Как немецкий летчик BF109 пощадил бомбардировщик США B17. Случай с летчиками Штиглером и Брауном

Через некоторое время самолет настигли несколько немецких истребителей, в результате 10-ти минутного воздушного боя истребители нанесли бомбардировщику еще больше урона, весь фюзеляж зиял отверстиями от пуль и рваными пробоинами, через которые можно было даже увидеть экипаж. Браун принял решение уводить самолет в Британию, практически все члены экипажа, в том числе и сам Браун, имели средние и тяжелые ранения, один из них погиб.

Эти бомбардировщики славились своей живучестью, но в данной ситуации самолет просто выдавал чудеса. Отходящий одинокий американский самолет был замечен в отдаленных от места бомбардировки районах и в воздух поднялся немецкий летчик-истребитель Франс Штиглер на своем Messerschmitt Bf 109 (опытный летчик с 27 победами на тот момент). Истребитель Штиглера, после предыдущего вылета, имел некоторые повреждения, но немецкий лётчик все равно решил подняться в воздух на перехват американского бомбардировщика.

Немец был полон решимости сбить неприятеля, сбросившего бомбы на завод. Подобравшись к самолету поближе, немецкий лётчик, мягко говоря, удивился, что при таких огромных повреждениях бомбардировщик все ещё продолжает полет и решил повременить с открытием огня.