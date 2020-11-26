Красавицы мирового кино в купальниках на пляже

Не так давно я делился с вами фотографиями советских актрис в бикини. Но было бы несправедливо не упомянуть о зарубежных актрисах прошлого, Ведь они тоже были безумно популярны. В том числе и в нашей стране.
Так что, давайте начнём. Практически каждая актриса в статье представлена несколькими снимками, поэтому не ленитесь пролистывать галереи.
Одри Хепберн.
Не думаю, что нужно что-то про неё вам рассказывать. Фильмы с её участием все видели и многие любят. Принцесса Анна в «Римских каникулах» и Холли в «Завтраке у Тиффани», Элиза в «Моей прекрасной леди» и Николь в «Как украсть миллион». И конечно же Наташа Ростова
Ава Гарднер.
Одна из самых красивых актрис XX века. Синтия Грин из «Снега Килиманджаро» и Элоиза Келли из «Могамбо». А ещё она играла Удовольствие в советско-американской киносказке «Синяя птица»
Грэйс Келли.
Она снималась в кино мало. Но прочно заняла место в истории кино, как одна из самых высокооплачиваемых актрис своего времени. Добавьте к этому признание – Золотой Глобус за роль в «Могамбо» и Оскар за роль в «Деревенской девушке». А снималась мало потому, что на пике карьеры вышла замуж за князя Монако Ренье III
Рита Хейворт.
Одна из икон старого Голливуда. Не знаю, показывали ли фильмы с её участием в СССР, но нынешний зритель её прекрасно знает: плакат с её изображением – лучший выбор, чтобы скрыть прорытый туннель для побега
Хеди Ламарр.
Возможно, что это имя вам не сильно известно, ведь пик её славы пришёлся на 30-е и 40-е годы. Но это не просто красивая женщина. Это выдающая личность, про которую, будьте уверены, ещё снимут фильм. Очаровательная и успешная актриса и талантливый изобретатель
Мэрилин Монро.
Как же можно было обойтись в такой подборке без этой красавицы. Множество слухов и рассказов об её жизни не будем вспоминать. Для нашего зрителя – она в первую очередь Душечка из «В джазе только девушки»
Ингрид Бергман.
Три Оскара и четыре Золотых глобуса. Четвертая строчка в списке «100 величайших звезд кино за 100 лет». И просто красивая женщина. Напомнить где играла? Ну это почти полсотни фильмов. Но в первую очередь – Ильза в «Касабланке»
Мишель Мерсье.
Эту актрису представлять вам не надо. От роли, по которой мы все её знаем, в своё время отказались Брижит Бардо, Катрин Денёв и Джейн Фонда. Очаровательная Анжелика из серии фильмов по романам Анн и Сержа Голон
Милен Демонжо.
Ещё одна французская красавица, которую мы помним по старым фильмам. В первую очередь, конечно же, это Элен из "Фантомаса" и Миледи из "Трёх мушкетёров".
Элизабет Тейлор.
Ещё одна легенда мирового кино. И очень красивая женщина. Опять же, рассказывать о ней – эта тема для нескольких статей. Фильмы с её участием знали и смотрели во всём мире. А для нашего зрителя – она, наверное, в первую очередь Клеопатра
Источник:
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Не то что волочкова в бикини и на шпагате своем.