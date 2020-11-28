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"Где купил ордена?"

"Где купил ордена?" (7 фото)

Автор:
28 ноября 2020 18:53
Метки: война   герои   писатели   
2900
7

"Где купил ордена?" - чиновник неудачно пошутил над ветераном, который пришел к нему на прием и получил между глаз

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Метки: война   герои   писатели   
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27k
Минчанин 42 минуты назад
Скопипащу я свой же ответ на подобный пост годовой давности:
Честно, он - герой, да, тут обсуждать нечего. Воин, один из тех, благодаря кому мы победили.

Только, знаете, читал я его книги. Кажется "война никогда не кончается". и ещё что-то Впечатление - двоякое.
Ладно, вот он рассказывает историю войны без прикрас. Какой она была.

Только - потом начинается его "еврейский период". А вот тут, извините, он раскрывается не с самой лучшей стороны. Начинаются какие-то намёки о "богоизбранности" евреев, другие религиозные загоны. Нападки на всех подряд за нелюбовь к евреям. Все антисемиты, просто все!
СССР прямо обвиняется в том, что он развязывает войны против Израиля. Ай-ай, как же так, кровожадный СССР руками арабов убивает бедных беззащитных евреев! Как-то забывает сообщить, что и Израиль-то по большей части образовался и выстоял в первые годы благодаря помощи СССР, и "невинные" евреи отжали у своих соседей такие нехилые территории. Да, и пришли они туда, где до них столетиями жили ДРУГИЕ народы.

Америкосы - еврейские союзники - и те сплошные антисемиты. Евреи почти везде везде показаны некими сверхлюдьми, носителями просто исключительных качеств. В частности, в одном рассказе еврей отказывается от отцовского наследства в 25 миллионов долларов только для того, чтобы его отца похоронили по еврейским обычаям. Все, кроме евреев, показаны - по разному. Много о неевреях и хороших слов, очень много. Но - много и обвинений. Опять же - в основном - в тотальном антисемитизме.

И - вот эта постоянно выпираемая еврейская исключительность, эти обвинения всех , кроме евреев, достаточно сильно режут глаза. Ну да, понятно, что пишет он всё же о том, что ему ближе. О своём народе. И пишет - предвзято. И, как-то, это смазывают впечатление о правдивости его рассказов о войне.
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12k
Алексей 20 минут назад
"Где купил ордена?"
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9k
alexis Полчаса назад
Фигня это всё, Передовой трансплантолог, ветеран и орденоносец до 77 года не мог такое услышать, а на последних фотках- да иконостас, ни пойми что висит, и сказал это скорее всего израильский чиновник.
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3k
RALEXXX 36 минут назад
Похожих историй было много после войны. Наиболее известная и нашумевшая про то, как демобилизованный после войны майор вернулся к себе домой в Киев, где выяснил, что вся семья его погибла в Бабьем Яру, а в его квартире живут чужие люди. На просьбу переночевать, чтобы с утра заняться своим обустройством, услышал оскорбления типа: "Жид, где ордена купил?" Майор из трофейного "Вальтера" уложил обидчика на месте.
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1k
Олег 46 минут назад
В 1977 уехал в Израиль? Ситуация с чиновником произошла тогда же? Разве тогда такое могло быть, по отношению к ветерану?
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1k
Гарри Слепнер 48 минут назад
Молодец. Правильно отреагировал.
Мне интересно, в чиновники отбирают говнюков специально, или они сами в чинуши пролезают?
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944
Лёха Гарри Слепнер 43 минуты назад
Говнюками становятся. Туда попадая. Власть и деньги портят людей. Не знал?
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15k
Flying Dutchmen. Гарри Слепнер Полчаса назад
В чиновники идут люди, не имеющие таланта или профессии...
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1k
Гарри Слепнер Лёха 4 минуты назад
-Уважаемый кандидат в депутаты, зачем вы так стремитесь быть выбранным в думу?
- Вы, что, не видите? Дума погрязла в мздоимстве, разврате, коррупции!
- Вы хотите с этим бороться?
-Не, я хочу в этом участвовать!
Они уже говнюками попадают во власть. Подавляющее большинство
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604
Hard.NET Час назад
Битой им между глаз, некоторым, не помешает....
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−6
Александр Коцеруба 2 часа назад
между глаз- это ещё ласково.. вон из Нашей Раши дедуля решал все вопрос, и без обид, с помощью двустволки))))
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