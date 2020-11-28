Жители шведского города напуганы красным небом

Жители небольшого шведского городка Треллеборг были страшно напуганы, когда ночное небо над их городом вдруг стало розово-пурпурным. Впрочем, как оказалось, никакой чертовщины в этом не было - виновником необычного явления оказалась крупная ферма по соседству.
Жители шведского города Треллеборг на юге страны были очень напуганы, когда по ночам небо над городом вдруг начало светиться флуоресцентным розово-пурпурным светом.
Впрочем, как вскоре выяснилось, дело было не в природных катаклизмах и не в инопланетянах. Всему виной стала расположенная недалеко от города ферма, выращивающая помидоры, - одна из крупнейших в стране.
Владельцы фермы установили новую, энергоэффективную систему подсветки для овощей. В качестве побочного эффекта она стала окрашивать небо над Треллеборгом, по соседству с которым находится ферма, в удивительный насыщенные пурпурные тона.
Владельцы фермы в Гуслове, в 10 минутах езды от Треллеборга, установили люминисцентную систему подсветки с красным светом, который, как оказалось, распространяется по ночам практически на всю территорию города.
По словам фермеров, светодиодная пурпурная подсветка не только помогает экономить электричество, но и здорово продляет урожайный сезон.
Однако жителей Треллеборга это не успокоило. По их словам, свет проникает к ним в дома и мешает им спать.
В итоге по требованию местных жителей фермеры стали отключать подсветку с 17 до 23 часов. "Мы отказались от культивации томвтов по вечерам, хотя для нас это было шагом назад. - говорит владелец фирмы "Альфред Педерсен и сын". - . Мы не хотели никого рассердить. Мы хотели только экономить электричество и выращивать больше помидоров".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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