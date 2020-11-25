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Умели же раньше такую красоту делать!

Умели же раньше такую красоту делать! (6 фото)

Автор:
25 ноября 2020 21:13
Метки: СПб   архитектура   история   петербург   
917
6
Внутри особняка А.А.Половцова (Дома архитектора) на Большой Морской, 52.
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Источник:

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Метки: СПб   архитектура   история   петербург   
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2k
au3 9 часов назад
Плати бабки и сделают.
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10k
Сибирячка Час назад
Тут несколько причин. Деньги. Время и тогда не было дизайнеров.
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6k
amrita 6 часов назад
Всегда восхищалась именно полами паркетными. Это чудо российское. Сколько фотографий английских, французских дворцов нигде нет такого красивого наборного паркета.
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7k
Prostovopros 7 часов назад
И сейчас умеют такую красоту делать. И делают. И тогда и сейчас - это делали для ограниченного круга богатых людей. Что касается резных панелей из Италии 16 века - почитайте как 50-т лет грабили Константинополь после взятия крестоносцами в четвёртом крестовом походе 13 века. Вывозили не просто произведения искусства - а целые улицы. Награбленное украсило европейские дворцы и города. Блеск Европы - это столетние грабежи всех окрестностей и заморских территорий. Почитайте - интересно.
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16k
Марина 8 часов назад
Дайте мне пару десятков тысяч крепостных со всеми их деревушками, землёй и прочим, так я и сейчас такое куплю.
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44k
Albert GER Марина 6 часов назад
Сейчас надо нефтяные трубы просить.
На крестьянах плохо гешефт идёт.
На дотациях держатся.
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16k
Марина Albert GER 4 часа назад
Так это, нефть дешевеет, сейчас люди - новая нефть.
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36k
Прораб 8 часов назад
Да уж, со вкусом люди жили.
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