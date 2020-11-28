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Жители шведского города напуганы красным небом

Жители шведского города напуганы красным небом (8 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Треллеборг   внезапно   история   красное небо   подсветка   страшно аж жуть   ферма   швеция   
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Жители небольшого шведского городка Треллеборг были страшно напуганы, когда ночное небо над их городом вдруг стало розово-пурпурным. Впрочем, как оказалось, никакой чертовщины в этом не было - виновником необычного явления оказалась крупная ферма по соседству.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Треллеборг   внезапно   история   красное небо   подсветка   страшно аж жуть   ферма   швеция   
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СергейПименов 3 часа назад
Русские идут!!! Берегись швед.
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31
Macht 41 минуту назад
Это не совсем энергоэффективно, когда облучаешь небо над городом.
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