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О бедном артисте замолвите слово

О бедном артисте замолвите слово (18 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 17:46
Метки: демотиваторы   звёзды   юмор   
1223
18
1
Что же за власть у нас такая ? Плачем всей маршруткой ......

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Метки: демотиваторы   звёзды   юмор   
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2k
mobi dic 3 часа назад
я мы артист.))
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876
Sam mobi dic 2 часа назад
Artist, в переводе с массы иностранных языков, это ХУДОжник.
Есть еще слово актёр, гораздо ближе к сути.
Но лучше всего старые русские слова - шут, скоморох, лицедей, гораздо лучше отражают смысл, без пафоса
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32k
Гёз Уленшпигель 9 минут назад
Твари ублюдочные.
Твари ублюдочные.
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27k
LEPA 14 минут назад
Напоминает до боли знакомые образы.
Ссылка youtu.be
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32k
Гёз Уленшпигель 16 минут назад
О бедном артисте замолвите слово
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32k
Элек Мек 19 минут назад
Комментарий к фото
Они из Украины,может там помогут?
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32k
Элек Мек 21 минуту назад
Комментарий к фото
А придётся(((
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32k
Элек Мек 22 минуты назад
Комментарий к фото
О бедном артисте замолвите слово
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32k
Элек Мек 23 минуты назад
Комментарий к фото
Лера детские пособия получила.
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27k
LEPA Элек Мек 7 минут назад
Комментарий к фото
Чё,вже дают?!
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32k
Элек Мек Полчаса назад
Комментарий к фото
Расшибся не расшибся,а прививку от бешенства сделай.
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13k
Serega Red 40 минут назад
О бедном артисте замолвите слово
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53k
Dominus 58 минут назад
О бедном артисте замолвите слово
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2k
Frank Borman Час назад
Младший сын певицы Валерии купил на 22-летие Maybach за 10 миллионов рублей
20 ноября 2020
Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, на день рождения купил себе подарок за 10 миллионов рублей. Это автомобиль Maybach.
Такой дорогой подарок Арсений сделал себе на 22-летие. Несмотря на юный возраст, у молодого человека есть уже свои достижения. Кончено, в этом ему помогли звездная мама и отчим. Шульгин владеет собственным бизнесом. Несколько месяцев назад он женился и в скором времени в его молодой семье ожидается пополнение. А в день рождения исполнил свою заветную мечту купил автомобиль Maybach.
Своим приобретением Арсений успел похвастаться в Instagram. Он разместил несколько фото, на которых позирует рядом с роскошным автом. Хештеги, которые он написал к снимкам, свидетельствуют о том, что машина была приобретена в кредит.
Подписчики не оставили фотографию без внимания, написав самые разные комментарии. Многим не верится, что такое дорогое авто молодой предприниматель купил самостоятельно и не сомневаются, что в это ему помогли родители. А именно отчим, который в последнее время постоянно жалуется на безденежье из-за коронавирусной инфекции.

Отсюда: https://yandex.ru/turbo/s/terrnews.com/exclusives/270868-mladshij-syn-pevicy-valerii-kupil-na-22-letie-maybach-za-10-millionov-rublej.html?utm_source=aab&platform=desktophttps://yandex.ru/turbo/s/terrnews.com/exclusives/270868-mladshij-syn-pevicy-valerii-kupil-na-22-letie-maybach-za-10-millionov-rublej.html?utm_source=aab&platform=desktop
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53k
Dominus Frank Borman 50 минут назад
Молодцы а вы подтягивайтесь, либо завидуйте молча .
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27k
LEPA Dominus 9 минут назад
Какими мышцами подтягиваться,и чему после этого действа завидовать,стесняюсь спросить.
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12k
Артемыч 2 часа назад
Не понимаю я этих артистов. Ведь столько площадок для выступлений. Куча переходов Москвы пустуют. Шапку на пол, гитару в руки, гармошку в зубы и вперед.
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8k
Татьянин день Автор поста Артемыч Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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757
Недовольный Херней Артемыч Полчаса назад
Там фонограмма не катит
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9k
Сергей 2 часа назад
На Арбате пускай покажут какие они заслуженные.
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9k
кира 2 часа назад
А вдруг этот вирус - это подарок свыше, чтоб сменить, наконец, до тошноты надоевшую клоунскую шоблу на молодых талантливых ребят, которые УМЕЮТ петь без фонограммы?
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6k
Matthew Hopkins кира 2 часа назад
Тут вопрос в том ЧТО петь, потому как все время перепевать советскую классику и западные хиты невозмножно. Надо придумывать что-то новое, а придумывать у них плохо получается. Да и о чем нынче петь, если попса а-ля "любовь-морковь" и прочая херня, уже порядком достала? А они хотят все на халяву, чтоб бабло лопатами как раньше было за просто так.
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9k
кира Matthew Hopkins 2 часа назад
Да... Проблема. Только вот, если есть талантливые певцы, которых не пропускает пугачевско-киркоровская Елита, то наверняка есть и поэты, и композиторы. Было бы интересно, помимо конкурсов певцов, проводить конкурсы композиторов и поэтов-песенников. А еще лучше, соединить все это вместе.
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6k
Агент Безопасной Национальности кира 2 часа назад
Мировая пандемия - чтоб сменить клоунов из новогоднего концерта в России?
Радикальненько...
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9k
кира Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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16k
Мойша 2 часа назад
О бедном артисте замолвите слово
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667
Серый Мех 3 часа назад
Чем такие артисты, лучше никаких. Навариваются на том, что люди миллионами отупели, готовы слушать откровенное де...мо, ржать над откровенно тупыми шуткам.
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2k
mobi dic 3 часа назад
1000500
1000500
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