей основной конкурентки за титул "первая среди первых" Синди Кроуфорд и своего "крестного отца" в мире моды Карла Лагерфельда, руководившего тогда модельным домом "Chanel".
На КДПВ она находится в компании своей основной конкурентки за титул "первая среди первых" Синди Кроуфорд и своего "крестного отца" в мире моды Карла Лагерфельда, руководившего тогда модельным домом "Chanel".
Довольный Тарантино, обиженный Михалков и другие на 47–м Каннском кинофестивале, 1994 год, Франция
На Каннском фестивале 1994 года "Утомленные солнцем" Михалкова до последнего считались главным фаворитом. Однако жюри во главе с Клинтом Иствудом присудило "Пальмовую ветвь" 31–летнему малоизвестному киноноватору Квентину Тарантино за его "Криминальное чтиво". Но даже тогда никто еще не мог предположить какое влияние фильм впоследствии окажет на всю индустрию. Михалков же, получивший на том мероприятии "утешительный" Гран–при, называл "Чтиво" несоответствующим принципам фестиваля, обвинял жюри в заговоре и надолго затаил обиду на Тарантино.
"Большие Идеи портят кино. В кино самое главное — сделать хорошее кино. И если в процессе работы тебе в голову придет идея, это отлично. Но это не должна быть Большая Идея, это должна быть маленькая идея, из которой каждый вынесет что–то свое. Я имею в виду, что если ты снимаешь кино о том, что война — это плохо, то зачем тогда вообще делать кино? Если это все, что ты хочешь сказать, — скажи это. Всего два слова: война — это плохо. То есть всего три слова. Хотя два слова будет еще лучше: война — плохо". (Квентин Тарантино)
"Большие Идеи портят кино. В кино самое главное — сделать хорошее кино. И если в процессе работы тебе в голову придет идея, это отлично. Но это не должна быть Большая Идея, это должна быть маленькая идея, из которой каждый вынесет что–то свое. Я имею в виду, что если ты снимаешь кино о том, что война — это плохо, то зачем тогда вообще делать кино? Если это все, что ты хочешь сказать, — скажи это. Всего два слова: война — это плохо. То есть всего три слова. Хотя два слова будет еще лучше: война — плохо". (Квентин Тарантино)
Пабло Пикассо и Бриджит Бардо, 1956 год, Канны
В 1956 году во Франции, в Каннах, состоялась встреча двух совершенно разных «звезд» — киноактрисы Бриджит Бардо и знаменитого художника Пабло Пикассо, у которого в этом городе была вилла «Калифорния», где и произошло «межзвездное» общение. Общепринятая версия касаемо встречи этих двоих гласит, что актриса мечтала о своем портрете работы Пикассо.
По крайней мере, парижанка сделала всё, чтобы понравиться хозяину. У Бриджит «появилась» прическа а–ля Сильветт Давид: «конский хвост» с челкой — эта девушка была одной из муз Пикассо. Также артистка учла, что мастер предпочитал миниатюрных женщин, поэтому предусмотрительная Бардо не стала добавлять к своим ста семидесяти сантиметрам каблуки. Но все старания оказались напрасными.
В огромном перечне произведений Пикассо, увы, нет портрета Бриджит. Возможно, что испанцу были близки скромные, даже робкие женщины. На кадрах, сделанных во время встречи Бардо и Пикассо, видно, что иногда гостья вспоминает о необходимости «опускать очи долу». Но гораздо чаще в ее глазах пляшут чертенята. В итоге единственным художественным результатом встречи двух «звезд» стала серия фотографий, которые сделал Жером Бьер.
По крайней мере, парижанка сделала всё, чтобы понравиться хозяину. У Бриджит «появилась» прическа а–ля Сильветт Давид: «конский хвост» с челкой — эта девушка была одной из муз Пикассо. Также артистка учла, что мастер предпочитал миниатюрных женщин, поэтому предусмотрительная Бардо не стала добавлять к своим ста семидесяти сантиметрам каблуки. Но все старания оказались напрасными.
В огромном перечне произведений Пикассо, увы, нет портрета Бриджит. Возможно, что испанцу были близки скромные, даже робкие женщины. На кадрах, сделанных во время встречи Бардо и Пикассо, видно, что иногда гостья вспоминает о необходимости «опускать очи долу». Но гораздо чаще в ее глазах пляшут чертенята. В итоге единственным художественным результатом встречи двух «звезд» стала серия фотографий, которые сделал Жером Бьер.
Пабло Пикассо на пляже Голф–Жюан, 1949 год, Франция
Пабло Пикассо позирует в маске минотавра на пляже Гольф–Жюан, Лазурный Берег, Франция, 1949г.
Марадона, Пеле и Платини на прощальной игре последнего, 1988 год, Нанси
Сейчас, видимо после выхода документалки о Марадоне, по сети гуляет это фото собирающее безумное количество лайков и ретвитов подписанное: "Надпись на футболке Диего Марадоны гласит «Нет наркотикам», а на футболке Мишеля Платини — «Нет коррупции»"
"Ирония в том, что аргентинец к тому моменту уже употреблял наркотики (по собственному признанию, он к ним пристрастился, выступая за «Барселону»), а Платини был отстранён от футбольной деятельности на 8 лет по решению ФИФА и в этом году был доставлен в Антикоррупционное управление полиции в связи с переводом на его имя 2 млн швейцарских франков и возможной связи с получением Россией и Катаром права провести чемпионаты мира.
Кадр был сделан во время прощального матча Мишеля Платини между сборной Франции и сборной мира. Игра проходила во французском городе Нанси. За одноименную команду Платини провел 7 лет. В этом благотворительном матче за сборную мира от СССР сыграли Дасаев, Заваров и Беланов. Ту встречу показывали более чем в 70 странах мира. Советское телевидение помимо прямой трансляции ещё и повторило матч в записи на следующий день. Игра получилась во многом шуточной. Достаточно сказать, что Платини в какой–то момент взял у арбитра жёлтую карточку и сам показал её бельгийскому вратарю Пфаффу."
"Ирония в том, что аргентинец к тому моменту уже употреблял наркотики (по собственному признанию, он к ним пристрастился, выступая за «Барселону»), а Платини был отстранён от футбольной деятельности на 8 лет по решению ФИФА и в этом году был доставлен в Антикоррупционное управление полиции в связи с переводом на его имя 2 млн швейцарских франков и возможной связи с получением Россией и Катаром права провести чемпионаты мира.
Кадр был сделан во время прощального матча Мишеля Платини между сборной Франции и сборной мира. Игра проходила во французском городе Нанси. За одноименную команду Платини провел 7 лет. В этом благотворительном матче за сборную мира от СССР сыграли Дасаев, Заваров и Беланов. Ту встречу показывали более чем в 70 странах мира. Советское телевидение помимо прямой трансляции ещё и повторило матч в записи на следующий день. Игра получилась во многом шуточной. Достаточно сказать, что Платини в какой–то момент взял у арбитра жёлтую карточку и сам показал её бельгийскому вратарю Пфаффу."
Майкл Джексон и Марсель Марсо, Париж, музей Гревен, 19 апреля 1997 года
Согласно книге "Майкл Джексон: Человек под маской" предыстория такова: ответственный за сферу паблик рилейшнз Майкла Джексона Боб Джонс и парижский музей восковых фигур Гревен договорились устроить шоу на "церемонии открытия восковой фигуры короля поп–музыки". "Неожиданным" и приятным сюрпризом для Майкла Джексона стало присутствие на церемонии его кумира, великого мима Марселя Марсо, который по замыслу устроителей "в данном вопросе являлся учителем и служил для Джексона ролевой моделью".
Франсуаза Арди верхом на болиде Формулы 1. 1966г. Один из эталонов классической французской красоты 60х. Самая интеллигентная фотка девушки и машины.
Tito N' Tarantula на съемках "От заката до рассвета", 1995 год, Калифорния
— В чем секрет успеха вашей песни "After dark"?
— В потрясающем теле Сальмы Хайек.
— В потрясающем теле Сальмы Хайек.
Михаил Барышников и Мик Джаггер с дамами в "Студии 54", 1977 год, Нью–Йорк
В 1974 году труппа Большого театра была на гастролях в Канаде. Там Барышникову поступило предложение перейти в труппу "Американского театра балета", и он согласился. Сразу после спектакля он должен был выйти из театра и сесть в машину, стоящую в нескольких кварталах от театра, однако в итоге произошла получасовая задержка. Когда артист вышел, его ожидала толпа поклонников и агенты КГБ, которые должны были отвезти его на банкет. Подписав несколько программок, он пошел вдоль улицы, поклонники устремились за ним. Поклонники смеялись, а он бежал, чтобы спасти свою жизнь. Кто–то из сопровождающих труппу бросился за ним. Барышников так волновался, что промчался мимо ожидавшей его черной машины. Машина двинулась за ним, ее дверца открылась, и Барышников вскочил внутрь. В машине его ждали друзья и официальные лица, которые отвезли его на ферму вдали от Торонто.
Позднее, в одном из интервью в Америке, Барышников сказал, что его еще долго преследовал страшный сон: он бежит, а за ним кто–то гонится... Он говорил не раз, что ему не нравится слово "defector" (перебежчик). "Мне бы больше нравилось, если бы обо мне говорили "selector", потому что я сделал выбор. Я был просто нормальным человеком, который пожелал поменять условия своей жизни. Я выбрал новое место для существования — в моем случае это было таким же естественным шагом, как переезд из Риги в Петербург". Так Барышников стал "невозвращенцем". Четыре следующих года Михаил был ведущим солистом балета в Нью–Йорке. В 1980 году балетмейстер был назначен руководителем "Американского театра балета" и пробыл на этом посту последующие девять лет.
Позднее, в одном из интервью в Америке, Барышников сказал, что его еще долго преследовал страшный сон: он бежит, а за ним кто–то гонится... Он говорил не раз, что ему не нравится слово "defector" (перебежчик). "Мне бы больше нравилось, если бы обо мне говорили "selector", потому что я сделал выбор. Я был просто нормальным человеком, который пожелал поменять условия своей жизни. Я выбрал новое место для существования — в моем случае это было таким же естественным шагом, как переезд из Риги в Петербург". Так Барышников стал "невозвращенцем". Четыре следующих года Михаил был ведущим солистом балета в Нью–Йорке. В 1980 году балетмейстер был назначен руководителем "Американского театра балета" и пробыл на этом посту последующие девять лет.
Борис Гребенщиков в поселке Солнечное, 1983 год, Ленинград.
"Что толку быть собой, не ведая стыда,
Когда пятнадцать баб резвятся у пруда..."
Когда пятнадцать баб резвятся у пруда..."
Квентин Тарантино, специалист по спецэффектам Томас Беллиссимо и Джордж Клуни на съемках фильма "От заката до рассвета", 1995 год, США
При работе над сценарием для фильма "От заката до рассвета" для своего товарища Роберта Родригеса Тарантино писал роль Ричи Гекко специально под себя. В числе претендентов на роль второго брата он видел Тима Рота, Майкла Мэдсена, Джона Траволту, Стива Бушеми и Кристофера Уокена, однако все они оказались заняты в других проектах и были вынуждены отказаться. Тогда Тарантино вспомнил исполнителя роли педиатра Дага Росса из сериала "Скорая помощь", режиссером которой ему довелось побывать (24 серия 1 сезона — "Материнство"). Ему показалось интересным ходом задействовать актера с закрепившимся амплуа красавчика–доктора в роли отмороженного убийцы. Джордж Клуни принял предложение и не прогадал — роль Сета Гекко стала для него путевкой в большое кино.
Том Беллиссимо, кстати, тоже крутой чувак. Помимо "От заката до рассвета" он работал над фильмами "Маска", "Догма", "Пила", "Американская история Икс", "Джеки Браун", "Байки из склепа", "Что скрывает ложь", "Ангелы Чарли" и многими другими.
Том Беллиссимо, кстати, тоже крутой чувак. Помимо "От заката до рассвета" он работал над фильмами "Маска", "Догма", "Пила", "Американская история Икс", "Джеки Браун", "Байки из склепа", "Что скрывает ложь", "Ангелы Чарли" и многими другими.
Джордж Карлин в роли Кардинала Глика на съемках фильма "Догма", 1998 год, Питтсбург, США
Я правда пытался. Я пытался верить, что Бог есть, что он создал нас по своему образу и подобию, что он очень нас любит и хорошенько следит за тем, что творится. Я правда пытался в это поверить, но должен признаться: чем дольше живешь, чем больше смотришь на то, что происходит вокруг, тем больше ты понимаешь, что что–то здесь не так. Война, болезни, смерть, разрушения, голод, разврат, нищета, пытки, преступность, коррупция и — шоу на льду. Что–то совершенно точно не так. Так никуда не годится. Если это лучшее, на что Бог способен, то я не впечатлен. Подобные результаты не подходят для резюме совершенного существа. Все это дерьмо можно было бы ожидать от временного офисного сотрудника с плохим отношением к своим обязанностям. И, между нами говоря, в любой мало–мальски приличной вселенной этот парень вылетел бы со своего нагретого всемогущей задницей места уже давным–давно.
Из стэнд–ап концерта Джорджа Карлина "Вы все больны"
Из стэнд–ап концерта Джорджа Карлина "Вы все больны"
Солдаты помогают съемочной группе фильма "Неуловимые мстители", 1966 год, Запорожье
— А вдоль дороги мертвые с косами стоять! И тишина!
— Брехня!
— Брехня!
На съемках клипа Queen на песню "Bicycle Race", 1978 год, Лондон
17 сентября 1978 года на стадионе Уимблдон собрали 65 девушек для съемок клипа на песню "Bicycle Race", на написание которой Фредди Меркьюри вдохновила увиденная им гонка "Тур де Франс". Модели несколько часов обнаженными катались вокруг стадиона, но даже в неотцензурированную версию клипа вошло лишь несколько секунд из отснятого материала.
Сами музыканты очень жалели, что не могли присутствовать, т.к. в этот момент они скрывались во Франции от английской налоговой службы. Одна из девушек попала на обложку сингла, но нижнее белье ей пришлось дорисовать. Велосипеды были арендованы в местном спортивном магазине, администрация которого, узнав о нюансах их использования, отказалась принимать инвентарь обратно, пока менеджер группы не компенсировал затраты на чистку сидений.
Сами музыканты очень жалели, что не могли присутствовать, т.к. в этот момент они скрывались во Франции от английской налоговой службы. Одна из девушек попала на обложку сингла, но нижнее белье ей пришлось дорисовать. Велосипеды были арендованы в местном спортивном магазине, администрация которого, узнав о нюансах их использования, отказалась принимать инвентарь обратно, пока менеджер группы не компенсировал затраты на чистку сидений.
Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли, 1995 год, США
Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли на съемках фильма "Хакеры". Культовый фильм был снят в стиле молодежного киберпанк триллера и считается классикой этого жанра.
Несмотря на динамичный сюжет и актуальную для молодежи тематику, фильм «Хакеры» не имел большого успеха в прокате и прошел практически незамеченным. Фильм собрал чуть более 7,5 миллионов долларов и мог бы навсегда затеряться среди молодежных детективных триллеров, но всего через несколько лет он стал культовым для постоянно растущей группы тинейджеров, не мыслящей своего существования без компьютера. На самом деле фильм был рассчитан на более широкую аудиторию молодых людей, ведущих довольно свободный образ жизни, поэтому все компьютерные трюки упрощены и адаптированы, чтобы их можно было понять среднестатистическому подростку. Но этот факт в какой–то мере сработал и против фильма, вызвав массу насмешек со стороны настоящих компьютерных профессионалов.
Фильм «Хакеры» также примечателен тем, что стал первой серьезной кинематографической работой исполнителей главных ролей – Джонни Ли Миллера и Анжелины Джоли, их путевкой в большой кинематограф. До этого фильма в 1993 году Анджелина сыграла роль человекоподобного робота по имени Казелла «Кэш» Риз в низкобюджетном фантастическом боевике «Киборг 2: Стеклянная тень».
Молодые Джоли и Миллер, игра которых во многом способствовала популярности фильма "Хакеры", обеспечили себе славу среди американских подростков, а также имидж бунтарей с криминальными наклонностями. Этот имидж проявился в их следующих фильмах: Джонни Ли Миллер сыграл наркомана по кличке «Псих» в фильме «На игле» («Trainspotting»), имевшем огромный успех как у зрителей, так и у критиков. Анжелина Джоли снялась в фильме «Ложный огонь» («Foxfire») в роли бродяги–преступницы.
На съемках фильма «Хакеры» между исполнителями главных ролей завязался бурный роман, и через год после съемок Джонни Ли Миллер и Анжелина Джоли поженились. Но их брак оказался недолгим, и пара вскоре развелась.
Несмотря на динамичный сюжет и актуальную для молодежи тематику, фильм «Хакеры» не имел большого успеха в прокате и прошел практически незамеченным. Фильм собрал чуть более 7,5 миллионов долларов и мог бы навсегда затеряться среди молодежных детективных триллеров, но всего через несколько лет он стал культовым для постоянно растущей группы тинейджеров, не мыслящей своего существования без компьютера. На самом деле фильм был рассчитан на более широкую аудиторию молодых людей, ведущих довольно свободный образ жизни, поэтому все компьютерные трюки упрощены и адаптированы, чтобы их можно было понять среднестатистическому подростку. Но этот факт в какой–то мере сработал и против фильма, вызвав массу насмешек со стороны настоящих компьютерных профессионалов.
Фильм «Хакеры» также примечателен тем, что стал первой серьезной кинематографической работой исполнителей главных ролей – Джонни Ли Миллера и Анжелины Джоли, их путевкой в большой кинематограф. До этого фильма в 1993 году Анджелина сыграла роль человекоподобного робота по имени Казелла «Кэш» Риз в низкобюджетном фантастическом боевике «Киборг 2: Стеклянная тень».
Молодые Джоли и Миллер, игра которых во многом способствовала популярности фильма "Хакеры", обеспечили себе славу среди американских подростков, а также имидж бунтарей с криминальными наклонностями. Этот имидж проявился в их следующих фильмах: Джонни Ли Миллер сыграл наркомана по кличке «Псих» в фильме «На игле» («Trainspotting»), имевшем огромный успех как у зрителей, так и у критиков. Анжелина Джоли снялась в фильме «Ложный огонь» («Foxfire») в роли бродяги–преступницы.
На съемках фильма «Хакеры» между исполнителями главных ролей завязался бурный роман, и через год после съемок Джонни Ли Миллер и Анжелина Джоли поженились. Но их брак оказался недолгим, и пара вскоре развелась.
Работницы фирмы "On–Line Systems" позируют для обложки первой в мире эротической игры, 1981 год, США
Softporn Adventure (первоначально игра называлась Super Stud Adventure), выпущенная в 1981 г., считается первой эротической компьютерной игрой для взрослых.
Разработал игру Чак Бентон, изучавший в то время возможности компьютера Apple II. Создав Softporn Adventure и получив положительные отзывы от друзей, автор решился показать игру широкой публике. Первоначально разработчик столкнулся с проблемами распространения игры, т.к. никто не хотел рисковать публикацией откровенного контента. Продав всего–лишь 100 копий игры (а игра была откровенно сырой и корявой) Чаку посчастливилось встретить Кена Уильямса, президента и соучредителя On–Line Systems. Кстати On–Line Systems, позже переименуют в Sierra On–Line. Да! Та самая, легендарная, Sierra On–Line — стоявшая у истоков жанра Adventure. Кен Уильямс решает рискнуть и продюсирует первую эротическую игру.
На обложке игры красуются три девушки в джакузи, которым официант подносил шампанское.
Реклама с изображением обложки была напечатана в Time Magazine.
Съемки были произведены на вилле Кена и Роберты Уильямс.
Слева–направо в джакузи нежатся продакшн–менеджер Диана Сигал, бухгалтер Сьюзен Дэвис (жена Боба Дэвиса, создателя Ulysses and the Golden Fleece) и Роберта Уильямс (совладелица On–Line Systems). Прислуживает им официант из местного ресторана Broken Bit.
Кстати Роберта Уильямс, соосновательница легендарной Sierra On–Line позже создаст серию King’s Quest, жанр point’n’click–квестов и станет одной из влиятельнейших женщин в индустрии.
Скандальное фото было впервые опубликовано в сентябре 1981 г. в журнале Softalk и вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Появление в журнале столь вызывающего контента, конечно, не могло не вызвать бурную дискуссию.
Несмотря на это всего было продано около 50 тыс. копий игры, что можно считать неплохим результатом. Кен Уильямс признавался, что Softporn Adventure увеличил общие продажи игр компании в два раза.
Разработал игру Чак Бентон, изучавший в то время возможности компьютера Apple II. Создав Softporn Adventure и получив положительные отзывы от друзей, автор решился показать игру широкой публике. Первоначально разработчик столкнулся с проблемами распространения игры, т.к. никто не хотел рисковать публикацией откровенного контента. Продав всего–лишь 100 копий игры (а игра была откровенно сырой и корявой) Чаку посчастливилось встретить Кена Уильямса, президента и соучредителя On–Line Systems. Кстати On–Line Systems, позже переименуют в Sierra On–Line. Да! Та самая, легендарная, Sierra On–Line — стоявшая у истоков жанра Adventure. Кен Уильямс решает рискнуть и продюсирует первую эротическую игру.
На обложке игры красуются три девушки в джакузи, которым официант подносил шампанское.
Реклама с изображением обложки была напечатана в Time Magazine.
Съемки были произведены на вилле Кена и Роберты Уильямс.
Слева–направо в джакузи нежатся продакшн–менеджер Диана Сигал, бухгалтер Сьюзен Дэвис (жена Боба Дэвиса, создателя Ulysses and the Golden Fleece) и Роберта Уильямс (совладелица On–Line Systems). Прислуживает им официант из местного ресторана Broken Bit.
Кстати Роберта Уильямс, соосновательница легендарной Sierra On–Line позже создаст серию King’s Quest, жанр point’n’click–квестов и станет одной из влиятельнейших женщин в индустрии.
Скандальное фото было впервые опубликовано в сентябре 1981 г. в журнале Softalk и вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Появление в журнале столь вызывающего контента, конечно, не могло не вызвать бурную дискуссию.
Несмотря на это всего было продано около 50 тыс. копий игры, что можно считать неплохим результатом. Кен Уильямс признавался, что Softporn Adventure увеличил общие продажи игр компании в два раза.
Денни Трехо дома с дочкой, 1990–е годы, США
Один режиссер дал дробовик и говорит: «Высади ногой дверь, а там импровизируй». За дверью люди как бы играли в покер, каскадеры, понятно. Ну я вышиб дверь, кто–то вскочил, я ему заехал прикладом, телка какая–то визг подняла, а я ей раз — дробовик к виску. Режиссер сам не свой: «Боже, Дэнни, где ты этому учился?» А я: «Дай вспомнить. Супермаркет Von’s я брал. И Safeway. И Thrifty Mart». Короче, опыт был
Майкл Джексон и Джордж Харрисон в радиостудии Би–би–си, 1979 год, Лондон
41 год назад две крупнейших тогда музыкальных звезды пришли в студию Би–би–си обсудить музыкальные новости недели.
Последующие полтора часа Майкл Джексон и Джордж Харрисон обсуждали последние синглы Николетт Ларсон, The Blues Brothers и Foreigner, а также рассказывали о том, как создавались их собственные песни.
Однако на Би–би–си было принято решение не сохранять в архивах полную запись шоу, сохранился лишь небольшой отрывок этой передачи.
Последующие полтора часа Майкл Джексон и Джордж Харрисон обсуждали последние синглы Николетт Ларсон, The Blues Brothers и Foreigner, а также рассказывали о том, как создавались их собственные песни.
Однако на Би–би–си было принято решение не сохранять в архивах полную запись шоу, сохранился лишь небольшой отрывок этой передачи.
- "А в 2016–м году я стану президентом США, опередив Хиллари!" — "Отличная шутка, Дональд!", 1990–е годы, США
Герой Советского Союза Герман Титов, 60–е
С 6 по 7 августа 1961 года Герман Титов совершил космический полёт продолжительностью 1 сутки 1 час, сделав 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В полёте имел позывные «Орёл». Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Красный Кут (Саратовская область). На момент полёта Герману Титову было 25 лет и 330 дней, благодаря чему он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1961 года за успешное осуществление космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм майору Герману Степановичу Титову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11158).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1961 года за успешное осуществление космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм майору Герману Степановичу Титову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11158).
Вручение Л. И. Брежневу Ленинской премии по литературе, 1980 год, Москва. За книги воспоминаний "Малая земля", "Возрождение" и "Целина".
Арнольд Шварценеггер и группа «Guns N'Roses», 1991 год, США
Знакомство великого «Терминатора» Шварценеггера и «Ганзов» началась с того, что Арни летом 1991 года после прослушивания только что вышедшего альбома «The Your Illusion II» особенно понравилась песня «You Could Be Mine», и он предложил режиссеру Джеймсу Кэмерону использовать ее в фильме «Терминатор 2: Судный день».
Несмотря на общераспространенную версию, песня не записывалась специально для фильма. Тем не менее, ссылки на «Guns N 'Roses», сделанные в фильме (надпись на футболке «LA Guns» друга Джона Коннора, а также сцена с вытаскиванием Терминатором Т–800 дробовика из коробки с розами) были настолько ясным и очевидным, что было разумным сделать песню «You Could Be Mine» заглавной композицией фильма. Чтобы добиться согласия группы на использование трека в ленте, Арни лично встретился с музыкантами, пригласив их на обед в собственный особняк, а позднее снялся в клипе на песню. В клипе Арни сыграл своего экранного персонажа, который прибывает на концерт «Guns N’Roses» с целью уничтожить музыкантов. В конце он встречает их за кулисами и, «просканировав» Эксла Роуза, приходит к решению, что «не стоит тратить на них время».
Несмотря на общераспространенную версию, песня не записывалась специально для фильма. Тем не менее, ссылки на «Guns N 'Roses», сделанные в фильме (надпись на футболке «LA Guns» друга Джона Коннора, а также сцена с вытаскиванием Терминатором Т–800 дробовика из коробки с розами) были настолько ясным и очевидным, что было разумным сделать песню «You Could Be Mine» заглавной композицией фильма. Чтобы добиться согласия группы на использование трека в ленте, Арни лично встретился с музыкантами, пригласив их на обед в собственный особняк, а позднее снялся в клипе на песню. В клипе Арни сыграл своего экранного персонажа, который прибывает на концерт «Guns N’Roses» с целью уничтожить музыкантов. В конце он встречает их за кулисами и, «просканировав» Эксла Роуза, приходит к решению, что «не стоит тратить на них время».
Солист Николай Расторгуев и другие участники группы «Шестеро молодых», 1979 год, СССР
Задолго до создания группы "Любэ" Николай Расторгуев, которому уже за 60 лет, участвовал в других музыкальных коллективах. Например на КДПВ фотография, датируемая 1979 годом, показывает нам четырёх молодых людей, участников группы "Шестеро молодых", в которой вторым солистом был Валерий Кипелов.
Российский специалист у колыбели китайской науки, 1993 год, Пекин
Насколько я понимаю, за спиной российского специалиста находятся образцы продукции "Корпорации по развитию науки и технологии". Смешно, да. Смешно было в 1993 году, когда (если кто забыл) в Китае были еще востребованы специалисты с советским образованием и страна считалась менее развитой, чем Россия. Китайский подъем начинался и вот с таких смешных вещей; не только с них, конечно, но и "научные сараи" сыграли свою роль.
Не прошло четверти века, как стало совсем не смешно. Из Штатов в Китай сейчас переводят не только производство, а и часть прикладных исследований; тамошние лаборатории интегрированы с американскими, из "12 программ" несколько курируются американцами прямо; реформу пенсионной системы консультируют скандинавы. Интереса к подобному развитию в России со стороны крупных корпораций я пока не замечал, идет только локализация производства для местного рынка.
И выглядят сейчас новопостроенные китайские лаборатории не только не так, как их "Корпорация по развитию науки и технологии" 1993 года, но и не так как нынешние российские, дышащие на ладан. А всего–то навсего — не давили и гораздо меньше воровали.
Не прошло четверти века, как стало совсем не смешно. Из Штатов в Китай сейчас переводят не только производство, а и часть прикладных исследований; тамошние лаборатории интегрированы с американскими, из "12 программ" несколько курируются американцами прямо; реформу пенсионной системы консультируют скандинавы. Интереса к подобному развитию в России со стороны крупных корпораций я пока не замечал, идет только локализация производства для местного рынка.
И выглядят сейчас новопостроенные китайские лаборатории не только не так, как их "Корпорация по развитию науки и технологии" 1993 года, но и не так как нынешние российские, дышащие на ладан. А всего–то навсего — не давили и гораздо меньше воровали.
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Я правда пытался. Я пытался верить, что Бог есть, что он создал нас по своему образу и подобию, что он очень нас любит и хорошенько следит за тем, что творится.
Я правда пытался в это поверить, но должен признаться: чем дольше живешь, чем больше смотришь на то, что происходит вокруг, тем больше ты понимаешь, что что–то здесь не так.
Война, болезни, смерть, разрушения, голод, разврат, нищета, пытки, преступность, коррупция и шоу на льду.
Что–то совершенно точно не так.
Так никуда не годится. Если это лучшее, на что Бог способен, то я не впечатлен.
Подобные результаты не подходят для резюме совершенного существа.
Все это дерьмо можно было бы ожидать от временного офисного сотрудника с плохим отношением к своим обязанностям.
И, между нами говоря, в любой мало–мальски приличной вселенной этот парень вылетел бы со своего нагретого всемогущей задницей места уже давным–давно.
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