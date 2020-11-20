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Интересные факты о фильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»

Интересные факты о фильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» (9 фото)

Автор:
20 ноября 2020 22:35
Метки: СССР   Татарский   история   кино   факты   
469
9
Почему у фильма два названия, какое условие поставил Олег Даль и кто нарисовал «Портрет Клетчатого».
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Метки: СССР   Татарский   история   кино   факты   
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alexander maksuta 3 часа назад
Просто отличный фильм! Одна из лучших ролей О. Даля, в одном ряду с Зиловым из "Отпуска в сентябре". Браво!
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Cornho 3 часа назад
Татарский почти весь актерский состав своего предыдущего прекрасного фильма "Золотая мина" сюда перетащил!
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Караганда 4 часа назад
портрет
и фильм тож.
и чиновников не уменьшилось-хотя уж капитализм наступил-это наверное своеобразный капитализм-когда в жопе-то социализм-когда в прибыли-то капитализм.
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