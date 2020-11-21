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Как выживали в 90-е

Как выживали в 90-е (9 фото)

Автор:
21 ноября 2020 21:33
Метки: 90-е   жизнь   факты   
1002
9

Часто 90-е годы называют лихими девяностыми. Но это не от удали и лихости тех лет, а совсем наоборот, от бедности и разрухи. Я бы добавил и другие слова, характеризующие это время:

  • смутные
  • голодные
  • шальные
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Метки: 90-е   жизнь   факты   
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19  комментариев
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55k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
лихолетье кончилось память осталась . нынешнему поколению и не снилось что такое выживать а не жить .
как говорится сытому не объяснить что такое голод
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663
Тамара Коршунова Минуту назад
Пришлось пойти в продавцы. Но,без работы не сидела. Хоть и пахала по 12-14 часов. Ничего. не голодали и жили почти без долгов. Но..Такого не хочу ни как и никому!!!
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12k
Алексей Полчаса назад
Меладзе, Пригожин и остальные - берите пример с поступков настоящих мужчин и семьянинов, не чурающихся никакой работы, ради своих близких.
А ваши заявления "о тяжелом положении" лишь пи@орское блеяние безрукого головожопа, привыкшего к халяве.
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14k
Игорь Хомченко Полчаса назад
Тяжкие времена были. Жратвы не было в магазинах, молоко только с 6 утра, но грузчики себе на квартиру в Чертаново зарабатывали. Димон, ты уже заврался, зови кота.
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2.9M
Димон Автор поста Игорь Хомченко 8 минут назад
Я рассказал как было, была возможность заработать я заработал, и ни у кого и ничего не просил, и не воровал. Сейчас занимаюсь переводами, есть свое бюро переводов, и меня все устраивает.
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16k
Марина Час назад
Вы были счастливы от того что были молоды. Пришлась бы ваша молодость на другие времена (кроме совсем уж войны) вы были бы, всё равно, счастливы.
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469
LinkLine Час назад
отец работал в в с середины 80-х по 2007 "мосгортепло" в 90-е зарабатывал норм, все хватало, я в 95 работал на радиорынке "митинском" тоже не плохо зарабатывал, самое класное было, дык это товары и продукты продовольственные, настоящие без всякого дерьма как сейчас, качественные и чистый импорт, сейчас такого уже не найти...
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16k
иванов дмитрий 2 часа назад
если я все правильно понимаю
все , кто сейчас у власти - поднялись именно в 90е.
про Путина и Собчака - все знают
а вот например Володин (который главный в госдуме) - в 96 вице губернатор саратовской области
Матвиенко (которая главная в совете федерации) В 1995 1997 годах директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел Российской Федерации
.
и так почти про всех кто сейчас наверху.
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954
дмитрий локока иванов дмитрий Час назад
кому- война ,
а кому мать родная.
Народная пословица
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804
Илья Деваев 2 часа назад
дембельнулся в 92, пришел, погулял, устроился на работу грузчиком, женился, родилась дочка, попрыгал по другим работам (сборщик на Лазури, сборщик компьютеров спектрум). конечно как сейчас разносолов не было, но никогда не голодали, вспоминаю с ностальгией
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16k
бат св Илья Деваев 2 часа назад
"на Лазури"(с) это в НН?
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9k
Антон Семёныч Илья Деваев 2 часа назад
Пришел из армии в 94ом , до 2003 мотался по охранам. Причем неплохо зарабатывал.
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
90-ые столько жизней унесли, что барановирусу и не снилось. Но привести обратно к 90-ым барановирус запросто может
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981
Никита 2 часа назад
Беспредельное время.Муж Светланы Светличной замечательный актёр Владимир Ивашов в 90-е разнорабочим на стройке тягал кирпичи и шлакоблоки,с обострённой язвой желудка,что его и погубило.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Недавно смотрел старый КВН. Попалась шутка.

Что общего у лихих 90х и стабильных 2000х?

Те, кто лихачил в 90х, стабильно сидят в креслах в 2000х
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3k
Wolf ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Странно, что минусят. Так и есть.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Wolf Час назад
Как выживали в 90-е
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3k
Wolf 2 часа назад
Начало 90-х, младшая школа, звездочка с кудрявым лениным на груди. В 6 утра перед школой бежишь с бидончиком занимать очередь за молоком - как Щас помню)). Маме на заводе зарплату по полгода не платили, на ужин макароны (днем в школе кормили), по выходным - макароны с майонезом и яйцом, осенью и зимой еще была жареная картошка (на заводе давали участки в полях под посадку, даже автобус выделяли). При школе была спортивная секция - все бесплатно, включая инвентарь, на чай и пряники, правда, скидывались. И, все-равно, трава казалась зеленее.... Старость что ли...))
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ну разве что в 90м, в конце перестройки был дикий дефицит, у нас вводили талоны, купоны и прочие прелести расперделительной системы, а вот в 90х после отпуска цен и прочих прелестей капитала как раз на прилавках, лотках и ларьках товары появились.

Был студентом 92-97. Бедненько было, в какой то момент у меня стипендия была 1081р, а у мамы зарплата 400р. Огороды, дачи, куры....
Ну разве что в 90м, в конце перестройки был дикий дефицит, у нас вводили талоны, купоны и прочие прелести расперделительной системы, а вот в 90х после отпуска цен и прочих прелестей капитала как раз на прилавках, лотках и ларьках товары появились. Был студентом 92-97. Бедненько было, в какой то момент у меня стипендия была 1081р, а у мамы зарплата 400р. Огороды, дачи, куры....
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