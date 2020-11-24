Как немецкий летчик BF109 пощадил бомбардировщик США B17. Случай с летчиками Штиглером и Брауном

Данная пост посвящен интересному случаю, произошедшему 20 декабря 1943 года во время воздушного боя в небе над Германией, когда немецкий летчик-истребитель не стал сбивать поврежденный американский бомбардировщик.
Источником для написания статьи послужили переведенные отрывки издания «Высший призыв: невероятная история сражения и рыцарства в небе Второй мировой» автора Адама Макоса, в которой довольно подробно описывается сама боевая ситуация того сражения и происходящее далее.
20 декабря 1943 года шла бомбардировка города Бремен американской авиацией, основными целями для бомбардировщиков B-17 были военные предприятия, производившие оружие и технику. Бомбардировщик B-17 второго лейтенанта Чарльза Брауна с 9-ю другими членами экипажа действовал в составе 379-й группы бомбардировочной авиации ВВС США, которая в то время базировалась на Британских островах.
Бомбардировщик шел на фланге «Боевой коробки», строя из нескольких самолетов общей группы. Во время захода группы на цель, B-17 Брауна получил первое попадание от огня зенитных батарей противника, в результате которого вышел из строя один из двигателей, самолет потерял скорость и отстал от основной группы. Замедливший свою скорость самолет тут же подвергся плотному обстрелу систем ПВО и получил большое число рваных пробоин фюзеляжа, потерял еще один двигатель, взрывом снаряда ему частично разорвало хвостовую часть.
Через некоторое время самолет настигли несколько немецких истребителей, в результате 10-ти минутного воздушного боя истребители нанесли бомбардировщику еще больше урона, весь фюзеляж зиял отверстиями от пуль и рваными пробоинами, через которые можно было даже увидеть экипаж. Браун принял решение уводить самолет в Британию, практически все члены экипажа, в том числе и сам Браун, имели средние и тяжелые ранения, один из них погиб.
Эти бомбардировщики славились своей живучестью, но в данной ситуации самолет просто выдавал чудеса. Отходящий одинокий американский самолет был замечен в отдаленных от места бомбардировки районах и в воздух поднялся немецкий летчик-истребитель Франс Штиглер на своем Messerschmitt Bf 109 (опытный летчик с 27 победами на тот момент). Истребитель Штиглера, после предыдущего вылета, имел некоторые повреждения, но немецкий лётчик все равно решил подняться в воздух на перехват американского бомбардировщика.
Немец был полон решимости сбить неприятеля, сбросившего бомбы на завод. Подобравшись к самолету поближе, немецкий лётчик, мягко говоря, удивился, что при таких огромных повреждениях бомбардировщик все ещё продолжает полет и решил повременить с открытием огня.
Стрелки B-17 доложили Брауну о том, что к ним в борт пристроился немецкий истребитель и при этом не стреляет, на что Браун приказал стрелку единственной оставшейся боеспособной верхней турели держать оружие наготове и стрелять только в ответ. Приблизившись к самолету ближе, немец увидел раненных летчиков, принялся жестикулировать, показывая американцам сигнал для приземления, но «янки» не понимали его.
Из воспоминаний Штиглера: «…я видел состояние их самолета, он был весь в пробоинах, через них я видел раненных. Мой командир в Африке говорил мне, что, если он узнает о том, что я стрелял по катапультирующимся летчикам, он сам меня пристрелит...Для меня эти летчики были теми самыми катапультировавшимися, они были практически беспомощными перед моим Messerschmitt, как я мог их сбить...». Согласно изданию, немецкие зенитчики не могли стрелять по бомбардировщику, так как рядом с ним летел свой истребитель, получается, что он их прикрыл.
Дойдя до границы Германии, Штиглер отсалютовал американским летчикам, после чего развернулся и ушёл обратно. Штиглер на базе, конечно же, не рассказал правду. Американцы же, приземлившись в Англии, доложили о пожалевшем их немецком лётчике, в ответ на что им запретили рассказывать эту ситуацию товарищам, чтобы не вызвать «жалости» к врагу.
Из воспоминаний Брауна: «...кое-кто решил, что мы не имеем права быть такими же, как этот немецкий лётчик и проявлять свои человеческие качества...». И Штиглер, и Браун прослужили до конца войны, имели многочисленные боевые награды. В мирное время у обоих, уже бывших, лётчиков складывалась вполне интересная жизнь.
Брауна во время встречи ветеранов ВВС попросили рассказать наиболее яркий случай, который приключился с ним во время войны, и он рассказал о том немецком летчике. После того рассказа Браун решил попытаться найти немца и сделал запросы в соответствующие ассоциации.
На свой запрос Браун получил ответ из Канады, некий эмигрант из Германии написал ему: «Я тот самый пилот». В переписке немец описал ситуацию и свой истребитель. Ветераны встретились и с первой встречи подружились, долго общались.
Вот такой случай имел место быть во время одной из самых кровопролитных войн 20 века.
Источник:
- Презентация Пентагона о Второй мировой войне возмутила россиян
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- Мясной бор - территория неупокоенных душ
- Мой прадед прошел войну
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Пост мне не понравился. Слащавенький такой...
А то падежи не вяжутся.. ))))