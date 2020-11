Ретро-калейдоскоп сумасшедшего 20 века

Знакомство великого «Терминатора» Шварценеггера и «Ганзов» началась с того, что Арни летом 1991 года после прослушивания только что вышедшего альбома «The Your Illusion II» особенно понравилась песня «You Could Be Mine», и он предложил режиссеру Джеймсу Кэмерону использовать ее в фильме «Терминатор 2: Судный день».



Несмотря на общераспространенную версию, песня не записывалась специально для фильма. Тем не менее, ссылки на «Guns N 'Roses», сделанные в фильме (надпись на футболке «LA Guns» друга Джона Коннора, а также сцена с вытаскиванием Терминатором Т–800 дробовика из коробки с розами) были настолько ясным и очевидным, что было разумным сделать песню «You Could Be Mine» заглавной композицией фильма. Чтобы добиться согласия группы на использование трека в ленте, Арни лично встретился с музыкантами, пригласив их на обед в собственный особняк, а позднее снялся в клипе на песню. В клипе Арни сыграл своего экранного персонажа, который прибывает на концерт «Guns N’Roses» с целью уничтожить музыкантов. В конце он встречает их за кулисами и, «просканировав» Эксла Роуза, приходит к решению, что «не стоит тратить на них время».