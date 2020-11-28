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Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов

Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов (4 фото)

Автор:
28 ноября 2020 22:56
Сообщество : Путешествия
Метки: Отель   запрет   куба   пляж   россияне   спасатель   шторм   
1974
4

Россияне, наплевав на запретительный флаг, влезли в бушующий океан и начали тонуть. Молодой спасатель оттащил туристов поближе к берегу, а на самого себя у него сил не осталось. Он утонул.

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Метки: Отель   запрет   куба   пляж   россияне   спасатель   шторм   
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20  комментариев
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299
Николай 47 минут назад
чувак герой и почему-то у меня такое разное отношение к таким вот парням и к участникам из "БМЛ" (впадлу раскладку менять)... вот человек, не важно какого цвета кожи, который заслуживает уважения и есть долбоящеры - в данной ситуации это мои соотечественники, которые полезли пьяными купаться в шторм...
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850
max 6 минут назад
Вот же суки эти туристы .
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4k
Андрей Крылов 9 минут назад
Спасатель сам облажался. Потому, что не смог. Но его реально жаль. Море - есть море. Там не всё можно предусмотреть. Так или иначе. он пытался спасти людей и место его в Раю. А те туристы - просто говно. Какого их потянуло купаться при том, что запрет по погоде? Мудаки конченные! Им надо вечно теперь, в меру сил, помогать семье того погибшего спасателя и замаливать грехи..
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7k
harlamov 15 минут назад
Потому что он кубинец, а там социализм. Там помочь товарищу или незнакомому человеку это важно. Как у нас в Советском союзе. Ночью, в любую погоду, в любом уголке страны ты мог рассчитывать на помощь. Сейчас все по другому. А кубинец молодец. Viva Cuba libre!
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724
Дмитрий Шахов harlamov 7 минут назад
Согласен. В совке можно было постучать в любую дверь, и попросить попить, тебе не откажут, сейчас даже не откроют. Да и двери закрывали на замок, если уходили из дома или ложились спать.
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22k
Григорий 23 минуты назад
Я не очень понял - четверых вытащил, а на пятого сил не хватило? Если всего было 4, то как он мог утонуть вытащив последнего? Скудное описание подвига, а это подвиг.
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13k
Генка Полчаса назад
Жаль парня. Был в соседнем отеле 6-8 ноября. Куча наролду к обеду была в нуль уже. правда чаще они возле бассейнов находились.
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26k
Игорь 49 минут назад
Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов... 18 ноября...
==========
На Кубе?! 18 ноября этого года?! Российских туристов?!
Ну не знаю. ИМХО - цена жизни этого спасателя важней, чем четыре наших быдла.
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17k
ПаганецЪ Игорь Полчаса назад
А что смущает в дате? Ещё во времена, когда наши военные стояли на Кубе там была примета: температура воздуха +27, температура воды +20, купается - значит русский.
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13k
Генка Игорь Полчаса назад
И что не так? Первый рейс из Москвы на Кубе прилетел 3-го ноября, кажется. Я был в соседнем с Tryp отелем с 6 по 8 ноября.
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13k
Генка ПаганецЪ Полчаса назад
Или канадец. Канадцам тоже +20 вполне сносно.
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17k
ПаганецЪ Генка 21 минуту назад
Канадских войск на Кубе не стояло.
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9k
net 49 минут назад
Чего это за херня снизу приписана? Из-за Российского идиотизма и похеризма??? Да что вы. У дибилов нет национальности. Их тысячи везде бухают, косячат и люди от них страдают.
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1k
maloy net 47 минут назад
Тоже выбесила. Наверное один из секты вечно извиняющихся
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7k
Star Link net 45 минут назад
100% видел в море идиотов из многих стран.
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16k
Delhana 51 минуту назад
Viva Cuba!
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8k
Обыватель Delhana 46 минут назад
Que viva!
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35k
Андрей Бертон 52 минуты назад
С туристами пускай разбирается правоохранительные органы. Спасатель конечно молодец, спас ценой своей жизни, но у него работа такая.
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2k
Варяг оглы Чиуауа 55 минут назад
дуракам -- закон не писан!!!
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