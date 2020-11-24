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Как немецкий летчик BF109 пощадил бомбардировщик США B17. Случай с летчиками Штиглером и Брауном

Как немецкий летчик BF109 пощадил бомбардировщик США B17. Случай с летчиками Штиглером и Брауном (7 фото)

Автор:
24 ноября 2020 19:56
Метки: авиация   война   история   
1133
7

Данная пост посвящен интересному случаю, произошедшему 20 декабря 1943 года во время воздушного боя в небе над Германией, когда немецкий летчик-истребитель не стал сбивать поврежденный американский бомбардировщик.

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Метки: авиация   война   история   
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1k
Ксения К 5 часов назад
Во-первых, немецкий лётчик совершил преступление. Независимо от того нацисты это или кто ещё. Американские лётчики бомбили и убивали их соотечественников над их же территорий. Наверняка погибли и мирные жители - немцы. Во-вторых, американцы в такой ситуации не церемонились бы. Хотя бы вспомним случай, когда они вообще бомбили колоны советских войск. Последние очень чётко демонстрировали свою принадлежность к Красной Армии. Затем наши же истребители, с красными же звёздами, пытались защитить эту колонну, но американцы и тут ввязались в бой с союзниками. А вспомним тотальные американские бомбардировки мирных немецких городов, где никакой военной или индустриальной инфраструктуры не было? Ведь целые города с лица земли сносили. Так что вряд ли бы они жалели немецких лётчиков. Не в их правилах. Иными словами, немецкий лётчик спас тех, кто виновен в смерти его же соотечественников в настоящем и в будущем. Странное "благородство".
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1k
AH_94 2 часа назад
Понятно какие повреждения имел мессер. Оружие не работало.
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25k
Антон 2 часа назад
Враг уничтожает твои города, утюжа их бомбами, Германия терпит катастрофу на восточном фронте, янки и англы прославились, как самые злобные бомбардировщики Германии - и лётчик решает проявить благородство, когда этот же враг уже на новом самолёте прилетит снова убивать? Брехня.
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452
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Просто взял и пожалел..не забудем что это конец 1943..
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812
max 3 часа назад
Как немецкий летчик BF109 пощадил бомбардировщик США B17. Случай с летчиками Штиглером и Брауном
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7k
Prostovopros 3 часа назад
А у моей мамы другая история. Во время оккупации в разгар наступления под Москвой, их деревню немцы загнали в сарай. Но налетели ИЛ-2, отбомбились, а пехота пошла в наступление. Освободили. Хотели немцы их поджечь или нет - уже никто не знает. Деревня думала, что просто не успели. Но не любила она немцев с тех пор и до конца жизни. И таких историй аж 26 млн. только от погибших.
Пост мне не понравился. Слащавенький такой...
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53k
Racer777 3 часа назад
Немецкий летчик дурак. Надо было из пушки по кабине вдарить. Не понимаю, почему он так не поступил??? Я просто представил - только что, группа Хейнкелей-111 и Ю-88 отбомбились по моему Сталинграду (Минску, Воронежу, Твери). Я поднимаюсь в воздух, догоняю подбитую падлу, вижу как она истекает маслом и... РАЗВЕРНУСЬ???? Да он предатель, этот Штиглер!!!
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53k
Racer777 3 часа назад
Да, и я более чем уверен, будь ТО Советский израненный бомбер, он бы не церемонился...
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 4 часа назад
Дим, поправь...
А то падежи не вяжутся.. ))))
Дим, поправь... А то падежи не вяжутся.. ))))
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8k
Обыватель 4 часа назад
Божечки, какая милота, [мат]
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20k
sportage030 4 часа назад
У немца просто закончились боеприпасы, вряд ли он пожалел бы пиндосов, которые зажигательными бомбами убили в дрездене больше людей чем в хиросиме.
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593
Audrius Lape sportage030 3 часа назад
До Дрездена ещё было больше года.
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20k
sportage030 Audrius Lape 2 часа назад
Не важно, суть одинаковая.
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61k
Максим 4 часа назад
Скажу тебе одно, Штиглер.. Американец бы тебя не пощадил.
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11k
Dobryi_KOT 4 часа назад
Фриц не просто дурак, он военный преступник. Жаль, что при приземлении он не рассказал о произошедшем - его бы расстреляли, и правильно бы сделали.
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24
Дядя Витя 5 часов назад
Фейк. Полностью вся сущность пендосов. Оттужить Бремен и отлить слезку, пощадить пусть и выполняющего приказ лётчика.
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6k
Goldsmith 5 часов назад
Я бл.. ть щяс разплачусь. Где-то взгрустнул коля уренгойский.
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9k
Wolfsangel 5 часов назад
Да...за частую в этой жизни происходит то что вообще не должно было произойти...
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