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Ключи от шкатулки Пандоры: нулевой пациент Эболы

Ключи от шкатулки Пандоры: нулевой пациент Эболы (15 фото)

Автор:
21 ноября 2020 11:50
Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
785
15
Погибли тысячи людей, были потрачены миллиарды долларов, ВОЗ неоднократно предупреждала мир о возможности глобальной пандемии. Невероятными усилиями вспышки останавливали каждый раз, привлекали военных, врачей со всего земного шара. Разворачивались операции по спасению мира с десантом и оцеплением в десятки километров. Сегодня в разработке вакцины участвует весь мир.
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Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
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8  комментариев
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1k
Мистер Фикс 3 часа назад
<Название вирус получил всё-таки из Ямбуку, в 60 км от которой протекает река Эбола, на местном наречии «Нгбани Легбала», что переводится как «чистая вода».>

В итоге было утверждено название «лихорадка Эбола» по названию реки Эбола, протекающей в окрестностях города Ямбуку («Эбола» в переводе с языка лингала означает «чёрная река»)[30]. Вики
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9k
Bill 41 минуту назад
Теперь мы знаем что просить у Дедушки Мороза на Новый Год.
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992
Kariya 51 минуту назад
Потому что снова сожрали какую-то дрянь, неча на антисанитарию пальцем тыкать, если б в ней было дело, новые болезни миру б поставляла Индия.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Kariya 50 минут назад
Ну тут вопросы немного в другом. Южный Китай и экваториальная африка это два эпицентра появления новых и забытых вирусов.. Большинство вирусов родом оттуда. А антисанитария это уже вопрос распространения болезни и возникновения эпидемий. В Индии, кстати, эпидемии практически постоянны
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3k
yahaomsk Час назад
Ключи от шкатулки Пандоры: нулевой пациент Эболы
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36k
VikCom 3 часа назад
Когда научитесь фотографии коррелировать с подписями к ним???
Задолбался скролить....
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6k
Саша Смирнов VikCom Час назад
Попробуй в своём телефоне переключиться с мобильных "фишек" на полноценные "фишки". У меня все фотки на своих местах.
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