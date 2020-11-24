"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Стой, кто летит!
Нетаниягу на частном самолете тайно вылетел в Саудовскую Аравию. Вслед за ним на другом частном самолете прилетела демонстрация Читать далее.
Рис. Бориса Эренбурга
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Дочка отсчета
Путин осудил бардак, происходящий на выборах в США, и пообещал в России плавный переход власти к Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Гарлем подкрался незаметно
В ходе визита в Израиль Майк Помпео посетил Южный Тель-Авив и заявил, что Тахана мерказит является Читать далее.
Рис. Юрия Борца
Мойте руки перед бедой
Для разгона демонстрации противников карантина полиция Берлина применила водометы, мылометы и маскометы. В дальнейшем Читать далее.
Рис. Валериу Курту
Вакцина нашла героя
Израильские СМИ сообщили, что Нетаниягу ведет с Путиным переговоры о поставках российской вакцины вопреки обязательствам Читать далее.
Рис. Махмуджона Эшонкулова
Помогите, помогают!
Эрдоган потребовал разместить турецкие войска в Нагорном Карабахе, угрожая в противном случае Читать далее.
Рис. Веры Демьяновой
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Здесь за нормальный коммент или пост можно жестко в минус уйти, а за го-вн-о в плюс..
...продажность.
кто-то минус поставил, - начислилось 2 плюса.
ВОт щас "33 плюса, 15 минусов". 3 барана плюсы поставили, а остальные минусы влипили. 15x2=30. Вот и вся математика))
- "Серёга, это ты тут набеседерил? Проветри, быстро!"