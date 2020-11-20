Интересные факты о фильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»

Руководство «Ленфильма» раскритиковало выбор актёров на главные роли: «Даль не нужен, у него пустые глаза. Дмитриев надоел. Зачем Полищук? Один раз уже снял и хватит…» Не вызвал протеста только Донатас Банионис — он был уже народным артистом и депутатом Верховного Совета СССР. В ответ на критику режиссёр, как он потом рассказывал в интервью, «сделал глаза варёного судака и сказал: „Ну, раз так, то снимайте сами!“». К Татарскому на киностудии было особое отношение, так как он только что получил Гран-при кинофестиваля в Мюнхене, поэтому настаивать на замене актёров не стали.