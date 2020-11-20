Интересные факты о фильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»

Почему у фильма два названия, какое условие поставил Олег Даль и кто нарисовал «Портрет Клетчатого».
История фильма началась с того, что режиссёр Евгений Татарский зашёл на пару партий в шахматы к знакомому редактору с «Ленфильма». Тому как раз принесли сценарий по мотивам произведений английского писателя Роберта Стивенсона о приключениях авантюрного принца Флоризеля, который ищет спасения от скучных балов и светских раутов. Татарский из любопытства прочитал несколько страниц и выпросил сценарий целиком — идея ему понравилась. Он решил снять лёгкое приключенческое кино и добавить в сценарий гротеска, чтобы фильм стал пародией на чопорные английские детективы.
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Для главной роли нужен был актёр с аристократической внешностью, и режиссёр остановил выбор на Олеге Дале. С ним многие хотели работать, но он часто отказывал без объяснения причин, а те режиссёры, у которых он соглашался сниматься, порой об этом жалели. За Далем была слава капризного скандалиста. Сценарий про Флоризеля актёру понравился, но он сразу же попытался поставить условие — роль его напарника должен играть Юрий Богатырёв! Татарский сказал, что уже утвердил Игоря Дмитриева, и возражать против столь маститого актёра Даль не решился.
Руководство «Ленфильма» раскритиковало выбор актёров на главные роли: «Даль не нужен, у него пустые глаза. Дмитриев надоел. Зачем Полищук? Один раз уже снял и хватит…» Не вызвал протеста только Донатас Банионис — он был уже народным артистом и депутатом Верховного Совета СССР. В ответ на критику режиссёр, как он потом рассказывал в интервью, «сделал глаза варёного судака и сказал: „Ну, раз так, то снимайте сами!“». К Татарскому на киностудии было особое отношение, так как он только что получил Гран-при кинофестиваля в Мюнхене, поэтому настаивать на замене актёров не стали.
В первый день случилось то, о чём режиссёра предупреждали. Олег Даль устроил скандал и отказывался сниматься. Актёра возмутил костюм, который ему предложили для роли. Наряд был явно «заигранный» во многих фильмах и плохо сидел — спереди его приходилось подкалывать, а сзади образовывался «горб». Даль не хотел выходить в таком виде на съёмочную площадку, говоря, что Флоризель должен быть самым элегантным человеком в Европе, а не выглядеть как Жоржик из Одессы. На выручку пришла художник-постановщик «Ленфильма», которая уже неоднократно подбирала одежду для героев Даля, и вместе они нашли подходящий костюм.
Донатас Банионис поначалу сниматься не хотел. Мало того, что ему был непривычен отрицательный персонаж, так ещё у него был зуб на Олега Даля. Много лет назад они снимались в «Короле Лире» и Даль небрежно бросил в его сторону: «Слабый актёр…» К моменту съёмок фильма о Флоризеле у Баниониса уже были звёздные роли в «Мёртвом сезоне» и «Солярисе», зрительская любовь и звание Народного артиста СССР, но слова молодого актёра по-прежнему не забылись. Даль, вероятно, тоже это помнил, поэтому на съёмках вслух восхищался работой Баниониса, и в конце концов актёры помирились и признали таланты друг друга.
Съёмки, к всеобщему удовольствию, проходили летом на южных курортах. Резиденция и оранжерея принца расположились в сочинском дендрарии, походный обед проходил в Гаграх, историю с драгоценностями снимали в Адлере, а американскую контору выстроили в Пицунде. Там съёмочной группе пришлось получать разрешение у сотрудников КГБ, так как рядом были правительственные дачи, которые не должны были попасть в кадр. Лондон и Париж «сыграли» Вильнюс, Каунас и Ленинград.
Преступника в инвалидной коляске сыграл поэт Илья Резник, который написал для фильма два романса. В фильме прозвучал только романс леди Венделер, но зато Резнику предложили сняться в эпизоде. Эпизодическую роль мистера Мальтуса сыграл ещё один непрофессиональный актёр — врач-уролог Вячеслав Васильев.
Для попугая Ваки съёмки в этом фильме стали началом долгой карьеры. На самом деле попугай был неговорящий и в кадре только жевал кедровые орешки, но был такой компанейский и сообразительный, что слава о нём вышла за пределы съёмочной площадки. В 80-х годах он «вёл» программу «Кружатся диски», потом снимался в фильме «Как стать звездой», сериалах «Убойная сила» и «Фаворит», рекламе и новогодних шоу.
Немаловажную роль в сюжете сыграл «Портрет Клетчатого» — абстрактное полотно, на котором с трудом можно было разглядеть человека. Специально для съёмок картину нарисовал художник-постановщик фильма Исаак Каплан. Так же ему принадлежат все картины, которые были в сцене с галереей Перкинса. Судьба знаменитого портрета неизвестна, по двум версиям его подарили Донатасу Банионису или оператору Константину Рыжову.
Готовую картину Госкино не приняло. Чиновникам не понравился положительный образ авантюриста, намёки на тоталитарную власть и симпатия к монархическим традициям. Фильм почти год лежал на полке, когда Татарскому посоветовали ввести закадровый голос, который развенчал бы Флоризеля. За несколько часов режиссёр написал текст, который потом начитал Игорь Дмитриев. Это Госкино устроило, но осталось последнее требование — изменить название «Клуб самоубийц, или Приключения одной титулованной особы», чтобы ни титулованных особ, ни самоубийц не было. Режиссёр уступил, и до 90-х годов фильм выходил под нейтральным названием «Приключения принца Флоризеля».
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