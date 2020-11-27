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Глава РАН заявил о потере Россией космоса

Глава РАН заявил о потере Россией космоса (1 фото)

Автор:
27 ноября 2020 17:08
Сообщество : Космос
Метки: космос   ран   россия   
1475
1
Мы больше не можем конкурировать в космосе с другими ведущими в этой области державами. К такому печальному выводу подвел присутствующих в среду на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науке президент РАН Александр Сергеев.

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Метки: космос   ран   россия   
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32  комментария
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44k
Похабыч 2 часа назад
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
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3k
Dikkiy 20 минут назад
Так при нынешнем правительстве и этом ............Рогозине, скоро космонавтов на орбиту из катапульты будем запускать!
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4k
Elmaestro Полчаса назад
"Сегодня в Китае в шесть раз больше исследователей, чем в России, в США вдвое!" (с)
.
- идиот, так это же логично, так то в США и населения вдвое больше чем в России.
а в Китае вообще почти в 9 раз.
так и исследователей, если подойти к теме математически, и должно быть больше.
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29k
Михаил Полчаса назад
На научном совете Роскосмоса триумфально прошла защита докторской диссертации соискателя Д. О. Рогозина. Тема диссертации "Повышение тяги двигателей космических летательных аппаратов посредством нанесения на них хохломской росписи".
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2k
gvv Полчаса назад
Всё ещё на президента надеются...
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2k
Варяг оглы Чиуауа Полчаса назад
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
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5k
zulluz Полчаса назад
потому в руководстве сидят "эффективные менеджеры" а не профильные профессионалы, и так повсеместно
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Не печальтесь, рабы божьи! Россия может и потеряла космос, зато приобрела духовность и скрепы! Столько храмов построено, столько попов выращено - уму непостижимо. Многие знания - многие печали. Меньше знаешь - лучше спишь.
Не печальтесь, рабы божьи! Россия может и потеряла космос, зато приобрела духовность и скрепы! Столько храмов построено, столько попов выращено - уму непостижимо. Многие знания - многие печали. Меньше знаешь - лучше спишь.
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414
LinkLine Час назад
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
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20k
dna72 Час назад
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
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7k
Prostovopros Час назад
Ну, хоть один ответственный человек нашёлся, что не побоялся сказать всю правду об ситуации с наукой космоса в РФ. О самом Роскосмосе пока никто не решается рассказать. Все накопленные деньги Страны ушли на трубы для выкачивания нефти и газа на экспорт. Но трубы пустуют, ошиблись сечины и миллеры. Короче - деньги вылетели в трубу.
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5k
zulluz Prostovopros 36 минут назад
нахрена вообще тащить трубы по территории чужих стран, довели до границы и все, надо вам газ, сами тащитесь к трубе,,,,
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7k
Prostovopros zulluz 21 минуту назад
Когда Брежнев строил трубопровод на запад, у него вооще труб бесшовных большого диаметра не было - не производил СССР. Так он их купил в долг, с условием, что рассчитается нефтью. То-есть не потратил вооще живых денег. Сталин вооще поднял Страну до индустриальной и атомную энергетику сделал практически без поставок нефти на запад. Но Путин Сталина папашей обозвал, а про СССР сказал, что только галоши для Африки и делали. Заодно пообещал не поднимать пенсионный возраст при его президентстве и поднял - обманув весь народ. Теперь его компания из миллеров, сечиных, рогозиных и банды олигархов вогнало Роснефть, Газпром в убытки, а Роскосмос отстал от всех на десятилетия, о чём и пост. Тех, кто им верит, и думает, что эти люди хоть что-то делают для Страны - ждёт глубокое разочарование. Я пожилой человек и просто счастлив, что пожил при СССР.
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−65
nabaal Час назад
Потому что сами знаете почему
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174
MakoHunt Час назад
Зато г.Рогозин стихи пишет. Наверное намекая, что духовное важнее...
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Интересно, а когда несколько лет назад дербанили академию наук, отобрали у неё земли и собственность, приватизировали все это добро за копейки, кто был бенефициаром сего действа и куда ушли полученные средства?

В Краснодаре на бывших землях ран теперь целый город стоит с населением под 500 тысяч населения
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15k
Олег Час назад
Асе выступление сводится к банальном выколачиванию денег.
Ссылка m.youtube.com
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849
12 Час назад
А не прибывали зарабатывать... Только и умеете Плакать просить бабло... Давайте уже на фундаментальную науку сами зарабатывайте... Сделали лекарство, где оно в аптеках... и так везде... Илон не просто мечтал о многоразовом корабле, он уже знаел за сколько он будет продавать доставку спутников... А вы так и продолжаете ныть... Стыдно господа ученые....
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414
LinkLine 2 часа назад
открыл америку, это было еще известно 30 лет назад
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8k
Sasa 2 часа назад
Понимаешь Сталина, который ввел в оборот понятие - "Враг народа" или "Вредительство" и наказания за это. Сам сталкивался на местах с чиновничьем. Они лишь губы раздувают и ... все на корню тормозят. А зачем что-то делать? Зарплата идет, откаты поступают, еще о народе думать? Это для них лишняя головная боль! Народ не сдохнет. Так, делать видимость работы.
Пока сверху не прилетит оплеуха или за жопу не возьмут, ничего делать не будут. Да еще к тому, многие чиновники просто находятся не на своем месте, без профильного образования. Как они могут управлять тем, в чём понятия не имеют?
Есть, конечно, чиновники профессионалы, но они поработав, уходят в бизнес или политику.
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25k
Антон 2 часа назад
Глава РАН заявил о потере Россией космоса
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16k
Виталий Кот 2 часа назад
картинка -Юра прости ...
на картинку тоже денег нет
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289
Алиса 2 часа назад
Держава уровня африки добиваемая дзюдоистом и его еврейским окружением.
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1k
Бровеносец в потёмках Алиса Час назад
Ну где нам равняться с великим галушкиным каганатом
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7k
Prostovopros Бровеносец в потёмках Час назад
У тебя, как всегда - во всём виноваты хохлы и пиндосы...
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289
Алиса Бровеносец в потёмках 55 минут назад
Миллиардер Илон Маск - американец -вкладывает деньги в Американскую экономику, обеспечивая американцев работой.

Друг пуйла, еврей ротенберг, собирает дань с автовладельцев, выводит деньги из сраны, строя своё состояние за рубежом и там же обучает своих еврейских детишек.

Ещё примеры?
В чём я не права?
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1k
Бровеносец в потёмках Алиса 19 минут назад
У вас и факты имеются, надо полагать? Или только со слов гапона-навального?
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