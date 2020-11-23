Звезду сериала «Мажор» избили в Москве

Источник знакомый с ситуацией рассказал, что артист находится в травматологическом отделении городской больницы имени Пирогова в платной палате.



Предварительно известно, что у Прилучного диагностированы переломы лицевых костей, ссадины и ушибы мягких тканей головы. Источник утверждает, что травмы актера характерны для полученных в драке. Жизни артисту в настоящий момент ничего не угрожает.