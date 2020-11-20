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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 287 постов • 192 подписчика подписаться
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Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни

Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 ноября 2020 10:37
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: будущее   видео   кибердеревня   креатив   прикол   россия   технологии   юмор   
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Классная и ироничная короткометражка про русскую глубинку будущего, в которой всё оснащено по последнему слову техники. Немного юмора в конце рабочей недели никогда не повредит.

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Метки: будущее   видео   кибердеревня   креатив   прикол   россия   технологии   юмор   
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120  комментариев
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3k
Taf Taffus День назад
Доставка посылки на Марс за два года, по-сути это фельдъегерская доставка, но тариф обычный. Горжусь Почтой России.
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−1
* 36 минут назад
Поржал [мат] от душиии
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5k
Михаил Абель 36 минут назад
Что то так захотелось геномодифицированного чайного гриба.
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4k
DDoS 42 минуты назад
Ахренеть. Неожиданно и превосходно. ОЧЕНЬ надеюсь, что будет продолжение и на другие темы.
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2k
Hallo FreeSpace 58 минут назад
это очень круто
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8k
Medved 2 часа назад
До слез! Талантливые люди делали. А говорят у нас снимать не умеют.
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−57
Николай 3 часа назад
либералам еще осталось снять фильм как они колонию на марсе из заднеприводных, трансвеститов, феминисток и нигеров создадут))) Наверное их мечта)))

Но что-то видать постеснялись про свою сущность фильмец снять)))

Видать не кошерно)))
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5k
Крот Николай 24 минуты назад
Ты дурачок от природы? Или тебя хозяин вынуждает писать всякий бред?
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1k
Петр 3 часа назад
МОЛОДЦЫ!!! Спасибо.
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19k
Влад 4 часа назад
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−4
анатолий горленко 5 часов назад
до слёз!! щас кидаю друзьям..
и качаю в коллекцию.
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1k
Павел 6 часов назад
Кто автор этого ролика? Дайте этим ребятам деньги, технику и людей, пусть снимут настоящее кино, развернутся по полной так сказать и затмят собой всех этих самовлюбленных Бондарчуков и остальных.
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9k
goraccio 8 часов назад
Превосходно! Море удовольствия! Спасибо!
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1k
Александр Баранов 10 часов назад
Очень душевно сделано, молодцы!
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2k
внезапный енот 10 часов назад
вирусный видос. очень клево сделано.
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5k
JeanLuk 11 часов назад
Огонь! Это лучшее из российского кинематографа за последнее время!
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19k
Юрьевич 11 часов назад
Если бы он это увидел

Если бы он это увидел
Если бы он это увидел
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26k
Сталин подтвердил бы!! 12 часов назад
Это лучшая реклама в мире!!! Я в восторге от позитива!!!
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173
** 12 часов назад
Ты и кто говорил, что Россия с колен не встанет?))))
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3k
YaZloy 12 часов назад
Ссылка coub.com
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4k
Андрей Крылов 13 часов назад
Шедевр! Мне очень понравилось. :)
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508
Bassreflex 14 часов назад
не понимаю, с чего вы взяли, что это глубинка? Это ж столица планеты!
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