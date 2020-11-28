"Где купил ордена?"

Ранение

Последнее ранение в январе 1945 оказалось тяжелым — осколок в мозгу, оторвана верхняя челюсть, семь пулевых ранений в руки, четыре осколочных ранения в ноги, оторвана пятка одной ноги. В госпитале после осмотра его ранений, в историю болезни записали — «Травма не совместима с жизнью». Но Деген выжил. Именно там, в том самом госпитале в Кирове решил для себя, что станет врачом.



Ко Дню Победы

Там же в госпитале произошел случай, о котором Деген любил вспоминать, особенно в День Победы. Не секрет, что многие раненные пытались проносить в госпиталь спиртное, хотя это и было строго запрещено. И вот однажды операция удалась. И тут же следом в палату вошел замполит госпиталя. Видимо, что-то заподозрил. Деген только успел, что сунуть бутылку в тумбочку. Проверяющий стал заглядывать в каждую. Дошел до Дегена. Открыл. Там бутылка. Замполит замер, будто увидел мину. Ион, не давая ему опомнится:



— Не смейте прикасаться к бутылке. Я приготовил ее, чтобы отпраздновать победу!



Трудно сказать, что подействовало, подполковник молча ушел, бросив проверку.



Стихотворение

В основе сюжета история, которая произошла с Дагеном в 1942 году. На поле боя он перевязывал своего тяжело раненного товарища. Даген хотел разорвать на нем рубашку, чтобы перевязать рану, услышал:



- Не надо.. отдай ее живым.. - это были последние слова его друга.



Обвинение

Смерть фронтового товарища, особенно его слова на всю жизнь врезались в память солдата. Через два года родились стихи, те самые, за которые поэта-фронтовика посчитали чуть ли не мародером. В 1945 году Симонов назвал стихи клеветой на Красную Армию, а Дегена - воспевателем мародеров, которому не место в Литературном институте.



Другой поэт, Евтушенко, назовет восемь строк Дегена квинтэссенцией правды о войне:



"Что сделал стих Иосифа Дегена?



Разрезал он острее автогена



всё то, что называется войной,



треклятой, грязной, кровной и родной".



Народные стихи

Деген уже сам был не рад, что высказался о наболевшем. Никто же не был с ним там, когда у него на руках умирал его друг. Осуждать того, кто честно воевал, а не отсиживался в тылу, хотя мог себе это позволить после многочисленных ранений, да и по возрасту в начале войны - абсурдно. И тем не менее, такой факт был.



Критика шла, как всегда, сверху. В солдатских кругах стихотворение поняли, как надо. Долгое время оно ходило в переписанных от руки копиях без указания авторства. Стихи стали народными. Появилось несколько вариантов стихов так как они передавались в том числе и устно: кто-то что-то мог и напутать, приходилось домысливать. Несмотря на то, что стихи не публиковались официально, они выжили и зазвучали с новой силой уже в восьмидесятых. Установили и авторство.



Врач, ученый, писатель

Из-за острой критики Деген вместо Литературного института поступил в Черновицкий медицинский и в 1951 году окончил его с отличием окончил. До 1954 года работал ортопедом-травматологом в Киевском ортопедическои институте, до 1977 года ортопедом-травматологом в больницах Киева. 18 мая 1959 года Деген осуществил первую в медицинской практике реплантацию конечности (предплечья). В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Несвободный костный трансплантат в круглом стебле». В 1973 году защитил докторскую диссертацию по теме «Лечебное действие магнитных полей при некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата». Это была первая в медицине докторская диссертация по магнитотерапии.



В 1977 году Деген репатриировался в Израиль и там более 20 лет проработал врачом-ортопедом.



Но он не забывал и о своем первом, как он считал, призвании - литературе. Продолжал писать: «Из дома рабства», «Стихи из планшета», «Иммануил Великовский», «Портреты учителей», «Война никогда не кончается», «Голограммы», «Невыдуманные рассказы о невероятном», «Четыре года», «Стихи», «Наследники Асклепия», рассказы, очерки.



Те самые стихи

Авторский вариант



"Мой товарищ, в смертельной агонии



Не зови понапрасну друзей.



Дай-ка лучше согрею ладони я



Над дымящейся кровью твоей.



Ты не плачь, не стони, ты не маленький,



Ты не ранен, ты просто убит.



Дай на память сниму с тебя валенки.



Нам ещё наступать предстоит".





Неавторский вариант 1



"Мой товарищ в предсмертной агонии.



Замерзаю. Ему потеплей.



Дай-ка лучше согрею ладони я



Над дымящейся кровью твоей.



Что с тобой, что с тобою, мой маленький?



Ты не ранен — ты просто убит.



Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.



Мне ещё воевать предстоит".





Неавторский вариант 2



"Вьюга, ночь… Поле, полное мёртвых.



Поле боя метель замела.



Кровь фонтанами так и замёрзла



На окоченевших телах.



На мальчишеских трупах застывших



Стынут конусы красного льда.



Мой товарищ, ты стонешь, ты жив ещё,



Что ползёшь через поле сюда?



Мой товарищ, спасти тебя поздно мне,



Ты в крови, ты людей не зови.



Дай-ка, лучше, таща тебя по снегу,



Отогрею ладони свои



Над дымящейся кровью твоей.



Что с тобой, что с тобою, мой маленький?



Ты не ранен — ты просто убит.



Дай-ка лучше сниму с тебя валенки.



Мне ещё воевать предстоит".



На приеме у чиновника