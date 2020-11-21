Как выживали в 90-е

Я в 90-м году будучи студентом женился, чтобы обеспечить семью перевёлся на заочное отделение, и пошел работать грузчиком на фармзавод. И так делали многие студенты нашего института. В 1991 году родился сын, и хотя я зарабатывал не плохо работая грузиком я решил подрабатывать, благо график работы грузчиком позволял ( 2 дня по 12 часов работал, 2 дня отдыхал). В выходные дни сопровождал иностранцев в прогулках по Москве, и подрабатывал экскурсоводом. Вставал в 6 часов утра и бежал в гастроном, чтобы успеть занять очередь за молоком. После этого бежал на работу, и могу сказать, что мы с женой были счастливы. Я должен был быть мужиком, я должен был сделать все, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась.

У родителей я не мог ничего попросить, мне было стыдно. Я понимал, что им самим тяжело, но мама пыталась чем-то помогать, хотя и знала что я против. Я пахал как черт, зарабатывал как мог, и в 1995 году смог купить квартиру, 2-х комнатную в Чертаново, но свою.