Красавицы мирового кино в купальниках на пляже

Так что, давайте начнём. Практически каждая актриса в статье представлена несколькими снимками, поэтому не ленитесь пролистывать галереи.

Одри Хепберн.

Не думаю, что нужно что-то про неё вам рассказывать. Фильмы с её участием все видели и многие любят. Принцесса Анна в «Римских каникулах» и Холли в «Завтраке у Тиффани», Элиза в «Моей прекрасной леди» и Николь в «Как украсть миллион». И конечно же Наташа Ростова