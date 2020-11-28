Кубинский спасатель ценой своей жизни спас четырех русских туристов

Россияне, наплевав на запретительный флаг, влезли в бушующий океан и начали тонуть. Молодой спасатель оттащил туристов поближе к берегу, а на самого себя у него сил не осталось. Он утонул.
Кубинский спасатель утонул, спасая жизни четырех российских туристов, которые безответственно влезли в воду, невзирая на запрещающий знак.
Инцидент произошел 18 ноября в провинции Сьего-де-Авила. 34-летний Дариан Оскар Леонард Пино, работавший спасателем в отеле Tryp Cayo Coco, в тот день из-за плохой погоды установил на пляже красный флаг, запрещающий плавать в море. Однако четыре российских постояльца отеля его проигнорировали и вскоре поплатились. Высокие волны начали накрывать их с головой и они стали тонуть. Дариан бросился на помощь, оттащил всех четверых поближе к берегу, а сам пошел ко дну.
Мужчину нашли только спустя 5 дней. Друг погибшего спасателя Фрэнк Корреа считает, что Дариана следует считать мучеником, ведь он отдал свою жизнь за спасение других.
Источник:
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На Кубе?! 18 ноября этого года?! Российских туристов?!
Ну не знаю. ИМХО - цена жизни этого спасателя важней, чем четыре наших быдла.