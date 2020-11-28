Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов

Кубинский спасатель утонул, спасая жизни четырех российских туристов, которые безответственно влезли в воду, невзирая на запрещающий знак.

Инцидент произошел 18 ноября в провинции Сьего-де-Авила. 34-летний Дариан Оскар Леонард Пино, работавший спасателем в отеле Tryp Cayo Coco, в тот день из-за плохой погоды установил на пляже красный флаг, запрещающий плавать в море. Однако четыре российских постояльца отеля его проигнорировали и вскоре поплатились. Высокие волны начали накрывать их с головой и они стали тонуть. Дариан бросился на помощь, оттащил всех четверых поближе к берегу, а сам пошел ко дну.