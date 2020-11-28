Как ради нашего с вами фильма китайцы запустили производство нужной модели самолёта

Как известно, в фильме «Литвяк», как и ранее в фильме «28 панфиловцев», мы в некоторых сценах будем использовать масштабные модели военной техники.



Наш фильм о летчиках, поэтому в кадре нам будут нужны, помимо прочих, штурмовики Ил-2.



Начав поиски, мы были уверены, что с моделями проблем не будет. Но выяснилось, что модель Ил-2 нужной нам модификации, которую сделал один из мировых лидеров производителей масштабных моделей, китайская компания «Hobby Boss», снята с производства несколько лет назад.



Но, узнав о проблеме, «Hobby Boss» специально для нашего фильма вновь запустили производство, изготовили три модели и оперативно отправили их в Россию, благодаря чему работа продолжается без задержек!



Хотим ещё раз публично поблагодарить наших китайских друзей из фирмы «Hobby Boss», а также нашего друга, основателя фирмы «Lerchik» Идина Чжао, без деятельного участия которого эта история не состоялась бы.



Спасибо, друзья!!! Работаем!!!