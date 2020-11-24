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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
24 ноября 2020 11:39
Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
1222
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   юмор   
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8  комментариев
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Fiverknot Час назад
Говно - это в унитаз, а не сюда.
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53k
Racer777 53 минуты назад
ФИШКИ, вы будете убиты рано или поздно вот такими вот постами. Я - серьёзно. Лично мне, все реже и реже хочется сюда заходить. У вас БАРДАК и страница изнасилована рекламой. Ну с рекламой - все понятно, но БЭСЭДЭР????!!!! ВАм самим, сцуко не стыдно, это мразотное ГАВНО здесь вешать???? Идиоты, @лять....
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8k
Атеист Racer777 37 минут назад
Так это дерьмо и есть реклама. Бабки на лапу дали, они и опубликовали, еще дали - изменили значение рейтинга. Делов то на пару секунд, если скриптик готовый.

Здесь за нормальный коммент или пост можно жестко в минус уйти, а за го-вн-о в плюс..
...продажность.
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8k
Атеист 23 минуты назад
или вообще в cron задачку.
кто-то минус поставил, - начислилось 2 плюса.
ВОт щас "33 плюса, 15 минусов". 3 барана плюсы поставили, а остальные минусы влипили. 15x2=30. Вот и вся математика))
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53k
Racer777 55 минут назад
Что за ШЛАК плюсует это лютое ГАВНИЩЩЕ???
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18k
Добрый Алабай Racer777 9 минут назад
Администрация сайта за деньги.
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Racer777 56 минут назад
Бэсэдэр - ГАВНО. Автор - @УДАК.
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7k
Михалыч Час назад
Бэсэдер, скоро станет именем нарицательным, обозначающим испускание зловонных газов.
- "Серёга, это ты тут набеседерил? Проветри, быстро!"
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Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год Этот мир катится к черту и не совсем понятно, чем еще порадует 2020 год Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
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