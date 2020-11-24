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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
24 ноября 2020 09:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
2216
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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39  комментариев
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Ты в России, детка. Не выёживайся
Ты в России, детка. Не выёживайся
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6k
Garpia121 2 минуты назад
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Давно пора установить истинное равноправие. А то ратуют только за равноправие женщин. Мужчина на равных имеет право принимать решение о рождении ребенка и о его проживании.
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6k
Garpia121 17 минут назад
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Для женщин с нормальной грудью, не вариант.
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3k
Александр Зотов Полчаса назад
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Ярмольник
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 36 минут назад
Комментарий к фото
А потом за колу 18 лет алименты платить...
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 37 минут назад
Комментарий к фото
Дзюбе тоже нужно получить этот диагноз. Да и всей сборной, в принципе, тоже
Дзюбе тоже нужно получить этот диагноз. Да и всей сборной, в принципе, тоже
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6k
amrita 38 минут назад
Комментарий к фото
Всем бы такую вот ""СЕКРЕТАРШУ""
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 40 минут назад
Комментарий к фото
Он вам не псаки©
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 43 минуты назад
Комментарий к фото
А видео есть, где он лайкает?
А видео есть, где он лайкает?
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38k
Raush 50 минут назад
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Мне вот никто таких советов не давал и пришлось до всего доходить самому. Но самое интересное, что в итоге я пришел именно к такому же выводу...
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 51 минуту назад
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Нэ бачили мы никакой радиации
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13k
Юрий 54 минуты назад
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Кота? Из дочки? Может кошечку всё таки?
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38k
Raush 54 минуты назад
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Нецензурное имя
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18k
BillyBonzz 57 минут назад
Комментарий к фото
Как правило, все косят под дибилов на работе только для одной цели: уход от ответственности и отказ в принятии решения. Дураком жить проще, с него спроса нет, вот большинство на работе и пользуются принципом "Ты - начальник, я - дурак". Но начни вести беседу с кем-либо из рабочего коллектива вне рабочей обстановки, например на корпоративе - о, я вас уверяю, более эрудированного и знающего что делать человека вы не найдете нигде.
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4k
Nikolay Fomin 57 минут назад
Комментарий к фото
Примечательно, что и с ними надо, как с дибилами)))
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13k
Юрий 57 минут назад
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Андрея, судя по всему, банят сразу и навечно...
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6k
Сергей Ко Час назад
"до 47 раз на дню."
А как же 42.
"до 47 раз на дню." А как же 42.
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4k
Nikolay Fomin Час назад
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Так вот как называются эти маленькие гандончики! Киноа!
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4k
Nikolay Fomin Час назад
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Да. В нулевом размере есть свои прелести)))
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3k
Евгений Час назад
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" - Чем бы нам заняться уважаемые кроты ?
- А давайте посчитаем..."

8-ми часовой рабочий день, 8 часов сон, 8 часов отдых. Допустим во сне, она этим не занимается. Выходит, что на работе, она делает это 23,5 раза. Дадим ей на это по 5 минут (женщина опытная, управляется быстро). 23,5*5=117,5 минут=2 часа чистого рабочего времени. 1/4 рабочего дня. Даже без учета того, что она отвлекает других сотрудников, я бы, на месте работодателя, задумался о производительности труда данного сотрудника и вкатил бы ей встречный иск, раз уж суд не разрешает её уволить.
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18k
BillyBonzz Час назад
Комментарий к фото
Ага, скоро лето а кость до сих пор еще крупная)))
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