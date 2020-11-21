Как выживали в 90-е

Часто 90-е годы называют лихими девяностыми. Но это не от удали и лихости тех лет, а совсем наоборот, от бедности и разрухи. Я бы добавил и другие слова, характеризующие это время:
- смутные
- голодные
- шальные
Как выживали в это время советские граждане можно узнать на примере известных людей, да и сами вы можете вспомнить, как жили в то время. Что самое главное никто не ныл, и ничего не просил у государства. Вспомнить, а потом рассказать в комментариях. Итак, начнём.
Кем пришлось работать в 90-е годы советским актёрам
- Алексей Горбунов занимался извозом. Попросту говоря таксовал. Ролей у него в 90-е было мало и нужно было зарабатывать другим способом.
- Виктор Логинов, известный Гена Букин из сериала Счастливы вместе, в девяностые годы был уже женат, у него были дети. Поэтому, чтобы обеспечить семью, работал шахтёром, работал спасателем, и даже экскурсоводом.
- Федор Добронравов в трудные девяностые мыл полы в Третьяковской галерее.
- Светлана Светличная в 90-е годы мыла полы.
- Татьяна Клюева сначала работала продавцом, торговала обувью на рынке. Затем стала работать на себя. Под её руководством работало шесть торговых точек.
- Андрей Краско в трудные девяностые работал шофером на киностудии.
На примере этих актёров видно, в 90-е люди брались за любую работу. А так как у многих не было других специальностей кроме основной, то работали и таксистами, если есть права на вождение, дворниками, продавцами, уборщицами.
Я в 90-м году будучи студентом женился, чтобы обеспечить семью перевёлся на заочное отделение, и пошел работать грузчиком на фармзавод. И так делали многие студенты нашего института. В 1991 году родился сын, и хотя я зарабатывал не плохо работая грузиком я решил подрабатывать, благо график работы грузчиком позволял ( 2 дня по 12 часов работал, 2 дня отдыхал). В выходные дни сопровождал иностранцев в прогулках по Москве, и подрабатывал экскурсоводом. Вставал в 6 часов утра и бежал в гастроном, чтобы успеть занять очередь за молоком. После этого бежал на работу, и могу сказать, что мы с женой были счастливы. Я должен был быть мужиком, я должен был сделать все, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась.
У родителей я не мог ничего попросить, мне было стыдно. Я понимал, что им самим тяжело, но мама пыталась чем-то помогать, хотя и знала что я против. Я пахал как черт, зарабатывал как мог, и в 1995 году смог купить квартиру, 2-х комнатную в Чертаново, но свою.
На семейном совете мы приняли решение купить дом в деревне. Бабуля решительно сказала, что я все там сделаю и накормлю вас. Очень помогли нашей семье 6 соток нашего огорода. Картофель, лук, чеснок, кабачки, огурцы, ягоды. Всё это съедалось детьми и внуками. Я помню талоны на продукты, но не помню, чтобы кто-то из нашей семьи голодал. А семья была, мягко говоря, не богатая, но счастливая, черт возьми.
И никто ни у кого и ничего не просил, и ни у кого в голову не приходила мысль просить что-то у государства (как делают наши артисты сейчас), и плакать, что мы бедные и нам кушать нечего.
А что помогло вам, друзья, пережить перестройку?
Авторский пост
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как говорится сытому не объяснить что такое голод
А ваши заявления "о тяжелом положении" лишь пи@орское блеяние безрукого головожопа, привыкшего к халяве.
все , кто сейчас у власти - поднялись именно в 90е.
про Путина и Собчака - все знают
а вот например Володин (который главный в госдуме) - в 96 вице губернатор саратовской области
Матвиенко (которая главная в совете федерации) В 1995 1997 годах директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел Российской Федерации
.
и так почти про всех кто сейчас наверху.
а кому мать родная.
Народная пословица
Что общего у лихих 90х и стабильных 2000х?
Те, кто лихачил в 90х, стабильно сидят в креслах в 2000х
Был студентом 92-97. Бедненько было, в какой то момент у меня стипендия была 1081р, а у мамы зарплата 400р. Огороды, дачи, куры....