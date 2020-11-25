Умели же раньше такую красоту делать!

Внутри особняка А.А.Половцова (Дома архитектора) на Большой Морской, 52.
Вы только посмотрите, какая красота, какая тонкая работа. Вот, за что я люблю Петербург, что тут действительно каждый дом – произведение искусства.
Уже в первые годы существования Петербурга на месте этого здания располагалась усадьба с большим садом, выходящим к реке Мойке. Одним из первых владельцев дома был сподвижник Петра Великого, канцлер Г.И.Головкин. Кроме его потомков, домом владели граф Бутурлин, флигель-адъютант Н.Н.Походяшин.
В начале XIX века князь Сергей Сергеевич Гагарин – директор Императорских театров – приобрел в Италии резные дубовые панели XVI века, из которых впоследствии был создан Дубовый зал. Камин в этом зале тоже XVI века, итальянских мастеров, из трех сортов мрамора с бронзовой скульптурой – аллегорией Науки и Искусства.
Уже в первые годы существования Петербурга на месте этого здания располагалась усадьба с большим садом, выходящим к реке Мойке. Одним из первых владельцев дома был сподвижник Петра Великого, канцлер Г.И.Головкин. Кроме его потомков, домом владели граф Бутурлин, флигель-адъютант Н.Н.Походяшин.
В начале XIX века князь Сергей Сергеевич Гагарин – директор Императорских театров – приобрел в Италии резные дубовые панели XVI века, из которых впоследствии был создан Дубовый зал. Камин в этом зале тоже XVI века, итальянских мастеров, из трех сортов мрамора с бронзовой скульптурой – аллегорией Науки и Искусства.
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Метки: СПб архитектура история петербург
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