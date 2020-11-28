Жители шведского города напуганы красным небом

В итоге по требованию местных жителей фермеры стали отключать подсветку с 17 до 23 часов. "Мы отказались от культивации томвтов по вечерам, хотя для нас это было шагом назад. - говорит владелец фирмы "Альфред Педерсен и сын". - . Мы не хотели никого рассердить. Мы хотели только экономить электричество и выращивать больше помидоров".