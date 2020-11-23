FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4377 постов • 620 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Звезду сериала «Мажор» избили в Москве

Звезду сериала «Мажор» избили в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 12:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 360подмосковье   больница   видео   драка   знаменитости   инцидент   мажор   павел прилучный   шоу бизнес   
953
1
1
Актер Павел Прилучный был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу после избиения. У актера диагностированы переломом лицевых костей, ссадины и ушибы головы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 360подмосковье   больница   видео   драка   знаменитости   инцидент   мажор   павел прилучный   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
771
satra 2 часа назад
Наверное что-то не то в родительском чате написал. Или на шторы не скинулся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
388
Серега 3 минуты назад
С Пригожиным и Винокуром у помойки чебуречной махался небось. Голодают артисты чо уж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Дядя Витя 15 минут назад
Обидно. Нормальный парень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mukado Полчаса назад
Вжился в роль похоже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko 42 минуты назад
Дозвизделся мажор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nitroglicerin 50 минут назад
"Звезда сериала"!! ЗВЕЗДА! СЕРИАЛА!-не громко ли сказано? "Актёришка очередного российского говносериала"-так правильнее,по моему мнению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злой чебурек Nitroglicerin 2 минуты назад
Не, он норм актер. Да и мужик ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Dmitrij Berezin Nitroglicerin Минуту назад
Da vsem poh na tvoe mnenie
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42
Анна Анна 52 минуты назад
No comments
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vlad 56 минут назад
Королев с Аверьяновым все-таки его достали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Прохожий3 Час назад
Очень похоже на битву с зеленым змием)). Проигрывает по очкам))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
hebpat Час назад
не ну мне тоже его игра не сильно нравится, но чтобы бить за это....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Небось, Меладзе ему засветил в очереди за благотворительным обедом.
Или в магазине товар по акции не поделили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz Час назад
Походу [мат], стал быдланить где нибудь «да ты знаешь кто я» , просто так лицевые кости не ломают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Элек Мек Час назад
Звезду сериала «Мажор» избили в Москве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Элек Мек Час назад
Работу гримёров оцениваю на 4+.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Антон Семёныч Час назад
Забывать походу стали. Надо напомнить о себе.
Но только душком слабоват...например как Бари Алебастров, "крота" махнуть под маринованный огурчик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KOSTELLO Антон Семёныч 59 минут назад
Соглашусь с версией корявого пиара
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки 2 часа назад
мажоров перепутали, киношного побили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu 2 часа назад
там авария,там переахли кого-то, тут избили - сайт хорошего настроения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx Max Lu 12 минут назад
судя по всему, эти новости здорово куму-то поднимают настроение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео) «Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео) Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни» Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни» Бритни Спирс одержала маленькую победу в борьбе за свою свободу Бритни Спирс одержала маленькую победу в борьбе за свою свободу Муслим Магомаев Муслим Магомаев Леонид Якубович до «Поля чудес»: Завод, торги и конкурсы красоты Леонид Якубович до «Поля чудес»: Завод, торги и конкурсы красоты
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

445756



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что такое «штопор дьявола»
2
37
Что такое «штопор дьявола»
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
1
120
Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Петербургским школьникам давно пора на дистанционку, а Потехиной – на пенсию
0
19
Петербургским школьникам давно пора на дистанционку, а Потехиной – на пенсию
Когда свято место – пусто: почему Гусман отсутствует в жюри КВН?
0
16
Когда свято место – пусто: почему Гусман отсутствует в жюри КВН?
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#кино#интересное#украина#актер#настроение#на различный вкус#германия
#прикол#интересно#СССР#прикольные#позитив#жизнь#в мире#подборка#биография#дети
#фото#история#картинки#дтп#полиция#авария#люди#смешные#владивосток#домашние животные

На что жалуетесь?

Вернуться