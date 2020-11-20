О бедном артисте замолвите слово

Что же за власть у нас такая ? Плачем всей маршруткой ......
Авторский пост
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Метки: демотиваторы звёзды юмор
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Есть еще слово актёр, гораздо ближе к сути.
Но лучше всего старые русские слова - шут, скоморох, лицедей, гораздо лучше отражают смысл, без пафоса
20 ноября 2020
Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, на день рождения купил себе подарок за 10 миллионов рублей. Это автомобиль Maybach.
Такой дорогой подарок Арсений сделал себе на 22-летие. Несмотря на юный возраст, у молодого человека есть уже свои достижения. Кончено, в этом ему помогли звездная мама и отчим. Шульгин владеет собственным бизнесом. Несколько месяцев назад он женился и в скором времени в его молодой семье ожидается пополнение. А в день рождения исполнил свою заветную мечту купил автомобиль Maybach.
Своим приобретением Арсений успел похвастаться в Instagram. Он разместил несколько фото, на которых позирует рядом с роскошным автом. Хештеги, которые он написал к снимкам, свидетельствуют о том, что машина была приобретена в кредит.
Подписчики не оставили фотографию без внимания, написав самые разные комментарии. Многим не верится, что такое дорогое авто молодой предприниматель купил самостоятельно и не сомневаются, что в это ему помогли родители. А именно отчим, который в последнее время постоянно жалуется на безденежье из-за коронавирусной инфекции.
Отсюда: https://yandex.ru/turbo/s/terrnews.com/exclusives/270868-mladshij-syn-pevicy-valerii-kupil-na-22-letie-maybach-za-10-millionov-rublej.html?utm_source=aab&platform=desktophttps://yandex.ru/turbo/s/terrnews.com/exclusives/270868-mladshij-syn-pevicy-valerii-kupil-na-22-letie-maybach-za-10-millionov-rublej.html?utm_source=aab&platform=desktop
Радикальненько...