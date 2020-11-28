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Как ради нашего с вами фильма китайцы запустили производство нужной модели самолёта

Как ради нашего с вами фильма китайцы запустили производство нужной модели самолёта (1 фото)

Автор:
28 ноября 2020 15:10
Метки: Литвяк   ил-2   кинопроизводство   моделизм   штурмовики   
810
1
Сегодня мы хотим рассказать вам о том, из каких «кирпичиков» постепенно складывается наш с вами фильм.

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Метки: Литвяк   ил-2   кинопроизводство   моделизм   штурмовики   
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7  комментариев
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10k
Анатолий Соколов 3 часа назад
а заказать изготовление модели у отечественного художника-моделиста вам религия не позволила?
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7k
Siddis Анатолий Соколов 3 часа назад
а зачем, если есть уже готовые прессформы?
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−1
Павел Кулешов Час назад
если модель снята с производства, но навряд ли оставалась и полиграфия для нее (коробки и тд) поэтому в этом случае отправили бы просто в пакетах.
скорее всего нашли где то в остатках, я думаю и в России такие можно было найти в объявлениях, лично у меня такая лежит коробка, все никак не могу начать собирать)). В наборе достаточно много литников и на производстве это стоило бы очень дорого, поменять несколько раз прессформы и сделать отливки. А так история конечно красивая, чем купили модели в инете)))
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29k
Korolev 2 часа назад
Желаю творческих успехов вашей команде!
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16k
SolomonA 3 часа назад
Если это НАШ фильм - таки где мои 20% с прибыли?
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 3 часа назад
Все конечно интересно и поставил
, но нельзя как то более подробно описывать.
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