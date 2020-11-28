Как ради нашего с вами фильма китайцы запустили производство нужной модели самолёта

Сегодня мы хотим рассказать вам о том, из каких «кирпичиков» постепенно складывается наш с вами фильм.
Как известно, в фильме «Литвяк», как и ранее в фильме «28 панфиловцев», мы в некоторых сценах будем использовать масштабные модели военной техники.
Наш фильм о летчиках, поэтому в кадре нам будут нужны, помимо прочих, штурмовики Ил-2.
Начав поиски, мы были уверены, что с моделями проблем не будет. Но выяснилось, что модель Ил-2 нужной нам модификации, которую сделал один из мировых лидеров производителей масштабных моделей, китайская компания «Hobby Boss», снята с производства несколько лет назад.
Но, узнав о проблеме, «Hobby Boss» специально для нашего фильма вновь запустили производство, изготовили три модели и оперативно отправили их в Россию, благодаря чему работа продолжается без задержек!
Хотим ещё раз публично поблагодарить наших китайских друзей из фирмы «Hobby Boss», а также нашего друга, основателя фирмы «Lerchik» Идина Чжао, без деятельного участия которого эта история не состоялась бы.
Спасибо, друзья!!! Работаем!!!
Наш фильм о летчиках, поэтому в кадре нам будут нужны, помимо прочих, штурмовики Ил-2.
Начав поиски, мы были уверены, что с моделями проблем не будет. Но выяснилось, что модель Ил-2 нужной нам модификации, которую сделал один из мировых лидеров производителей масштабных моделей, китайская компания «Hobby Boss», снята с производства несколько лет назад.
Но, узнав о проблеме, «Hobby Boss» специально для нашего фильма вновь запустили производство, изготовили три модели и оперативно отправили их в Россию, благодаря чему работа продолжается без задержек!
Хотим ещё раз публично поблагодарить наших китайских друзей из фирмы «Hobby Boss», а также нашего друга, основателя фирмы «Lerchik» Идина Чжао, без деятельного участия которого эта история не состоялась бы.
Спасибо, друзья!!! Работаем!!!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Первая детская выставка моделизма в Челябинске
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- Моделизм по-японски
Метки: Литвяк ил-2 кинопроизводство моделизм штурмовики
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скорее всего нашли где то в остатках, я думаю и в России такие можно было найти в объявлениях, лично у меня такая лежит коробка, все никак не могу начать собирать)). В наборе достаточно много литников и на производстве это стоило бы очень дорого, поменять несколько раз прессформы и сделать отливки. А так история конечно красивая, чем купили модели в инете)))